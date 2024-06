Encuentran un cuerpo en la búsqueda de Michael Mosley, médico de la televisión británica desaparecido

El Dr. Michael Mosley es conocido por documentales como “Michael Mosley: Who Made Britain Fat?” , de Channel 4, y “Trust Me, I’m A Doctor", de la BBC. Crédito: Brook Mitchell/Getty Images/Archivo

(CNN) -- Se encontró un cuerpo en la búsqueda del presentador de televisión británico desaparecido Michael Mosley en Grecia, según informó una portavoz de la policía, pero es necesario identificarlo formalmente.

Mosley, que da consejos sobre salud en medios de comunicación británicos, desapareció el miércoles tras salir a pasear solo por la isla griega de Symi.

El cuerpo fue encontrado la mañana de este domingo, según la portavoz policial Konstantia Dimoglidou, en declaraciones a OPEN TV. Dimoglidou dijo que la policía se dirigía al lugar de los hechos, cerca de la playa de Agia Marina. No se supo de inmediato la causa de la muerte.

CNN se puso en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido.

La policía, los bomberos, los guardacostas y los voluntarios llevan días buscando por tierra y mar al médico, que no llevaba consigo su teléfono. La policía también investigaba reportes según los cuales habló con lugareños durante su paseo.

El viernes, la operación de búsqueda se centró en la zona de Pedi, donde una mujer dijo haberlo visto el miércoles. La playa donde se encontró el cadáver no está lejos de esa zona.

Mosley popularizó un tipo de ayuno intermitente conocido como dieta 5:2, y es autor de un libro sobre la dieta rápida 800, que se centra en la alimentación restringida en el tiempo para perder peso rápidamente. Su esposa, la Dra. Claire Bailey, escribió un libro de recetas como parte de la serie de libros "The Fast 800".

El médico televisivo es conocido por documentales británicos como “Michael Mosley: Who Made Britain Fat?”, de Channel 4, y “Trust Me, I’m A Doctor", de la BBC.

Este locutor de 67 años también ha aparecido en programas británicos de entretenimiento como "The One Show", de la BBC, y "This Morning", de ITV, y es columnista del periódico británico Daily Mail.

En 2002 fue nominado a un premio Emmy a la mejor serie especial de no ficción (informativa), tras producir en 2001 la miniserie de la BBC "The Human Face", que analiza la ciencia que hay detrás de la belleza facial, la expresión y la fama.

El padre de cuatro hijos se infestó deliberadamente de parásitos para aprender más sobre ellos para el programa de la BBC de 2014 “Trust Me, I’m A Doctor".

Mosley y su esposa, que organizan juntos giras teatrales, asistieron el mes pasado al literario Hay Festival de Gales, donde presentó una edición especial de su programa de la BBC Radio 4 "Just One Thing", según PA Media.