Así es la selección de México para la Copa América: convocados, mejores jugadores, formación y trayectoria

México, con dudas en su defensa antes de disputar la Copa América 1:51

(CNN Español) -- La Copa América 2024 está a unos días de comenzar y verá enfrentarse a 16 selecciones masculinas mayores por el trofeo más codiciado del continente americano. De los 16 equipos que disputarán el torneo, 10 pertenecen a la Conmebol y seis más son de la Concacaf, entre ellos México, selección que nunca ha podido ganar dicha competencia (registra dos subcampeonatos y tres terceros lugares).

La selección mexicana de fútbol viene de uno de los momentos más desastrosos en su historia futbolística. En el Mundial de Qatar 2022, bajo el mando del entrenador argentino Gerardo "Tata" Martino, México quedó eliminado en la fase de grupos y fue la primera vez que "el Tri" no clasifica a la siguiente ronda desde la Copa del Mundo de Argentina 1978.

Pero el año mundialista venía precedido por otro lapso pésimo para el equipo. En 2021, el conjunto del Tata Martino perdió dos finales, de la Liga de Naciones de la Concacaf y de la Copa Oro, contra Estados Unidos, el acérrimo rival.

Tras el fracaso en Qatar, México perdió nuevamente contra EE.UU., ahora una semifinal de la Liga de Naciones de la Concacaf en 2023, y una final de ese mismo torneo en marzo de este año. Para hacer más sombrío el panorama, la estadística nos dice que México no le gana a EE.UU. desde septiembre de 2019, según datos de la FIFA.

Convocados de México para la Copa América 2024

Gracias al único título obtenido por México en 2023 (la Copa Oro), el equipo pudo alcanzar su lugar en la Copa América 2024 e incluso ser cabeza de serie del Grupo B, en el que enfrentará a Jamaica (22 de junio), Venezuela (26 de junio) y Ecuador (30 de junio).

publicidad

En mayo, el Tri, dirigido por Jaime "Jimmy" Lozano desde la Copa Oro 2023, dio a conocer su lista preliminar para la Copa América 2024, en la que destacó la ausencia de futbolistas que venían siendo titulares desde hace años e incluso desde mundiales pasados, tales como el arquero Guillermo Ochoa, el delantero Hirving Lozano o el delantero Henry Martin.

La prelista de México se conforma de 31 futbolistas. La selección mexicana debe presentar su lista definitiva de 26 jugadores antes del 15 de junio a las 6 p.m. ET, según el reglamento de la Copa América 2024.

Ellos son los futbolistas que conforman la prelista:

Porteros

Luis Malagón (América) - El arquero —que se perfilaba como el titular de la selección— causó baja por lesión.

Julio González (Pumas)

Raúl Rangel (Chivas)

Carlos Acevedo (Santos) - Entró en lugar de Malagón.

Defensas



Jorge Sánchez (Porto)

Johan Vásquez (Genoa)

César Montes (Almería)

Gerardo Arteaga (Rayados)

Bryan González (Pachuca)

Israel Reyes (América)

Jesús Orozco (Chivas)

Brian García (Toluca)

Alexis Peña (Necaxa)

Medios

Edson Álvarez (West Ham)

Orbelín Pineda (AEK Atenas)

Fernando Beltrán (Chivas)

Luis Chávez (Dínamo de Moscú)

Luis Romo (Rayados)

Erick Sánchez (Pachuca)

Sebastián Córdova (Tigres)

Jordan Carrillo (Santos)

Roberto Alvarado (Chivas)

Carlos Rodríguez (Cruz Azul)

Andrés Montaño (Mazatlán)

Jordi Cortizo (Rayados)

Delanteros

Marcelo Flores (Tigres)

Santiago Giménez (Feyenoord)

Guillermo Martínez (Pumas)

Julián Quiñones (América)

Alexis Vega (Toluca)

Uriel Antuna (Cruz Azul)

César Huerta (Pumas)

Mejores jugadores

La selección mexicana destacó recientemente a tres jugadores como los "cracks" de la temporada:

Luis Malagón

Figura de la portería en el América y clave para que el club consiguiera el bicampeonato de liga (dos torneos cortos) en la temporada 2023/2024. En ese lapso tuvo 23 porterías en cero en 49 partidos jugados. Es altamente probable que, por su lesión, el titular sea Julio González.

Santiago Giménez

El delantero del Feyenoord no pudo repetir el campeonato de la temporada 2022/2023; no obstante, tuvo un año 2023/2024 destacado con 26 goles y ocho asistencias. Pese a no ser campeón de liga esta temporada, sí consiguió la Copa de los Países Bajos.

Julián Quiñones

El delantero colombiano naturalizado mexicano también fue un pilar de suma relevancia para el bicampeonato del América en México. Su temporada 2023/2024 estuvo acompañada de 21 goles y nueve asistencias en 48 partidos.

Formación

Entre el 31 de mayo y el 8 de junio, México jugó tres partidos de preparación para la Copa América 2024.

El primero fue contra Bolivia y ganó por la mínima; sin embargo, los siguientes, contra Uruguay y Brasil, los perdió y recibió un total acumulado de siete goles.

El último de estos encuentros fue contra Brasil. En dicho duelo, que México perdió 3-2, el Tri presentó una formación 4-3-3 con los siguientes jugadores:

Portero

Julio González

Defensas

Israel Reyes

Edson Álvarez

Johan Vásquez

Gerardo Arteaga

Medios

Luis Chávez

Luis Romo

Carlos Rodríguez

Delanteros

Uriel Antuna

Santiago Giménez

Julián Quiñones

Trayectoria en Copa América 2024

A continuación, te dejamos cuál sera el camino de México en la Copa América que el próximo 20 de junio.

México vs. Jamaica

México vs. Venezuela

México vs. Ecuador

-- Con información de Jill Martin, César López y Gerardo Lemos, de CNN.