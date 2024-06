Un tribunal español ordena prisión para tres aficionados por insultos racistas a Vinícius Jr., estrella del Real Madrid

Vinicius Jr. no puede contener las lágrimas al hablar sobre el racismo 1:28

(CNN) -- Un tribunal de Valencia condenó a ocho meses de prisión a tres hombres que hicieron comentarios y gestos racistas contra la estrella del Real Madrid Vinícius Jr. en un partido de La Liga española contra el Valencia CF en el estadio de Mestalla en mayo de 2023.



Los condenados también se enfrentarán a dos años de prohibición de acceso a los estadios para todos los partidos de fútbol españoles y han sido condenados a pagar las costas judiciales asociadas al caso.

“Se trata de la primera sentencia condenatoria de estas características que se dicta en España, tras la denuncia presentada ante los tribunales por La Liga, a la que se sumaron la RFEF (Real Federación Española de Fútbol), el Real Madrid y, en las últimas semanas, la propia víctima, Vinícius Jr.”, señaló La Liga en un comunicado.

En una publicación en las redes sociales, la superestrella brasileña Vinícius Jr. dijo: "Muchos me pidieron que lo ignorara, muchos otros dijeron que mi lucha era en vano y que debería limitarme a ‘jugar al fútbol’. Pero, como siempre he dicho, no soy víctima del racismo. Soy un verdugo de los racistas. Esta primera condena penal de la historia de España no es para mí. Es para todos los negros”.

"Que otros racistas tengan miedo, vergüenza y se escondan en las sombras. De lo contrario, estaré aquí para atraparlos. Gracias a La Liga y al Real Madrid por ayudar con esta condena histórica".

Las condenas originales de 12 meses de prisión y tres años de prohibición de acceso a los estadios se redujeron porque los hombres aceptaron la responsabilidad penal por sus acciones y expresaron su arrepentimiento, incluyendo la redacción de una carta de disculpa a Vinícius Jr., al Real Madrid y a La Liga.

“Los tres acusados han reconocido su responsabilidad penal y han hecho pública una carta de disculpas dirigida a nuestro jugador Vinícius Jr., al Real Madrid C.F. y a todos los que se han sentido ofendidos y degradados por su comportamiento”, dijo el Real Madrid en un comunicado.

“Además de mostrar su arrepentimiento, los tres acusados piden en su carta a los aficionados que se erradique toda forma de racismo e intolerancia en las competiciones”.

Los abogados que representan a los acusados pidieron que se suspendieran las penas de prisión, y los fiscales no se opusieron a la petición. Las penas suspendidas son habituales en España para condenas de prisión inferiores a dos años por primera vez por delitos no violentos. El juez del caso se pronunciará sobre esta petición más adelante.

“Esta sentencia es una gran noticia en la lucha contra el racismo en España, ya que repara el agravio sufrido por Vinícius Jr. y envía un mensaje claro a aquellas personas que acuden a un estadio de fútbol a lanzar improperios”, dijo el presidente de La Liga, Javier Tebas, en un comunicado.

“La Liga los identificará, los denunciará y habrá consecuencias penales para ellos”.

El organismo rector del fútbol mundial, la FIFA, también elogió la noticia.

"Me complace ver la acción firme y la sentencia tomada por las autoridades españolas en relación con el abuso racista dirigido a Vinícius Jr. en un partido de La Liga española en mayo de 2023. Es un paso positivo", declaró el Presidente de la FIFA, Gianni Infantino , en un comunicado.

Infantino continuó: "No podemos seguir aceptando lo que está sucediendo en los estadios y en el terreno de juego. Nuestro mensaje a las personas de cualquier parte del mundo que siguen comportándose de forma racista cuando se trata de fútbol es claro: no os queremos".

“Hay que excluir a estas personas, no forman parte de nuestra comunidad ni del fútbol”.