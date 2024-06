Por qué la nueva atracción de Disney World es tan controversial

Disney recibe aprobación para expansión de parques 1:06

(CNN) -- Una atracción basada en la historia de la primera princesa negra de Disney se abrirá al público el 28 de junio en Orlando, Florida, y reemplazará la atracción Splash Mountain de décadas de antigüedad, que era amada por muchos aficionados de Disney pero también ampliamente criticada.

La nueva atracción de Walt Disney World, inspirada en la película “The Princess and the Frog” y su heroína Tiana, se encuentra actualmente en modo de vista previa para grupos que incluyen empleados y titulares de pases anuales y ya provocó reacciones encontradas en medio de las guerras culturales.

La estructura del paseo en canal de troncos no cambió, pero el tema se rehizo por completo cuatro años después de que Disney anunciara por primera vez el proyecto en 2020, durante la misma temporada de protestas a nivel nacional por la muerte de George Floyd.

La atracción original Splash Mountain, que se inauguró en Disneyland en 1989, y en Disney World y Tokyo Disneyland en 1992, se basó en personajes de “Song of the South”, una película de Disney de 1946 que durante mucho tiempo fue criticada como racista por sus representaciones estereotípicas de afroamericanos y una visión romántica del Sur previo a la guerra.

La conversión de Splash Mountain en Tiana's Bayou Adventure también se lleva a cabo en Disneyland en Anaheim, California, con una fecha de apertura aún por anunciar. Tokyo Disneyland también alberga una atracción Splash Mountain, pero la temática no cambiará allí.

Disney impidió que “Song of the South” se vuelva a estrenar e incluso mantuvo la película fuera de su plataforma de streaming, Disney+.

“Al fin sucedió”

Victoria Wade, creadora de contenido de parques temáticos, pudo visitar Tiana's Bayou Adventure a principios de junio como invitada de un empleado.

Wade, que es negra, dijo a CNN que fue poderoso poder experimentar finalmente una atracción de Disney donde los personajes se parecen a ella.

"Me emocioné mucho inmediatamente, especialmente con la escena final del viaje. (...) Fue agradable ser representada", dijo.

Agregó que le hubiera encantado ver ese tipo de representación cuando era niña. Para sus primos pequeños y los niños que cuida, “pueden simplemente ir allí y verse a sí mismos desde una perspectiva positiva, en una representación positiva. Así que simplemente me llenó el corazón. Fue como, al fin, tuvimos que rogar durante todos estos años para que esto sucediera. Y finalmente sucedió”.

Wade dijo que las escenas le parecieron coloridas y vibrantes, y que podía notar cuánto había investigado el equipo de Disney la cultura de Luisiana para crear el nuevo tema.

“Incluso puedes ver fragmentos de eso dentro de la fila”, dijo Wade, en referencia al área donde los pasajeros esperan en la fila y ven cartas ficticias escritas durante la Primera Guerra Mundial, cuando el padre de la princesa Tiana, James, sirvió en el ejército.

En una publicación de blog, Disney dijo que “las fotos que sirvieron como referencia para la historia ampliada de James fueron las de los soldados que sirvieron en el 369º Regimiento, uno de los primeros regimientos afroamericanos en servir con las Fuerzas Expedicionarias Estadounidenses durante la Primera Guerra Mundial. Esta unidad era reconocida por su valentía y muchos miembros recibieron la prestigiosa medalla Croix de Guerre del Gobierno de Francia por su valiente servicio en acción”.

Esa referencia tuvo un significado especial para la líder del proyecto de Disney, Charita Carter, cuyo padre sirvió en la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

Ella y un equipo de personal de Disney habían visitado Nueva Orleans para crear un estilo visual auténtico para la atracción. Se reunieron con Stella Reese Chase, cuya madre, Leah Chase, era una reconocida chef y personalidad televisiva de Nueva Orleans.

Chase visitó Walt Disney Imagineering en abril junto con CNN y otros medios para ver las animaciones avanzadas de esta atracción, que aún no habían debutado en un parque de Disney en EE.UU.

Mientras Chase observaba a la princesa Tiana saludar y hablar por primera vez en 3D, dijo: “Estoy asombrada, ¿sabes? ¿Qué puedo decir? Nunca he visto nada igual. Esta es realmente una experiencia salvaje”.

Aguas movidas

Si bien los fanáticos estuvieron de acuerdo en que la nueva tecnología en el viaje, incluido el mapeo de proyección y la fluidez de los movimientos de los personajes, es muy superior a la versión anterior, las críticas se centraron en la falta de trama.

Disney dijo que la historia de la atracción tiene lugar cronológicamente después de que termina la película y presenta a la princesa Tiana invitando a las personas a una gran celebración en el pantano.

Jack Kendall, presentador del podcast para fans del parque temático DSNY, también experimentó recientemente la nueva atracción como invitado de un empleado.

Él dijo que para una atracción basada en el suspenso de una caída de 15 metros (50 pies), "no hay ningún tipo de antagonista dentro de la atracción que tenga ese tipo de estira y afloja, de esa inquietud que se acumula en la colina del ascensor y baja por el otro lado”, y señaló que la gente dice que "no hay una historia real".

Kendall agregó: "Para ser honesto, es una hermosa colección de escenas, de escenas de espectáculos, muy bellamente ensambladas, pero en realidad no hay mucho ímpetu sobre por qué estamos emprendiendo este viaje ahora".

Inserción en las guerras culturales

Pero las reacciones en redes sociales fueron mucho más allá de los méritos del viaje.

Varias peticiones en change.org a lo largo de los años intentaron "salvar" Splash Mountain.

Una de esas peticiones organizada por Eric Thibeault decía: "Es absurdo complacer a un pequeño grupo de 'enemigos de Disney' que no entienden la historia y replantear el tema de un viaje tan nostálgico. Los personajes de Splash Mountain no generalizan específicamente a ninguna raza o grupo de personas, no son más que caricaturas basadas en la Norteamérica de principios de siglo".

"Modificar Splash Mountain no cambiará la historia y solo alentará a los 'que se ofenden fácilmente' a continuar haciendo intentos desesperados por encontrar algo ofensivo en otras atracciones".

Disney ha cambiado el tema o modificado atracciones antiguas antes, y atrajo una atención similar de los aficionados que se resistieron al cambio. En los últimos años, por ejemplo, una mujer vestida de rojo que aparecía en una escena de un paseo de Piratas del Caribe pasó de ser una mujer “en venta” a una pirata con pistola.

Kendall dijo que la inauguración de la atracción retematizada es la culminación de las guerras culturales en las que se vio envuelta la compañía Disney en los últimos años, incluida una batalla con el gobernador de Florida, Ron DeSantis, por un controvertido proyecto de ley que restringe la instrucción sobre orientación sexual e identidad de género en las escuelas.

Dijo que cree que aquellos que estaban molestos por perder el tema de Splash Mountain ya habían decidido en gran medida que no les gustaría la nueva atracción.

"Si tomaras la atracción de Tiana's Bayou Adventure, toda la temática, todas las escenas, toda la tecnología detrás de ella, y la pusieras en nuevo edificio de atracciones, la gente no hablaría de esta atracción como lo hace", comentó Kendall.

“Dirían que es fantástico, una de las mejores cosas que ha hecho Disney (...) Pero está siendo comparada con algo que había antes. Así que creo que de ahí proviene gran parte de este discurso en Internet”.