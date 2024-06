Calendario de la Eurocopa 2024, desde fase de grupos hasta la final: cuándo se juega, fechas y horarios

Las sedes de la Eurocopa 2024 0:51

(CNN Español) -- La Eurocopa 2024 será la 17ª edición del torneo de selecciones nacionales de fútbol en Europa. El campeonato se llevará a cabo en Alemania del 14 de junio al 14 de julio de 2024, siendo la segunda vez que este país organiza el evento. Se trata de una de las competencias de fútbol más importantes y esperadas a nivel mundial, y se jugará casi en simultáneo a la Copa América: un lujo para los aficionados del deporte.

A continuación te mostramos los distintos grupos que participan y el calendario y horario de los partidos:

Grupos de la Eurocopa

Grupo A: Alemania, Escocia, Hungría, Suiza

Grupo B: España, Croacia, Italia, Albania

Grupos C: Eslovenia, Dinamarca, Serbia, Inglaterra

Grupo D: Polonia, Países Bajos, Austria, Francia

Grupo E: Rumanía, Ucrania, Bélgica, Eslovaquia

Grupo F: Turquía, Georgia, Portugal, República Checa

Calendario de la Eurocopa

Partidos de fase de grupos

14 de junio

Grupo A: Alemania – Escocia Hora: 21:00 España/3:00 PM ET Lugar: Múnich

15 de junio

Grupo A: Hungría – Suiza Hora: 15:00 España/9:00 AM ET Lugar: Colonia

Grupo B: España – Croacia Hora: 18:00 España/12:00 PM ET Lugar: Berlín

Grupo B: Italia – Albania Hora: 21:00 España/3:00 PM ET Lugar: Dortmund

16 de junio

Grupo D: Polonia – Países Bajos Hora: 15:00 España/9:00 AM ET Lugar: Hamburgo

Grupo C: Eslovenia – Dinamarca Hora: 18:00 España/12:00 PM ET Lugar: Stuttgart

Grupo C: Serbia – Inglaterra Hora: 21:00 España/3:00 PM ET Lugar: Gelsenkirchen

17 de junio

Grupo E: Rumania – Ucrania Hora: 15:00 España/9:00 AM ET Lugar: Múnich

Grupo E: Bélgica – Eslovaquia Hora: 18:00 España/12:00 PM ET Lugar: Francfort

Grupo D: Austria – Francia Hora: 21:00 España/3:00 PMET Lugar: Dijsseldorf

18 de junio

Grupo F: Turquía – Georgia Hora: 18:00 España/12:00 PM ET Lugar: Dortmund

Grupo F: Portugal – República Checa Hora: 21:00 España/3:00 PM ET Lugar: Leipziq

19 de junio

Grupo B: Croacia – Albania Hora: 15:00 España/9:00 AM ET Lugar: Hamburgo

Grupo A: Alemania – Hungría Hora: 18:00 España/12:00 PM ET Lugar: Stuttgart

Grupo A: Escocia – Suiza Hora: 21:00 España/3:00 PM ET Lugar: Colonia

20 de junio:

Grupo C: Eslovenia – Serbia Hora: 15:00 España/9:00 AM ET Lugar: Múnich

Grupo C: Dinamarca – Inglaterra Hora: 18:00 España/12:00 PM ET Lugar: Fráncfort

Grupo B: España – Italia Hora: 21:00 España/3:00 PM ET Lugar: Gelsenkirchen

21 de junio

Grupo E: Eslovaquia – Ucrania Hora: 15:00 España/9:00 AM ET Lugar: Dússeldorf

Grupo D: Polonia – Austria Hora: 18:00 España/12:00 PM ET Lugar: Berlín

Grupo D: Países Bajos – Francia Hora: 21:00 España/3:00 PM ET Lugar: Leipziq

22 de junio

Grupo F: Georgia – Rep. Checa Hora: 15:00 España/9:00 AM ET Lugar: Hamburgo

Grupo F: Turquía - Portugal Hora: 18:00 España/12:00 PM ET Lugar: Dortmund

Grupo E: Bélgica – Rumania Hora: 21:00 España/3:00 PM ET Lugar: Colonia

23 de junio

Grupo A: Suiza – Alemania Hora: 21:00 España/3:00 PM ET Lugar: Fráncfort

Grupo A: Escocia – Hungría Hora: 21:00 España/3:00 PM ET Lugar: Stuttgart

24 de junio

Grupo B: Croacia – Italia Hora: 21:00 España/3:00 PM ET Lugar: Leipziq

Grupo B: Albania – España Hora: 21:00 España/3:00 PM ET Lugar: Dusseldorf

25 de junio

Grupo D: Países Bajos – Austria Hora: 18:00 España/12:00 PM ET Lugar: Berlín

Grupo D: Francia – Polonia Hora: 18:00 España/12:00 PM ET Lugar: Dortmund

Grupo C: Inglaterra – Eslovenia Hora: 21:00 España/3:00 PM ET Lugar: Colonia

Grupo C: Dinamarca – Serbia Hora: 21:00 España/3:00 PM ET Lugar: Múnich

26 de junio

Grupo E: Eslovenia – Rumanía Hora: 18:00 España/12:00 PM ET Lugar: Fráncfort

Grupo E: Ucrania – Bélgica Hora: 18:00 España/12:00 PM ET Lugar: Stuttgart

Grupo F: Rep.Checa – Turquía Hora: 21:00 España/3:00 PM ET Lugar: Hamburgo

Grupo F: Georgia – Portugal Hora: 21:00 España/3:00 PM ET Lugar: Gelsenkirchen

Partidos de octavos

Los octavos de final de la EURO 2024 comenzarán el 29 de junio y se llevarán a cabo hasta el 2 de julio.

29 de junio

2A - 2B Hora: 18:00 España/12:00 PM ET Lugar: Berlín.

1A - 2C Hora: 21:00 España/3:00 PM ET Lugar: Dortmund.

30 de junio

1C - 3D/E/F Hora: 18:00 España/12:00 PM ET Lugar: Gelsenkirchen.

1B - 3A/D/E/F Hora: 21:00 España/3:00 PM ET Lugar: Colonia.

1 de julio

2D - 2E Hora: 18:00 España/12:00 PM ET Lugar: Düsseldorf.

1F - 3A/B/C Hora: 21:00 España/3:00 PM ET Lugar: Frankfurt.

2 de julio

1E - 3A/B/C/D Hora: 18:00 España/12:00 PM ET Lugar: Múnich.

1D - 2F Hora: 21:00 España/3:00 PM ET Lugar: Leipzig

Partidos de cuartos

Los cuartos de final de la Euro 2024 se llevarán a cabo el 5 y 6 de julio de 2024.

5 de julio

Ganador del partido 3 de los octavos de final vs. Ganador del partido 1 de los octavos de final Hora: 18:00 España/12:00 PM ET Lugar: MHArena, Stuttgart

Ganador del partido 5 de los octavos de final vs. Ganador del partido 6 de los octavos de final Hora: 21:00 España/3:00 PM ET Lugar: Volksparkstadion, Hamburgo

6 de julio

Ganador del partido 4 de los octavos de final vs. Ganador del partido 2 de los octavos de final Hora: 18:00 España/12:00 PM ET Lugar: Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf

Ganador del partido 7 de los octavos de final vs. Ganador del partido 8 de los octavos de final Hora: 21:00 España/3:00 PM ET Lugar: Olympiastadion, Berlín

Partidos de semifinal

De los 8 equipos que pasan a cuartos hay 4 ganadores que juegan la semifinal y de ahí saldrán los dos equipos que pasan a la final del torneo.

Primera Semifinal

Fecha: 9 de julio de 2024

Hora: 21:00 España/3:00 PM ET

Lugar: Allianz Arena, Múnich

Segunda Semifinal

Fecha: 10 de julio de 2024

Hora: 21:00 España/3:00 PM ET

Lugar: Signal Iduna Park, Dortmund

Final de la Europa 2024

Se disputará el partido entre los dos equipos finalistas

Fecha: 14 de julio

Hora: 21:00 España/3:00 PM ET

Lugar: Berlín