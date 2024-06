Resumen de noticias de la guerra entre Israel y Hamas en Gaza este 10 de junio

Israel dice que continuará su operación en Gaza y no entablará negociaciones “sin sentido” con Hamas

El representante de Israel ante la ONU, el alto diplomático Reut Shapir Ben-Naftaly, dijo que su país continuará su operación en Gaza y no participará en negociaciones "sin sentido" con Hamas, hablando en una reunión del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas centrada en poner fin al conflicto.

Sus comentarios se produjeron tras la votación del Consejo de Seguridad de la ONU para adoptar una resolución propuesta por Estados Unidos para un alto el fuego permanente y la liberación de los rehenes en Gaza, adoptada con 14 votos a favor y una abstención por parte de Rusia. Israel no es actualmente miembro del Consejo de Seguridad de la ONU y por eso no votó.

Ben-Naftaly enfatizó que Israel quiere "garantizar que Gaza no represente una amenaza para Israel en el futuro" y la importancia de que Israel cumpla sus objetivos en Gaza, como "traer rehenes a casa" y "desmantelar las capacidades de Hamas". Una vez que se cumplan estos objetivos, “la guerra terminará”, afirmó.

“Israel se mantiene firme en nuestros principios, y no han cambiado, continuaremos hasta que todos los rehenes sean devueltos y hasta que se desmantelen las capacidades militares y de gobierno de Hamas, estos han sido nuestros objetivos desde el primer día. […] Israel no permitirá que Hamas se rearme o reagrupe para que Gaza pueda representar una amenaza para Israel. Este es un objetivo inquebrantable que pretendemos alcanzar. Esto también significa que Israel no participará en negociaciones interminables y sin sentido que puedan ser explotadas por Hamas como un medio para ganar tiempo”, dijo Ben-Naftaly.