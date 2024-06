Reportan desaparición de avión que transportaba a vicepresidente de Malawi, Saulos Chilima

El vicepresidente de Malaui, Saulos Chilima, se dirige a sus partidarios durante un mitin de campaña el 18 de mayo de 2019. Crédito: Gianluigi Gurcia/AFP/Getty Images

(CNN) -- Un avión que transportaba al vicepresidente de Malawi, Saulos Chilima, y a otras nueve personas está desaparecido después de que no lograra realizar un aterrizaje programado este lunes, según la oficina presidencial.

El avión de la Fuerza de Defensa de Malawi que transportaba a Chilima y otras personas salió de la capital de Lilongwe a las 9:17 a.m. hora local (3:17 a.m. ET), dijo la oficina presidencial y el gabinete en un comunicado.

Esta es una noticia en desarrollo y será actualizada.