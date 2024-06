Autoridades de Chile decretan zona de catástrofe en la región de Biobío por sistema frontal de lluvias

(CNN Español) -- Las autoridades en Chile decretaron este martes zona de catástrofe en la región chilena del Biobío por un sistema frontal de intensas lluvias que hasta ahora ha dejado al menos 680 viviendas afectadas.

Manuel Monsalve, ministro del Interior, dijo que la atención está focalizada particularmente en la comuna de Arauco por el desborde del río Pichilo, donde se instruyó la evacuación preventiva de los vecinos del sector.

“Van a caer entre 60 y 80 mm de precipitaciones en menos de 24 horas. Se prevé que estas precipitaciones intensas pueden caer en un corto periodo de tiempo, y también tenemos una alarma por vientos de entre 60 y 80 km/hora, con ráfagas que podrían llegar a los 90 km/hora”, explicó Monsalve este martes en una rueda de prensa.

Según las estimaciones meteorológicas, el sistema frontal podría extenderse en la zona centro-sur del país hasta el jueves, día en que las precipitaciones llegarán a la región metropolitana de Santiago.

“Si no es obligación salir del hogar, es mejor no hacerlo. El tránsito de vehículos se torna más peligroso. Hay posibilidades en los cerros de movimientos de masa y también hay riesgo en las costas producto de marejadas”, aseguró Monsalve, quien recalcó que no habrá “limitaciones de recursos para llegar con ayuda a las personas”.

Desde el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres señalaron que en la región de La Araucanía también se han registrado algunas afectaciones a viviendas con daño menor producto de voladuras de techos y filtraciones.

Respecto a las clases en colegios y liceos, las autoridades locales de distintas regiones han decidido suspenderlas hasta que pase el sistema frontal.