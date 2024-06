Apple tiene que volver a poner de moda el iPhone; esta es su oportunidad

Los nuevos Vision Pro de Apple podrían incluir IA 0:56

(CNN) -- Apple no ha dado a los usuarios una razón significativa para comprar un iPhone actualizado en cuatro años, desde que lanzó la conectividad 5G con el iPhone 12, una tendencia preocupante para el negocio principal del gigante tecnológico. Eso podría cambiar esta semana.

El iPhone aportó más de la mitad de los ingresos totales de la compañía el año pasado, pero el crecimiento de las ventas se retrasó porque los clientes tardan más en actualizarse a los nuevos modelos. Los ciclos de actualización más largos -el tiempo que transcurre entre la compra de un nuevo teléfono por parte de los usuarios- afectan actualmente a muchas empresas de dispositivos. Pero han sido especialmente duros para Apple, que se enfrenta a retos adicionales como la fuerte competencia en el mercado clave de China y una histórica demanda antimonopolio.

Se espera que Apple anuncie nuevas funciones de inteligencia artificial en su Conferencia Mundial de Desarrolladores anual el lunes, lo que podría potenciar sus productos y hacer que Apple vuelva a competir con gran parte del resto del mundo de la tecnología que ya ha avanzado a toda máquina en la IA. Y ningún producto es más importante para Apple que el iPhone.

Nuevas funciones de inteligencia artificial que ofrezcan una razón de peso para actualizarse cuando Apple lance el iPhone 16 en otoño podrían impulsar a la compañía en un momento crucial.

La cuestión es la siguiente: independientemente de cómo vaya el lunes, Apple no va a perder su estatus de potencia tecnológica a corto plazo. La compañía ganó más de US$ 200.000 millones solo con las ventas del iPhone el año pasado, sus acciones han subido un 9% en el último año y tiene un negocio de servicios saludable que ayuda a equilibrar parte de la estacionalidad de las ventas de hardware.

Pero los analistas dicen que revitalizar las ventas del iPhone es clave para que Apple siga creciendo.

"Esto no puede ser otra presentación del tipo 'Oh, ya haremos algo genial más adelante'. Ellos lo saben", dijo Gil Luria, analista de D.A. Davidson, a CNN antes de la WWDC. Para que las acciones de Apple funcionen, para que el negocio crezca, necesitamos escuchar de ellos por qué deberíamos comprar el iPhone 16".

Los inversores también cuentan con que Apple demuestre que puede mantenerse en la intensamente competitiva carrera armamentística de la IA en un momento en que muchos de sus pares han articulado mucho más claramente una estrategia para la próxima gran ola de desarrollo tecnológico.

"El momento es crítico para Apple. Nvidia acaba de superar a Apple como la segunda empresa tecnológica más valiosa por detrás de Microsoft", que también trata de competir más directamente con el negocio de dispositivos de Apple con nuevos PC impulsados por IA, dijo Gadjo Sevilla, analista senior de eMarketer, en un comentario enviado por correo electrónico. "Cualquier paso en falso de Apple en esta coyuntura podría hacerle perder tracción como líder tecnológico".

A la espera del iPhone con IA

Apple lleva años incluyendo la IA en sus productos de formas pequeñas y a menudo invisibles que, sin embargo, hacen la vida más fácil a sus seguidores. Pero ahora, Apple está a punto de introducir sus actualizaciones de IA más orientadas al consumidor.

Se espera que la compañía anuncie el lunes nuevas capacidades de IA generativa para iOS, que podrían beneficiar especialmente a su asistente personal Siri. Un Siri con IA podría realizar tareas específicas como recordar una foto tomada hace años en el dispositivo o responder a preguntas detalladas sobre el tiempo, las noticias o trivialidades. Con el tiempo, podría aprender las preferencias e incluso la personalidad del usuario y responder en consecuencia.

Teniendo en cuenta que sus competidores ya han empezado a integrar la IA generativa en sus dispositivos, Apple también podría introducir otras herramientas, como la capacidad de resumir o redactar correos electrónicos.

Históricamente, Apple no suele ser el primero en introducir una nueva tecnología, sino que más bien despliega una experiencia premium más lentamente. Ahora, el gigante del iPhone tiene la presión de sorprender a la gente con funciones que van más allá de lo que competidores como Samsung y Microsoft ya han introducido en sus teléfonos inteligentes y ordenadores.

Pero más allá de las funciones en sí, quizá la mayor incógnita de cara a la WWDC sea qué propietarios de dispositivos Apple podrán utilizarlas: ¿Serán accesibles las nuevas herramientas de IA en los iPhone más antiguos o solo funcionarán en los próximos dispositivos que se lancen en otoño, quizá ¿debido a la necesidad de nuevos chips potentes o procesadores más rápidos?

Esta última hipótesis, suponiendo que las funciones sean atractivas, podría impulsar el próximo ciclo de actualizaciones del iPhone y tener efectos dominó para toda la empresa.

Luria dijo que las nuevas funciones aburridas o la capacidad de IA que está disponible para cualquier persona con un iPhone más antiguo podría hacer que las acciones de la compañía caigan tan bajo como US$ 160 por acción. Pero una nueva tecnología interesante que anime a los usuarios a actualizarse en otoño podría hacer subir las acciones a US$ 240 cada una. (Las acciones de Apple cerraron el día justo por debajo de los US$ 197 el viernes).

"Esa es la clave: si es convincente y no es retrocompatible, Apple tendrá el primer ciclo de actualización en cuatro años", dijo Luria. "Y eso significará mucho para las acciones, porque fue la última vez que tuvieron un gran salto".