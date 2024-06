ANÁLISIS | La operación de rescate de rehenes y la agitación política israelí agudizan el perjudicial dilema de Biden

Civil describe la escena en Gaza tras el rescate de rehenes israelíes 3:03

(CNN) -- El poder del presidente Joe Biden para lograr una rápida disminución de la guerra entre Israel y Hamas acaba de sufrir dos nuevos y graves golpes.

Las consecuencias de una misión de rescate de las fuerzas especiales israelíes en Gaza, en la que liberaron cuatro rehenes pero murieron decenas de civiles palestinos, y la dimisión del centrista Benny Gantz del gabinete de guerra israelí este domingo agudizaron los dilemas políticos y diplomáticos que Biden lleva meses tratando de conciliar.

- El regreso de los cuatro rehenes fue un momento de alegría para sus familias y para todos los israelíes, y fue acogido con satisfacción por Estados Unidos. Pero el coste humanitario de la operación subraya la carnicería que Israel ha infligido a los civiles utilizados a menudo por Hamas como escudos humanos en la guerra, que estalló con el ataque del grupo islámico radical contra Israel el 7 de octubre.

- El último derramamiento de sangre en Gaza podría distanciar aún más a Biden de los progresistas de su coalición electoral, indignados por su apoyo a Israel, sus operaciones y su incapacidad para hacer más por proteger a los civiles. Cualquier pérdida significativa de votos de este electorado podría poner en peligro a Biden en los estados indecisos, donde su revancha contra Donald Trump podría decidirse por miles de votos. La cuestión es especialmente delicada en Michigan, un estado potencialmente decisivo en noviembre, donde vive un número significativo de estadounidenses de origen árabe. El sábado por la noche, la vicepresidenta Kamala Harris se enfrentó a un manifestante durante una comparecencia en este importante estado indeciso, mientras se felicitaba por la liberación de los rehenes y lamentaba la muerte de los civiles.

- La misión de rescate también pone de relieve la disparidad de víctimas mortales entre palestinos e israelíes en el conflicto. Es probable que esto aísle aún más a Israel internacionalmente de las naciones horrorizadas por los ataques de Hamas e inyecte más tensión entre Washington y sus aliados respecto a la guerra. Alrededor de 1.200 israelíes murieron en los ataques de Hamas, mientras que más de 36.000 palestinos han muerto en Gaza.

- Según las autoridades de Gaza, el día más sangriento de los últimos seis meses podría reducir aún más el margen político de que disponen los principales Estados árabes que participan en los intensos esfuerzos diplomáticos de Estados Unidos para poner fin a los combates. No obstante, el secretario de Estado, Antony Blinken, viajará esta semana a Egipto, Israel, Jordania y Qatar para intentar presionar a Hamas para que llegue a un acuerdo.

Nueva agitación en la política en Israel

La dimisión de Gantz, general retirado del Ejército que afirmó que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, no tiene planes para la victoria final en Gaza ni para lo que ocurra después, tendrá importantes consecuencias nacionales e internacionales, pero es poco probable que transforme la política israelí.

- El partido de Gantz no forma parte de la coalición de gobierno del primer ministro, por lo que es improbable que su marcha derribe inmediatamente a Netanyahu. Si Netanyahu acabara cayendo, probablemente complacería a la administración Biden debido a las tensiones con el primer ministro, su negativa a aceptar las peticiones de Estados Unidos de hacer más para proteger a los civiles palestinos y su disposición a ponerse del lado de los republicanos que utilizan el conflicto para perjudicar a Biden.

- Pero la pérdida de Gantz podría hacer a Netanyahu más dependiente de los miembros de la derecha dura de su coalición, que le han estado presionando para que intensifique aún más la guerra. Ello podría aumentar el riesgo de escalada, lo que intensificaría la guerra regional más amplia en la que Estados Unidos está implicado.

- La ausencia de Gantz también puede crear un obstáculo aún mayor para la aprobación de cualquier acuerdo de paz entre Israel y Hamas. Además de Netanyahu, el único miembro restante del gobierno de emergencia con poder de decisión es el ministro de Defensa, Yoav Gallant, también del partido Likud del primer ministro.

- La fractura del gabinete de guerra israelí y la convocatoria de elecciones por parte de Gantz podrían tener consecuencias imprevisibles en Israel, en medio de las crecientes protestas contra Netanyahu. Miles de personas se manifestaron este fin de semana en marchas en múltiples ciudades pidiendo la liberación de los rehenes restantes y la posibilidad de votar.

El problema de Biden en Medio Oriente no parece mejorar nunca

El último giro en el conflicto de Gaza se produjo con Biden en Francia, en un viaje con motivo del 80 aniversario del Día D, que aprovechó para advertir de las crecientes amenazas a la democracia global y endurecer sus ataques políticos contra Trump y las cada vez más evidentes tendencias autoritarias del ex presidente.

El asesor de seguridad nacional Jake Sullivan encapsuló el complejo enigma político y diplomático de la administración en una aparición en "State of the Union" de CNN. Este domingo, con la Torre Eiffel como telón de fondo, declaró a Dana Bash que Estados Unidos "no participó militarmente" en la operación de rescate de los cuatro rehenes israelíes, después de que un funcionario estadounidense dijera anteriormente que una "célula" estadounidense en Israel participó en los esfuerzos para liberar a los rehenes. Sullivan afirmó que Estados Unidos había estado apoyando a Israel en la identificación de las personas retenidas tras los atentados del 7 de octubre.

Sullivan también reforzó los llamamientos de Estados Unidos en favor de un alto el fuego, a pesar de las dudas de que Hamas lo acepte y de la creencia entre algunos demócratas de Washington de que Netanyahu podría tratar de prolongar la guerra para reforzar sus esperanzas de supervivencia política. Washington ha buscado incansablemente el cese de los combates. Pero su incapacidad para lograr un avance decisivo plantea dudas sobre la influencia de Estados Unidos y el prestigio de Biden en la escena mundial a cinco meses de las elecciones.

"La mejor manera de llevar a todos los rehenes a casa y proteger a los civiles palestinos es poner fin a esta guerra. Y la mejor manera de poner fin a esta guerra es que Hamas diga sí al acuerdo anunciado por el presidente Biden y que Israel ha aceptado", afirmó Sullivan.

"En esta operación murieron trágicamente personas inocentes", añadió Sullivan. "No sabemos el número exacto, pero murieron inocentes. Y eso es desgarrador. Eso es trágico".

Pero los comentarios del asesor de seguridad nacional no aliviarán en nada la exposición política interna de Biden sobre la guerra. La administración está atrapada entre su flanco izquierdo y los republicanos, que tienen fuertes incentivos políticos para perjudicar a Biden y estrechar lazos con su socio ideológico de extrema derecha Netanyahu. Es probable que el imposible equilibrio del presidente se ponga aún más a prueba cuando Netanyahu acepte el 24 de julio una invitación para dirigirse al Congreso, que fue firmada por los cuatro líderes del Congreso pero iniciada por los republicanos, incluido el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson.

Biden ha sido abucheado incesantemente por manifestantes pro-palestinos en actos de campaña desde que estalló la guerra, y cualquier gran manifestación en la Convención Nacional Demócrata en Chicago en agosto podría crear una mala óptica y jugar a favor de la narrativa de Trump de que es necesaria una represión en las ciudades fuera de control.

El senador Tom Cotton expresó la línea dura del Partido Republicano en el conflicto cuando dijo este domingo en Fox News que había hablado con Netanyahu para felicitarle por la redada. El republicano de Arkansas también reprendió a "la izquierda progresista aquí en Estados Unidos, incluidos The New York Times y Washington Post" por destacar la pérdida de un gran número de civiles inocentes muertos durante la operación israelí. Al tiempo que ponía en duda las cifras de víctimas, Cotton dijo en Fox News: "Si no quieres que tu gente muera en misiones de rescate de rehenes, entonces no deberías tomar rehenes en primer lugar".

El Ministerio de Sanidad de Gaza dijo que al menos 274 personas murieron y cientos resultaron heridas durante la operación de las FDI para liberar a cuatro rehenes israelíes secuestrados por Hamas. Las FDI han rebatido esas cifras, diciendo que estimaban que el número de víctimas de la operación era "inferior a 100". CNN no puede verificar de forma independiente las cifras del Ministerio de Sanidad.

La crisis política de Israel se agrava de un modo que pondrá a prueba a Biden

Gantz, miembro del gabinete de guerra, dijo que se retiraba del gobierno de Netanyahu porque el primer ministro antepuso consideraciones políticas personales a la estrategia de posguerra para Gaza, y pidió al primer ministro que convocara elecciones. "No permita que nuestro pueblo se desgarre", dijo Gantz. Netanyahu había pedido a Gantz que se quedara. Pero su marcha no pone inmediatamente en peligro la coalición de gobierno, que aún cuenta con 64 de 120 escaños en la Knesset.

El rescate de los rehenes y las nuevas turbulencias en la política israelí se producen tras el último intento de Biden de poner fin a la guerra el mes pasado, cuando presentó públicamente un plan de paz en tres fases que comenzaría con un alto el fuego inmediato en Gaza, la liberación de los rehenes y más ayuda humanitaria en Gaza. Su llamamiento fue respaldado por los líderes del G7 y algunos analistas lo consideraron un intento de acorralar a Netanyahu, ya que el acuerdo procedía originalmente de los israelíes. En respuesta, Netanyahu insistió en que la guerra no terminaría hasta que Hamas fuera derrotada. Hamas respondió positivamente.

El legendario poder de resistencia de Netanyahu y la realidad del calendario político significan que hay muchas posibilidades de que Biden se vea obligado a tratar con el primer ministro durante el resto de su campaña de reelección en medio de un conflicto que podría poner fin a las carreras políticas de ambos.

Aaron David Miller, negociador de paz en Medio Oriente para varios presidentes de Estados Unidos, dijo este domingo en "CNN Newsroom" que el primer ministro de Israel intentaría agotar el reloj político de Estados Unidos, ya que la Knesset entra en receso el 25 de julio y no regresa hasta poco antes de las elecciones estadounidenses. "Creo que va a intentar ganar tiempo antes de esa fecha y emitir un juicio sobre cómo quiere comportarse con respecto al próximo presidente de Estados Unidos", dijo Miller. "No puede votar en nuestras elecciones, pero si pudiera, sospecho que no votaría a Joe Biden".

Biden ha argumentado que Israel ha degradado a Hamas hasta tal punto que ahora debería empezar a contemplar el final de la seguridad para Gaza. Algunos expertos de Estados Unidos creen que será imposible erradicar totalmente a Hamas. Pero parece poco probable que el grupo acepte un acuerdo de paz permanente que le haga perder poder en Gaza, uno de los motivos por los que la situación es tan irresoluble.

"Para vencer políticamente a Hamas, hay que introducir otro elemento. Los saudíes [Emiratos Árabes Unidos] y los demás gobiernos árabes están dispuestos a hacerlo. Necesitarás que la Autoridad Palestina desempeñe algún papel", dijo Richard Haass, presidente emérito del Consejo de Relaciones Exteriores, a Fareed Zakaria de CNN el domingo.

"El presidente Biden dejó claro que Estados Unidos será un socio, pero necesita que Israel pivote hacia ese lugar. Pero no está dispuesto a hacerlo, así que creo que lo más probable es que la guerra en Gaza continúe durante algún tiempo, aunque a un nivel más bajo", añadió Haass. "Creo que nos enfrentamos probablemente a un largo y lento desgaste en Gaza".