Israel promete seguir presionando en Gaza después de que el Consejo de Seguridad de la ONU apruebe la propuesta de alto el fuego

La representante de Israel ante la ONU, la alta diplomática Reut Shapir Ben-Naftaly, habla en una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas centrada en poner fin al conflicto este lunes 10 de junio (Crédito: televisión de la ONU)

(CNN) -- Israel prometió este lunes persistir con su operación militar en Gaza, diciendo que no participará en negociaciones “sin sentido” con Hamas, poco después de que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobara abrumadoramente un plan de alto el fuego redactado por Estados Unidos destinado a poner fin a los ocho -mes de guerra.

El representante de Israel ante la ONU, el alto diplomático Reut Shapir Ben-Naftaly, enfatizó en una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU que su país quiere "garantizar que Gaza no represente una amenaza para Israel en el futuro".

Dijo que la guerra no terminaría hasta que todos los rehenes fueran devueltos y las capacidades de Hamas fueran "desmanteladas", acusando al grupo militante palestino de utilizar "negociaciones interminables... como un medio para ganar tiempo".

Sus comentarios se produjeron después de que 14 de los 15 miembros del consejo del Consejo de Seguridad de la ONU votaran a favor de la resolución redactada por Estados Unidos estelunes, y solo Rusia se abstuviera, la primera vez que el consejo respalda un plan de este tipo para poner fin a la guerra. Israel no es miembro del Consejo de Seguridad de la ONU y por eso no votó.

El acuerdo de paz integral en tres etapas, que establece condiciones destinadas a conducir a la eventual liberación de todos los rehenes restantes, a cambio de un alto el fuego permanente y la retirada de las fuerzas israelíes, fue presentado por primera vez por el presidente estadounidense Joe Biden el 31 de mayo .

publicidad

La histórica votación significa que el Consejo de Seguridad de la ONU ahora se une a otros importantes organismos mundiales para respaldar el plan redactado por Estados Unidos, aumentando la presión internacional tanto sobre Hamas como sobre Israel para poner fin al conflicto.

Israel y Hamas reaccionan

Hamas acogió con satisfacción la adopción de la resolución y dijo en un comunicado que estaba dispuesto a colaborar con mediadores para implementar medidas como la retirada de las fuerzas israelíes de Gaza, el intercambio de prisioneros, el regreso de los residentes a sus hogares y el "rechazo de cualquier cambio o reducción demográfica". en la zona de Gaza”.

La resolución dice que Israel aceptó el plan, y los funcionarios estadounidenses enfatizaron repetidamente que Israel había aceptado la propuesta, a pesar de los comentarios públicos del primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, que sugieren lo contrario.

Incluso el mes pasado, menos de una hora después de que Biden revelara su propuesta, Netanyahu insistió en que Israel no pondría fin a la guerra hasta que Hamas fuera derrotado.

La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Linda Thomas-Greenfield, dijo el lunes que Estados Unidos garantizaría que Israel cumpla con sus obligaciones, mientras que Egipto y Qatar harían lo mismo con Hamás.

"Los combates podrían terminar hoy" si Hamás aceptara el acuerdo, afirmó.

Pero las negociaciones detalladas para implementar sus disposiciones aún no han logrado un acuerdo tanto por parte de Israel como de Hamas.

El acuerdo se divide en tres fases, según Thomas-Greenfield. Incluye un alto el fuego inicial, la liberación de rehenes israelíes y el intercambio de prisioneros palestinos y, en última instancia, un cese permanente de las hostilidades y la retirada total de las fuerzas israelíes de Gaza, la distribución efectiva de la ayuda y una importante reconstrucción de varios años en la franja.

El embajador también dijo que el acuerdo “rechaza cualquier cambio geográfico” en Gaza y reitera el compromiso con una solución de dos Estados.

El enviado palestino ante la ONU, Riyad Mansour, dijo que la Autoridad Palestina –que gobierna la Cisjordania ocupada por Israel– acogió con agrado el acuerdo como un “paso en la dirección correcta”, pero dijo que dependía de Israel implementar esas medidas.

"Queremos un alto el fuego", dijo, añadiendo que "la carga de implementar esta resolución recae en el lado israelí".

"La prueba está en el pudín. Veremos quiénes son los que están interesados ​​en que esta resolución se haga realidad y los que la obstaculizan y quieren continuar la guerra de genocidio contra nuestro pueblo”, añadió.

Estados Unidos presiona para que Israel apoye el acuerdo

Antes de la votación, el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, dijo a Netanyahu durante una reunión en Jerusalén que la propuesta “abriría la posibilidad de calma a lo largo de la frontera norte de Israel y una mayor integración con los países de la región”, según un comunicado del Departamento de Estado.

Después de que se adoptó la resolución, Blinken habló con el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, donde “elogió la disposición de Israel a concluir un acuerdo y afirmó que la responsabilidad de aceptarlo recae en Hamas”, según una lectura de su reunión.

Blinken llegó a Israel este lunes, tras la dimisión de Benny Gantz del gabinete de guerra israelí el domingo. La partida de Gantz asestó un golpe a Netanyahu, quien está bajo una presión cada vez mayor por parte de los aliados occidentales y las familias de los rehenes para poner fin a la guerra y traer de regreso a los cautivos.

Ocho meses desde que comenzó la guerra, Israel aún no ha logrado sus objetivos declarados, ya que la mayoría de los máximos dirigentes de Hamas siguen en libertad, mientras que a principios de esta semana, funcionarios militares israelíes estimaron que alrededor de 120 rehenes siguen cautivos, de los cuales se cree que alrededor de 70 todavía están vivo.

Más de 37.000 personas han muerto en Gaza desde que comenzó la guerra, según el Ministerio de Salud de Gaza.

CNN no puede verificar las cifras proporcionadas por el ministerio, que no distingue entre víctimas entre combatientes y civiles. No incluye en sus cifras a los varios miles de personas que se cree están desaparecidas, ni a las que siguen bajo los escombros en Gaza desde el 7 de octubre.