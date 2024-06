Los seis meses de Javier Milei como presidente de Argentina: inflación, ley de bases y cruces diplomáticos

Milei, el presidente argentino con más viajes al exterior en 6 meses 4:40

(CNN Español) -- “No hay plata”. Con esta contundente frase y con el Congreso de la Nación a sus espaldas, el presidente de Argentina, Javier Milei, se dirigía a las miles de personas que se congregaron para escucharlo en su primer discurso al frente del país, aquel 10 de diciembre de 2023. Ya pasaron exactamente seis meses de aquellas palabras y una sucesión de acontecimientos en los que Milei no pasó inadvertido, tanto a nivel nacional como internacional.

Devaluación del peso argentino

El primer anuncio económico del Gobierno de Milei estuvo a cargo del actual ministro de Economía, Luis Caputo, quien enumeró una serie de medidas, dentro de lo que llamó un “paquete de urgencia”. Estas disposiciones fueron, entre otras, la no renovación de los contratos laborales del Estado que tengan menos de un año de vigencia, la suspensión de la pauta publicitaria del Gobierno a los medios, la reducción de los Ministerios y una devaluación del peso argentino de más del 50%, que no solo duplicó el valor del dólar, sino que también acrecentó considerablemente una inflación que venía en constante alza.

Según el Instituto de Estadísticas y Censos (Indec), el índice de precios al consumidor pasó del 12,8% al 25,5%, de noviembre a diciembre de 2023, con una inflación interanual de casi el 290%, según los datos del mes de abril. De esta manera, Argentina es el país con la inflación más alta del mundo.

Decreto de necesidad y urgencia

A menos de dos semanas de asumir como mandatario de Argentina, el presidente Javier Milei firmó un megadecreto de 366 artículos con el objetivo de desregular la economía. Una de las modificaciones más controversiales que incluyó el DNU tiene que ver con la reforma laboral.

Por un lado, el DNU aumenta de tres a ocho meses el período de prueba en el contrato de trabajo por tiempo indeterminado, señalando que “se entenderá celebrado a prueba durante los primeros 8 meses de vigencia”. Asimismo, el decreto fundamenta que “cualquiera de las partes podrá extinguir la relación durante ese lapso, sin expresión de causa y sin derecho a indemnización”.

Por otro lado, el cambio en las indemnizaciones por despido también generaron revuelo. El DNU de Milei establece que: “En los casos de despido dispuesto por el empleador sin justa causa, habiendo o no mediado preaviso, y luego de transcurrido el periodo de prueba, se deberá abonar al trabajador una indemnización equivalente a un mes de sueldo por cada año de servicio o fracción mayor de 3 meses, tomando como base de cálculo la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada durante el último año o durante el tiempo de prestación de servicios si este fuera menor”.

Finalmente, estas reformas en el ámbito del trabajo fueron suspendidas por sucesivas medidas cautelares dictadas por la Justicia argentina.

Ley de bases

La Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos o ley ómnibus es un megaproyecto que originalmente contuvo 664 artículos y fue presentado por el Gobierno de Milei, también a pocos días de comenzar su mandato. Con esta normativa, el mandatario pretendía llevar a cabo una profunda reforma del Estado, a partir de privatizaciones de empresas estatales, cambios en las jubilaciones y la declaración de la emergencia pública, entre otras medidas.

Tras maratónicas sesiones extraordinarias convocadas en enero y febrero de este año, este primer proyecto de ley fue frustrado en la Cámara de Diputados. Semanas más tarde, el Gobierno presentó una nueva versión de la ley con 386 artículos y, tras varias horas de debate, fue aprobada por la Cámara Baja, en una versión más acotada aún, compuesta por 232 artículos.

Luego de varias semanas en comisiones, el proyecto obtuvo dictamen favorable y el próximo miércoles será tratado en la Cámara de Senadores, que definirá el rumbo de la normativa. En caso de no aprobarse este proyecto, el mismo tendrá que esperar hasta 2025 para ser tratado en sesiones ordinarias.

Hasta el momento, Milei no ha logrado que el Congreso le apruebe ninguna ley.|

Relaciones Internacionales

Durante sus 182 días de presidencia, Milei se ha caracterizado por llamar la atención de medios nacionales y lograr una repercusión global, tanto por sus discursos, como también por sus ataques a distintos mandatarios.

En una entrevista para CNN en Español con Andrés Oppenheimer, para su programa Oppenheimer Presenta, el mandatario argentino lanzó duras declaraciones contra el actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador: “Que un ignorante como López Obrador hable mal de mí, me enaltece”, declaró el presidente argentino.

La respuesta del mandatario mexicano no se hizo esperar y, desde su cuenta de X, antes Twitter, le respondió a Milei: “Todavía no comprendo cómo los argentinos, siendo tan inteligentes, votaron por alguien que no está exacto, que desprecia al pueblo y que se atrevió a acusar a su paisano Francisco de ser “comunista” y “representante del Maligno en la tierra”, cuando se trata del Papa más cristiano y defensor de los pobres que yo haya conocido o tenido noticia”.

López Obrador fue contundente en la respuesta e involucró a una figura clave con la que Milei tiene una relación de idas y vueltas: el papa Francisco. En noviembre de 2020, un Milei que empezaba su campaña para ocupar una banca en la Cámara de Diputados sentenciaba en el programa argentino Nada personal, de Canal 9: “Lo voy a decir de frente. El papa es el representante del maligno en la tierra, ocupando el trono de la casa de Dios […] El papa impulsa el comunismo, con todos los desastres que causó y eso va en contra de las propias sagradas escrituras”. De esta manera, comenzaba una serie de fricciones entre el mandatario argentino y el sumo pontífice, que parecieron haber quedado en el olvido, tras la visita de Milei al Vaticano, en el marco de la canonización de María Antonia de Paz y Figueroa, conocida como Mama Antula, la primera santa argentina, el pasado 12 de febrero.

Por otro lado, en la misma entrevista con Andrés Oppenheimer, Milei hizo referencia al pasado guerrillero del presidente de Colombia, Gustavo Petro: “Mucho no se puede esperar de alguien que era un asesino terrorista”, lanzó sin tapujos. Como consecuencia, la Cancillería de Colombia emitió inmediatamente un duro comunicado: “Las expresiones del presidente argentino han deteriorado la confianza de nuestra nación, además de ofender la dignidad del presidente Petro”. De esta manera, se confirmaba la decisión de expulsar a los diplomáticos argentinos en Colombia, aunque luego no se concretó.

A mediados de mayo, Milei viajó a Madrid para participar de un evento organizado por el partido de ultraderecha español Vox. Fiel a su marca registrada, el presidente de Argentina apuntó contra el socialismo en un encendido discurso y se refirió al episodio protagonizado por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien se había tomado una pausa de cinco días para sopesar su continuidad en el poder, luego del escándalo judicial protagonizado por su esposa Begoña Gómez, quien fue acusada de delitos de corrupción.

"Las élites globales no se dan cuenta de lo destructivo que puede llegar a ser […] qué calaña de gente atornillada al poder, y qué niveles de abuso puede llegar a generar… digo, aun cuando tenga a la mujer corrupta, digamos se ensucia y se toma cinco días para pensarlo", pronunció el mandatario argentino. Inmediatamente, España decidió retirar su embajadora en Argentina tras los ataques.

En su discurso, Milei hizo referencia a la acusación contra Begoña Gómez, presentada por la organización Manos Limpias ante la Justicia, por presuntos delitos de corrupción en los negocios y tráfico de influencias. La acusación señala como pruebas ocho informaciones publicadas por algunos medios de comunicación. Por este tema, la esposa de Pedro Sánchez ha sido recientemente citada a declarar el próximo 5 de julio en calidad de investigada por el Juzgado de instrucción 41 de Madrid.

CNN está intentando contactar a Gómez y su defensa legal para obtener sus posturas.

Milei viajó cuatro veces a Estados Unidos para encontrarse con varias figuras políticas y empresariales, entre ellas el expresidente Donald Trump; el CEO de Tesla, Elon Musk; el presidente y director ejecutivo de Meta, empresa que fundó originalmente como Facebook en 2004, Mark Zuckerberg, y los directivos de Google, Apple y Open AI. En ninguno de estos viajes se reunió con el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ni con ningún otro funcionario del Gobierno.

Además, el presidente de Argentina se mostró públicamente afín con Israel y su accionar en la guerra en Gaza. En el viaje que hizo a principios de febrero, Milei manifestó su apoyo a la legítima defensa de Israel y ratificó el traslado de la embajada de Argentina en Jerusalén. La respuesta de Hamas fue contundente: “Condenamos y deploramos enérgicamente el anuncio del presidente de Argentina sobre su intención de trasladar la embajada de su país en la entidad nazi-sionista [Israel] a Jerusalén”.

Economía

Tras seis meses de gestión, el Gobierno celebra dos acontecimientos en materia económica. Por un lado, el descenso en la inflación, que pasó del 25,5%, en diciembre de 2023, a un 8,8%, en abril, según los datos del Instituto de Estadísticas y Censos de Argentina. Por el otro, festeja haber alcanzado el superávit fiscal durante el primer trimestre del año. En cadena nacional, Milei se alegraba de estos números con un contundente mensaje: “Es un hito que debe enorgullecernos a todos como país, dada la estrepitosa herencia de la que tuvimos que hacernos cargo”, sentenció.

Sin embargo, hay otros acontecimientos que son incongruentes con los festejos, tales como la pérdida del poder adquisitivo de la población, como consecuencia de un ajuste manifestado en el aumento de los servicios de luz, gas, prepagas y medios de transporte, y la pérdida del salario contra la alta inflación.

Por otro lado, las cifras de pobreza muestran números alarmantes. Según la Universidad Católica Argentina (UCA), entre las mediciones correspondientes al 3° trimestre de 2023 y las estimaciones –por micro simulaciones- para el 1° trimestre de 2024, el indicador de pobreza se habría incrementado de 44,7% de la población a 55,5% y el de indigencia de 9,6% a 17,5%".

Escándalo con el Ministerio de Capital Humano

Durante las últimas semanas, un acontecimiento marcó la agenda mediática nacional: tras un pedido información pública del medio digital argentino El Destape, se reveló que existían 5.000 toneladas de alimentos que no fueron distribuidas por el Ministerio de Capital Humano. Estos productos fueron comprados durante la gestión del expresidente Alberto Fernández y algunos de ellos tenían una fecha de vencimiento próxima. Tras distintos argumentos en respuesta del Gobierno, denuncias de ambos bandos e intervención de la Justicia, se armó un plan para que esos alimentos fueran distribuidos.

En el marco de este conflicto, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, fue amparada por el propio presidente Javier Milei, quien la calificó como “la mejor ministra de la historia” y por el portavoz de la presidencia de Argentina, Manuel Adorni, quien argumentó que la comida se reservaba para “prevenir catástrofes”.

Movimientos en el gabinete

Las últimas semanas pusieron el foco en algunas reestructuraciones en el Estado, como consecuencia de renuncias y movimientos en el equipo del Gobierno. Tal como explicó en un comunicado la Casa Rosada, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, oficializó su renuncia el pasado 27 de mayo por “diferencias de criterios y expectativas en la marcha del Gobierno y las tareas encomendadas”.

De esta manera, el Ministerio del Interior se convirtió en una secretaría a cargo de Lisandro Catalán y fue absorbido por la Jefatura de Gabinete, que tiene ahora como titular al exministro del Interior Guillermo Francos.