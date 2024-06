Final del Abierto de Francia: Iga Świątek es la gran favorita para ganar el tercer título consecutivo cuando se enfrente a la italiana Jasmine Paolini en París

Iga Świątek y Jasmine Paolini se enfrentarán en la final del Abierto de Francia de este año. (Crédito: Reuters)

(CNN) --La No. 1 del mundo, Iga Świątek, tiene una oportunidad de oro para ganar su tercer título consecutivo y cuarto en general del Abierto de Francia este sábado cuando se enfrente a la italiana Jasmine Paolini en la final.

Ninguna mujer ha ganado tres títulos consecutivos en Roland Garros desde Justine Henin en 2007, pero nada parece interponerse en el camino de Świątek.

La superestrella polaca lleva actualmente una racha invicta de 18 partidos en todas las competiciones y no ha perdido en el Abierto de Francia durante tres años. Mientras tanto, su rival vive por primera vez esta fase de un Grand Slam.

Ambas ya se han enfrentado dos veces antes y Świątek ganó en ambas ocasiones. La última victoria llegó en el US Open de 2022.

"Jugamos hace mucho tiempo, así que necesito prepararme tácticamente y ver dónde está su juego ahora", dijo Świątek a los periodistas cuando se le preguntó sobre la posibilidad de jugar contra Paolini en la final.

“Ha tenido su mejor temporada, así que algo debe haber cambiado. Pero ya veremos, porque sinceramente no he visto sus partidos. Me concentraré en mí misma y me prepararé tácticamente”.

Si bien este jueves Świątek superó a Coco Gauff para llegar a la final, su torneo casi había terminado en la segunda ronda.

La cuatro veces campeona de Grand Slam enfrentó un punto de partido contra Naomi Osaka, pero se recuperó para evitar lo que habría sido su primera eliminación en Roland Garos.

Desde entonces, Świątek ha dicho que “algo cambió” en su juego a partir de ese momento y no ha estado cerca de perder un set.

Dada su fluidez y dominio en arcilla, muchos han comparado el legado potencial de Świątek en la competición con el de Rafael Nadal.

El español, apodado el 'Rey de la arcilla', ha ganado un récord de 14 títulos en Roland Garros y Świątek es consciente de que le queda un largo camino por recorrer antes de igualar sus niveles.

“Veremos dentro de 14 años si el camino es similar. Quiero decir, eso obviamente es muy bueno para mí. Nunca esperaría que nadie me comparara con Rafa porque para mí él está por encima de todos y es una leyenda total”, dijo a los periodistas.

“Ya veremos en un par de años, pero estoy orgulloso de mí mismo de estar jugando consistentemente aquí y de que me mencionen en la misma frase que Rafa. Eso es genial."

Paolini ha hecho historia en la competición de este año.

La duodécima cabeza de serie, que hizo su debut profesional en 2011 , es la primera italiana en llegar a la final de un Grand Slam desde Roberta Vinci en el US Open de 2015, según Opta.

La jugadora de 28 años derrotó a la rusa Mirra Andreeva, de 17, 6-3 y 6-1 para reservar un lugar en su primera final de Grand Slam.

Final de ensueño para Paolini

En verdad, pocos habrían predicho el gran avance de Paolini en Roland Garros considerando que nunca antes había pasado de los octavos de final en un Grand Slam.

“Aprendí un poco más tarde que otras jugadoras”, dijo a los periodistas tras vencer a Andreeva.

“Soñar es lo más importante en el deporte y en la vida. Estoy feliz de poder estar en este momento de ensueño.

“Es una gran sensación estar en una final de Grand Slam. Parece algo imposible”.

Paolini ha ganado seis partidos consecutivos en tierra batida por primera vez en su carrera y se prevé que entre en el Top 10 tras la conclusión del torneo.

Sería una gran sorpresa si venciera a Świątek en la final y Paolini es plenamente consciente de lo difícil que es la tarea.

"Cada semana es un nuevo desafío, por lo que no es fácil confirmar el resultado cada semana", dijo a los periodistas , hablando de la consistencia de su oponente.

“Solo unos pocos jugadores pueden hacer eso. Es increíble lo que están haciendo los mejores jugadores, como Iga [Świątek], Nole [Djokovic], Jannik [Sinner]. Es algo loco”.