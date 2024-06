Miembro del jurado en caso de Hunter Biden explica a CNN cómo se produjo el veredicto de culpabilidad

Hunter Biden, culpable de todos los cargos en caso de arma 2:47

(CNN) -- El jurado en el caso de Hunter Biden por arma de fuego estaba en un punto muerto en una votación inicial el lunes por la noche sobre si condenar al hijo del presidente, según declaró uno de los miembros del jurado a CNN en una entrevista, añadiendo que "la política no entró en juego" durante las deliberaciones antes de llegar a un veredicto de culpabilidad.

El miembro masculino del jurado, el número 10, también dijo que fue un error subir al estrado a Naomi Biden, la hija de Hunter, y que los miembros del jurado se sintieron mal porque la llamaron a declarar.

Hunter Biden fue declarado culpable el martes de los tres delitos federales de posesión de armas que se le imputaban, y el jurado concluyó que había infringido las leyes destinadas a impedir que las personas con problemas de drogadicción poseyeran armas de fuego. Cuando el jurado regresó el martes por la mañana, sólo quedaba un voto en discordia, según el miembro del jurado que habló con CNN. Durante las horas siguientes, el jurado discutió los elementos de cada delito, dijo el hombre, y el último que se había mantenido en reserva acordó que debían emitir un veredicto de culpabilidad.

Aunque el miembro masculino del jurado no dijo si era partidario del presidente Joe Biden, dijo que sentía simpatía por la lucha de la familia con la adicción de Hunter Biden. También dijo que no cree que Hunter Biden deba estar en la cárcel.

El miembro del jurado señaló el hecho de que Hunter Biden no quería recuperar el arma después de que Hallie Biden la sacara de su camioneta y la tirara a la basura cerca de una tienda de comestibles.

"Cuando dijo que no quería que le devolvieran el arma y esa arma permaneció como prueba durante casi cinco años, creo que eso es lo que puede haberle llevado a la ruina. Si hubiera tomado posesión de esa pistola, no sé si habríamos tenido siquiera un juicio", dijo el miembro del jurado.

El miembro del jurado dijo que para él no supuso ninguna diferencia que Hunter Biden no subiera al estrado en su propia defensa. De hecho, dijo estar de acuerdo en que "era mejor que no testificara".

"No me pareció buena idea que testificara en su propia defensa", dijo el miembro del jurado.

Tres miembros del jurado que hablaron con CNN después de llegar a un veredicto de culpabilidad dijeron que creían que no tenían otra opción que declarar culpable a Hunter Biden, pero afirmaron que se preguntan si el caso penal debería haberse iniciado alguna vez contra el hijo del presidente.

El caso "parecía un despilfarro del dinero de los contribuyentes", dijo una integrante del jurado a CNN.

Otro miembro masculino del jurado dijo que el proceso fue "un poco frustrante porque parecía que no podíamos obtener la historia completa".