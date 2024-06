¿Cuánto cobra un eurodiputado? Los parlamentarios europeos ganan casi cinco veces más que un trabajador medio en España

¿Decidirán las elecciones el futuro de la Unión Europea? 6:58

(CNN Español) -- Los eurodiputados cobran un salario mensual de 10.075,18 euros brutos (unos US$ 10.961,44), dietas y cuentan con un presupuesto de € 28.696 al mes (unos US$ 31.187) para contratar asistentes, de acuerdo con los datos del Parlamento Europeo.

Sin embargo, una parte de este sueldo bruto está sujeto a un impuesto de la Unión Europea y al seguro propio de accidentes, por lo que el sueldo neto que reciben es de 7.776,06 euros mensuales (unos US$ 8.463).

Todos los eurodiputados tienen la misma asignación, según lo establecido en el Estatuto de los diputados al Parlamento Europeo. La cuantía se actualiza cada año en enero en consonancia con el salario base de los jueces del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), fijándose en el 38,5% del mismo.

El salario base más dietas puede llegar a los € 15.000 brutos mensuales (unos US$ 16.000) por eurodiputado.

Los diputados del Parlamento Europeo reciben una dieta mensual fija de € 4.950 (unos US$ 5.385) destinados a cubrir gastos generales como alojamiento y comidas. Sin embargo, el presupuesto se puede reducir a la mitad si el eurodiputado falta, sin justificación válida, a la mitad de la sesiones plenarias en un año parlamentario (de septiembre a agosto).

publicidad

Cuando los eurodiputados participan en actividades oficiales en Bruselas o Estrasburgo, reciben una dieta diaria de € 350 (unos US$ 380). Este pago se reduce a € 175 diarios (unos US$ 190) si la actividad tiene lugar fuera de la Unión Europea o si el legislador falta a más de la mitad de las votaciones nominales, según consigna el Parlamento Europeo.

En cuanto a los gastos de viaje, alojamiento y otros gastos asociados a actividades desarrolladas fuera de su Estado miembro de elección, los eurodiputados pueden recibir un reembolso del gasto de hasta un máximo anual de € 4.886 (unos US$ 5.315).

Además, el Parlamento Europeo establece una cuantía adicional al salario y dietas de hasta € 28.696 (unos US$ 31.187), para que los eurodiputados pueden elegir a sus asistentes.

Un eurodiputado cobra casi cinco veces más que un trabajador medio en España

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), relativos a 2022, el salario medio bruto anual en España es de € 2.128,4 (unos US$ 2.315), por lo que que un eurodiputado recibe una cuantía casi cinco veces mayor que un que un trabajador medio en España.

Por su parte, el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) en España en 2024 se fijó en € 1.134 mensuales (unos US$ 1.234), lo que supone que un eurodiputado gana casi nueve veces más que un español que percibe el SMI.

El sueldo de un eurodiputado triplica al de los diputados del Congreso en España

Teniendo en cuenta que el salario bruto mensual de un diputado del Congreso de España es de € 3.142 (unos US$ 3.418) un eurodiputado gana, de media, tres veces más que un diputado. Esta diferencia, sin incluir dietas ni complementos, se traduce en una brecha salarial mensual de casi € 7.000 (unos US$ 7.615) y una anual de más de € 83.000 (unos US$ 90.000).