(CNN) -- Soldados norcoreanos cruzaron accidentalmente la frontera con Corea del Sur este domingo, pero se retiraron rápidamente después de que el Ejército surcoreano emitiera emisiones y disparos de advertencia, informó este martes el Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur (JCS).

Los soldados cruzaron accidentalmente la Línea de Demarcación Militar (MDL) hacia el lado sur de la DMZ, dijo el JCS. La Línea de Demarcación Militar (MDL) discurre por el centro de la DMZ y sirve de frontera terrestre entre Corea del Norte y Corea del Sur.

El coronel Lee Sung-jun, portavoz de la JCS, declaró durante una rueda de prensa celebrada este martes que "no se produjeron movimientos inusuales, salvo que el Ejército norcoreano se desplazó inmediatamente hacia el norte tras nuestros disparos de advertencia" que tuvieron lugar dentro de la parte sur de la DMZ.

"El Ejército surcoreano sigue de cerca los movimientos del Ejército norcoreano y toma las medidas necesarias", añadió Lee.

Lee explicó que el incidente se evalúa como un cruce accidental, y que los soldados norcoreanos no parecían tener intenciones de invadir el lado sur, basándose en información que no puede hacerse pública. Señaló que la zona desmilitarizada tiene bosques cubiertos de maleza, y los marcadores MDL no son visibles sin caminos distintivos. El Ejército no reveló el número de soldados implicados ni el número de disparos de advertencia efectuados.

Este fue el primer caso de tiroteo dentro de la DMZ desde 2020, cuando hubo un intercambio de disparos entre las dos Coreas, más tarde evaluado como accidental, dijo Lee.

Además, el JCS confirmó que no han escuchado ninguna emisión de Corea del Norte, pero han detectado signos de preparación para emisiones de propaganda.1