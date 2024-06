Acusan a colombiano de ser un mercenario de Ucrania 3:04

(CNN) -- Ucrania ha estabilizado el frente norte de Járkiv después de que Moscú lanzara una ofensiva hace un mes, gracias a un mayor número de armas de Occidente y al permiso para utilizarlas para atacar posiciones dentro de Rusia. Sin embargo, sus fuerzas no dan abasto en el resto de la línea del frente, de 1.000 km de longitud, y están indefensas ante las mortíferas bombas planeadoras rusas.

Un oficial de alto rango del Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU), conocido como Bankir, que actualmente combate en la región de Járkiv, declaró a CNN que la posibilidad de atacar objetivos rusos al otro lado de la frontera ya está teniendo un impacto positivo.

"Ahora es posible llevar a cabo operaciones locales de contraataque y recuperar los territorios que, por ejemplo, fueron capturados por el enemigo hace una semana", dijo el oficial del SBU.

Durante gran parte de la guerra, Ucrania se ha visto limitada a la hora de utilizar las potentes armas occidentales contra Rusia.

Los aliados de Kyiv han insistido durante mucho tiempo en que sus máquinas de combate no debían atacar dentro del territorio ruso por miedo a provocar a Moscú, limitando su uso a objetivos dentro de Ucrania, incluidas las zonas ocupadas.

Pero eso cambió tras la ofensiva de Járkiv. Primero, los países europeos, entre ellos Francia y Alemania, permitieron a Ucrania atacar objetivos dentro de Rusia, y luego, lo que es más significativo, Estados Unidos dio luz verde a Ucrania para que utilizara su armamento en los alrededores de Járkiv.

publicidad

"Nuestra política de utilizar armamento de ataque de largo alcance en Rusia no ha cambiado, pero lo que hemos hecho es proporcionar a Ucrania la capacidad de contraatacar, de devolver el fuego a las tropas rusas que les están disparando y de derribar sus baterías de artillería mientras disparan contra los ucranianos, y creo que eso va a resultar muy, muy útil para Ucrania en el futuro", declaró el Secretario de Defensa Lloyd Austin a Wolf Blitzer de CNN.

Según Yehor Cherniev, vicepresidente de la Comisión de Seguridad Nacional, Defensa e Inteligencia del Parlamento ucraniano, el sistema estadounidense (HIMARS) se ha convertido en el sistema de armas más utilizado para atacar las posiciones rusas.

Debido a la amenaza de ser alcanzados por el HIMARS, los rusos han empezado a utilizar mucho menos los sistemas de misiles S-300 y S-400 para disparar contra la región de Járkiv, pero las bombas planeadoras siguen siendo un problema. Estas se lanzan desde tan alto que quedan fuera del alcance de las defensas ucranianas.

"Desgraciadamente, aún no tenemos permiso para atacar aviones rusos en aeródromos con armas estadounidenses y no tenemos permiso para usar misiles ATACMS en territorio ruso", dijo Cherniev, refiriéndose a un sistema de misiles de largo alcance. "Debido a esto, aún no hemos podido resolver el problema de los ataques con bombas planeadoras en nuestro territorio. Járkiv otras zonas fronterizas siguen sufriendo bombardeos, y mueren muchos civiles".

Aunque el avance ruso se ha ralentizado según la evaluación de Estados Unidos y Ucrania, las fuerzas de Moscú siguen presionando a lo largo de la nueva línea del frente en el norte.

Los rusos se están centrando en tratar de abrirse paso a través de la aldea de Hlyboke, al norte de Járkiv . Si las fuerzas rusas consiguen afianzarse allí, podrían avanzar hasta la aldea de Lyptsi, situada a 30 kilómetros al norte de Járkiv, con lo que la ciudad, de importancia histórica, cultural e industrial, quedaría al alcance de la artillería.

Al noreste de Járkiv, las fuerzas rusas siguen manteniendo su posición en la ciudad de Vovchansk. Según Nazar Voloshyn, portavoz militar ucraniano en el este, los combates se han convertido en combates cuerpo a cuerpo, con unidades que luchan calle por calle. Pero "la mayor parte de la ciudad está bajo el control de las Fuerzas de Defensa ucranianas", dijo Voloshyn a CNN.

"Para dispersar las fuerzas y los medios de nuestras fuerzas de defensa, el enemigo lanzó una campaña adicional en Járkiv... lo consiguieron parcialmente, pero las fuerzas de defensa estabilizaron la situación", declaró Yurii Fedorenko, comandante de una compañía de la 92 Brigada Mecanizada Separada que combate actualmente en la región de Járkiv.

La Misión de Observación de los Derechos Humanos de la ONU en Ucrania (HRMMU) registró un "aumento significativo" (31%) de los civiles muertos en Ucrania en mayo en comparación con abril. Según la HRMMU, más de la mitad de las víctimas se produjeron en el nuevo frente norte y a causa de "bombas y misiles lanzados desde el aire en zonas pobladas, como las comunidades cercanas a la línea".

Para contrarrestar a los rusos en Járkiv, Ucrania tiene que desviar hombres y armas de otras partes del frente en las regiones de Donetsk y Luhansk. Uno de los principales objetivos de Rusia ha sido ejercer un control total sobre las dos regiones orientales. Y ahí es exactamente donde Rusia ha estado presionando de forma bastante activa, según Voloshyn.

En el este, Moscú ha puesto sus miras en la ciudad de Chasiv Yar, en la región de Donetsk. Las tropas rusas han realizado algunos avances. Más al sur, a lo largo de la línea del frente oriental, los rusos han avanzado hacia el oeste de la ciudad de Avdiivka, que cayó en manos de las fuerzas rusas en febrero.

"El ejército ruso está intentando hacer todo lo posible en la línea del frente antes de la llegada de la ayuda estadounidense a Ucrania e intenta aprovechar esta ventana de oportunidad de todas las formas posibles», según Voloshyn.

Los rusos intentan aprovechar el impulso a medida que el tiempo y las horas de luz hacen que las condiciones sean más propicias para las operaciones terrestres. También se encuentran en una carrera contrarreloj antes de que lleguen más armas de sus socios ucranianos, sobre todo porque Occidente está aceptando poco a poco que Ucrania utilice las armas en territorio ruso.

Se espera que los F-16 de la OTAN lleguen en breve y Francia se ha comprometido a equipar a Ucrania con sus cazas Mirage 2000-5. Las armas occidentales y un nuevo impulso para incorporar más soldados al ejército ucraniano podrían dar a Ucrania el impulso que necesita.