Así fue la operación israelí que rescató a cuatro rehenes y dejó más de 270 palestinos muertos, según funcionarios

(CNN) -- Dos días después de que una operación militar israelí rescatara a cuatro rehenes retenidos por Hamas en el campo de refugiados de Nuseirat, en el centro de Gaza, y matara a más de 270 palestinos, según funcionarios sanitarios de Gaza, están surgiendo nuevos detalles sobre lo que fue uno de los sucesos más dramáticos y letales desde que comenzó la guerra.



La operación de rescate diurna, que requirió semanas de planificación, tomó desprevenidos a los combatientes que mantenían rehenes en dos edificios diferentes de una zona civil densamente poblada. Al parecer, fue llevada a cabo por las fuerzas israelíes con vehículos no militares, entre ellos una camioneta Mercedes blanca, según testigos presenciales, cuyos relatos coinciden con los videos analizados por CNN. Testigos presenciales también dijeron haber visto a fuerzas israelíes disfrazadas, vestidas de combatientes de Hamas o de civiles.

"Iban vestidos con uniformes militares como combatientes de la resistencia, llevaban cascos y llevaban signos de la resistencia [Hamas], lo que dio a la gente la impresión de que eran combatientes de la resistencia, pero en realidad se trataba de una unidad de las fuerzas especiales israelíes", declaró a CNN Khalil Al Tirawi, residente local.

El ejército israelí negó haber utilizado vehículos civiles, pero se negó a decir si los oficiales que llevaban a cabo el rescate iban disfrazados de combatientes o vestidos como civiles palestinos. El ejército israelí ya había utilizado anteriormente vestimenta civil como táctica en sus operaciones.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) informaron a las unidades sobre el terreno de que habían dado el "visto bueno" a las 11:00, hora local, y que a las 11:25 habían comenzado a asaltar simultáneamente los dos edificios en los que los combatientes tenían prisioneros a los rehenes Noa Argamani, Almog Meir Jan, Andrey Kozlov y Shlomi Ziv, todos ellos secuestrados el 7 de octubre en el festival de música Nova durante el mortífero atentado terrorista transfronterizo de Hamas.

Los soldados israelíes consiguieron llegar sin ser detectados al departamento donde los guardias retenían a Argamani, que en un video viral aparecía siendo conducida a Gaza en la parte trasera de una motocicleta. "En el edificio de Noa Argamani los sorprendimos por completo", declaró el almirante Daniel Hagari, portavoz de las FDI.

publicidad

Pero poco después de que la misión se pusiera en marcha, soldados israelíes y combatientes comenzaron a intercambiar disparos, según relatos de testigos presenciales y declaraciones del ejército israelí. Testigos presenciales afirmaron que a continuación se produjo un intenso bombardeo, con una lluvia de misiles y cohetes sobre el campamento, densamente poblado y hogar de miles de familias desplazadas.

La policía y la Agencia de Seguridad de Israel difundieron el lunes un video de 45 segundos editado por la cámara de un casco que mostraba el momento en que los tres rehenes eran rescatados. A lo largo del video se oyen fuertes disparos, que se intensifican cuando los rehenes abandonan el edificio, y se ve a dos soldados uniformados.

En el momento en que los rehenes, a los que se hace referencia con el nombre en clave de "diamantes", fueron llevados a la costa mediterránea y evacuados con éxito en dos helicópteros, la operación había dejado un rastro mortal de destrucción a su paso.

Según las últimas cifras facilitadas por las autoridades de Gaza, 274 palestinos murieron y 698 resultaron heridos, lo que supondría uno de los días más mortíferos en meses para los habitantes de Gaza. Las FDI han rebatido esas cifras, afirmando que estimaban que el número de víctimas de la operación era "inferior a 100". CNN no puede verificar de forma independiente las cifras de ninguna de las partes. El Ministerio de Sanidad de Gaza no distingue entre civiles y combatientes.

"Sentimos como si fuera el Apocalipsis"

Según las FDI, dos equipos de una unidad de fuerzas especiales antiterroristas de la policía israelí fueron enviados a los dos edificios de departamentos del campamento para recuperar a los rehenes simultáneamente por temor a que, si Hamas se daba cuenta de que había una operación de rescate en curso en un edificio, pudiera matar a los rehenes del otro.

Mientras las fuerzas israelíes extraían a Argamani, en el otro departamento situado a 200 metros, donde estaban retenidos los tres rehenes varones, estalló un tiroteo, según las FDI. Según las FDI, un comandante de las fuerzas especiales antiterroristas de la Yamam (Unidad Antiterrorista de la Policía Nacional), Arnon Zamora, resultó mortalmente herido durante el enfrentamiento.

Al Tirawi y otro hombre, ambos residentes enfrente de donde tuvo lugar parte de la operación de rescate, en el centro del campo de refugiados de Nuseirat, dijeron que vieron llegar a soldados israelíes en automóviles civiles camuflados.

Abdullah Jouda, desplazado de Jabalia al campo de Nuseirat durante la guerra, dijo a CNN que oyó ruidos en la calle sobre las 11:30 de la mañana y fue a ver qué ocurría. Cuando abrió la puerta, dijo que vio a unos hombres, que cree que eran fuerzas israelíes, salir de una camioneta Mercedes vestidos totalmente de negro y con el emblema del ala militar de Hamas, las Brigadas Al Qassam.

"Vi a las fuerzas especiales, en cuanto salieron del vehículo, tenían escaleras en el balcón y [estaban] subiendo por ellas... Solo los vi durante aproximadamente dos segundos porque si los miraba más tiempo, me podrían haber matado", dijo Jouda. "Hubo un intenso tiroteo... dispararon casi todo. Disparaban aviones de guerra, drones, granadas aturdidoras. Era aterrador, sentíamos que era el Apocalipsis".

CNN no pudo verificar de forma independiente sus afirmaciones, pero un video mostró una camioneta Mercedes blanca, con colchones, bolsas de plástico y otros objetos atados a su techo, una imagen frecuente en el campamento, donde muchas personas han buscado refugio de la guerra, con sus pertenencias a cuestas, estaba estacionada en una calle donde se desarrolló la operación.

Junto a la camioneta eran visibles dos escaleras apoyadas en un edificio de varias plantas que subían a un piso superior. Delante de la camioneta parece verse un cadáver en el suelo. "¡Ahí están! Todavía están ahí", se oye decir a una mujer que graba el video de 6 segundos.





El video del rescate de rehenes compartido por la policía israelí y la Agencia de Seguridad de Israel fue geolocalizado en el mismo lugar por CNN.

La FDI dijo que sus fuerzas se vieron sometidas a un intenso fuego de militantes, incluso con granadas propulsadas por cohetes (RPG), y que respondió con ataques para apoyar al equipo sobre el terreno mientras continuaban los esfuerzos de extracción.

"Estaban disparando RPG y disparando contra nuestras fuerzas (...) la forma cínica en que Hamas está utilizando a la población para disparar contra nuestras fuerzas, integrándose entre los civiles, es trágica", dijo Hagari, añadiendo que había "tanto fuego contra nuestras fuerzas, que tuvimos que disparar desde el aire y desde la calle".

En un video compartido con CNN por el periodista local Fadi Thabet, se pueden ver dos misiles hellfire aire-tierra de fabricación estadounidense volando en diferentes direcciones a las 11:28 a.m., según sus metadatos. Uno parece impactar en el lado opuesto del edificio donde estaba estacionada la camioneta Mercedes blanca, mientras que el otro impacta en otro edificio cercano. Las imágenes posteriores al impacto muestran tanto la camioneta como el edificio destruidos.

Dos expertos en armas explosivas, Trevor Ball, extécnico de desactivación de artefactos explosivos del ejército estadounidense, y Richard Weir, investigador principal de crisis y conflictos de Human Rights Watch, confirmaron la munición.

Crédito: Fadi Thabet

El intenso bombardeo aéreo destruyó edificios de departamentos y vehículos en todo el campamento de Nuseirat, según testigos y material de video.

"Los disparos procedían de múltiples fuentes, pero no podíamos presenciarlo todo, ya que cualquiera que intentara mirar corría el riesgo de morir", declaró Al Tirawi. "Es inimaginable: un aluvión de fuego pesado, misiles de artillería y cohetes".

Otro residente local, Nidal Abdo, estaba comprando comestibles en el mercado de Nuseirat cuando dijo que los ataques se intensificaron. "Tal vez cayeron 150 cohetes en menos de 10 minutos, mientras huíamos cayeron más en el mercado", dijo, añadiendo que nunca antes había presenciado algo así en Gaza. "Arrasaron Nuseirat, es el infierno en la tierra".

"Los diamantes despegaron"

En otro video de Al Jazeera, verificado por CNN, se podía ver un camión con publicidad de una marca de jabón lavavajillas, parecido a un vehículo utilizado habitualmente para llevar ayuda a Gaza, circulando por una carretera acompañado por un tanque y vehículos blindados israelíes a kilómetro y medio del campo de refugiados.

Los vehículos se alejaron del campo y se dirigieron hacia una zona cercana al muelle flotante del ejército estadounidense en la costa mediterránea, donde se produjo la extracción. CNN no pudo verificar la hora en que se realizó la grabación del video, por lo que no pudo determinar si tuvo lugar antes o después de la incursión.

Crédito: AJarabic / x

El ejército israelí negó haber utilizado el muelle construido en Estados Unidos en la operación.

Un alto funcionario del gobierno de Biden dijo a CNN que las fuerzas israelíes no utilizaron un camión de ayuda en la operación. En cuanto al uso del muelle estadounidense, el funcionario dijo: "Aterrizaron cerca del muelle pero no sobre él".

Las FDI dijeron que se utilizaron dos helicópteros para evacuar a los rehenes, uno de los cuales compartieron más tarde imágenes. El primer helicóptero evacuó a Argamani y el segundo transportó a los tres rehenes varones junto con el entonces herido, Zamora, que más tarde murió en el hospital.

Un video geolocalizado por CNN muestra un helicóptero despegando de la playa de Gaza, cerca del muelle flotante estadounidense.

Crédito: @kann_news / X

Las FDI publicaron el domingo un video que capta el momento en que los oficiales militares escucharon por primera vez que los tres rehenes masculinos también habían sido rescatados con éxito. En él, se oye al general de división Yaron Finkelman, que comanda el Mando Sur de las FDI, decir: "Los tres diamantes acaban de despegar hacia el muelle en dirección al país".

Las FDI afirmaron que obtuvieron información sobre la localización de los rehenes a través de distintas vías, incluida la de Estados Unidos. Un funcionario estadounidense dijo a CNN que una célula estadounidense en Israel apoyó los esfuerzos para rescatar a cuatro rehenes israelíes, trabajando con las fuerzas israelíes en la operación, refiriéndose a un equipo que ha estado en el lugar apoyando a Israel desde el 7 de octubre con la recopilación de información sobre los rehenes.

"No hubo fuerzas estadounidenses, no hubo soldados estadounidenses sobre el terreno involucrados en esta operación", dijo el asesor de Seguridad Nacional Jake Sullivan a Dana Bash de CNN en "State of the Union".

La oficina de Benjamin Netanyahu dijo que el primer ministro había aprobado la operación de rescate el pasado jueves y estuvo presente en la sala de mando durante la operación.

Los preparativos para la incursión comenzaron hace semanas y en ella participaron cientos de efectivos del ejército israelí, el servicio de inteligencia nacional y la unidad especial de la policía, explicó Hagari, quien añadió que optaron por llevarla a cabo durante el día para disponer de un mayor factor sorpresa.

Como parte de los preparativos, los militares construyeron maquetas de los departamentos en los que se encontraban los rehenes tras recibir información sobre su ubicación.

Hagari dijo a los periodistas el sábado que se habían suspendido incursiones similares en el último minuto "más de tres o cuatro veces" debido a condiciones desfavorables para las fuerzas especiales israelíes. No especificó si esas operaciones se referían a los mismos cuatro rehenes o a otros retenidos en Gaza. La mayoría de los demás rehenes no están retenidos en condiciones que permitan operaciones similares, dijo.

Los rehenes retenidos en Gaza son trasladados con frecuencia a diferentes lugares, dijo Hagari, añadiendo que Argamani había estado retenida anteriormente en otro lugar.

Tras su evacuación, los rehenes fueron trasladados en avión al Centro Médico Sheba de Ramat Gan, cerca de Tel Aviv. Argamani fue trasladada posteriormente al hospital Ichilov de Tel Aviv para ser tratada junto a su madre, que padece un cáncer cerebral en fase avanzada.

-- Alex Marquardt contribuyó con este reportaje.