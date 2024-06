Así podrá impactar en la frontera de México las nuevas medidas de Biden contra inmigrantes 4:16

(CNN) -- El gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott, afirmó este domingo que la medida ejecutiva adoptada la semana pasada por el presidente Joe Biden para frenar el cruce de la frontera no ha tenido ningún efecto en la reducción de la inmigración ilegal y equivale a "manipular" a los estadounidenses.

"No hay ninguna ralentización del cruce de personas por la frontera, de hecho, se está acelerando, y por lo tanto esto es manipulación a nuestros conciudadanos estadounidenses cuando Biden se levanta y dice que esto va a detener a la gente de venir a la frontera, cuando dice que va a asegurar la frontera, de hecho, está empeorando los cruces ilegales de la frontera", dijo Abbott en Fox News.

La proclamación del presidente, anunciada este martes, sigue permitiendo el flujo normal del comercio y la inmigración legal a través de la frontera. Pero prohíbe a los inmigrantes que cruzan la frontera ilegalmente solicitar asilo una vez que el número medio de inmigrantes que cruzan ilegalmente la frontera alcanza los 2.500 al día, lo que Abbott dijo que no es lo suficientemente agresivo.

"La gente tiene que entender que lo que ha hecho Biden, no está haciendo nada para asegurar realmente la frontera, de hecho es lo contrario...", dijo el gobernador de Texas. "Cuando se llega a ese número de 2.500 personas que cruzan la frontera al día que él dice que permitirá, pero solo entonces detiene el proceso de asilo... Cuando detiene el proceso de asilo, no hay nada que Biden esté haciendo que realmente esté impidiendo que nadie más cruce la frontera. No hay ningún tipo de mecanismo de aplicación".

Los defensores de los derechos de los inmigrantes advierten que cerrar la frontera a los solicitantes de asilo pondrá en peligro a personas vulnerables y, en última instancia, hará que la frontera sea menos segura.

Como reportó el domingo CNN, Biden está a punto de dar continuidad a su acción ejecutiva con otra medida centrada en proporcionar un estatus legal a los inmigrantes indocumentados de larga duración que estén casados con ciudadanos estadounidenses.

