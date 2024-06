Blinken expresa su frustración por los cambios en el acuerdo de alto el fuego en Gaza solicitados por Hamas

"Israel y Hamas están en un juego de suma cero", dice analista 4:35

(CNN) -- El secretario de Estado de EE.UU., Antony Blinken, expresó este miércoles su frustración porque Hamas presentó "numerosos cambios" a una propuesta respaldada por EE.UU. para un alto el fuego y la liberación de rehenes en Gaza, un hecho que arroja más dudas sobre las perspectivas de asegurar rápidamente el acuerdo que EE.UU. espera que traiga "un final duradero" a la guerra.

"Algunos de los cambios son viables. Algunos no lo son", dijo Blinken en una conferencia de prensa en Doha, describiendo algunos de esos cambios como que van "más allá de las posiciones que (Hamas) había tomado previamente".

Blinken, a diferencia de un funcionario israelí que habló antes con CNN, no llegó a describir la respuesta de Hamas como un rechazo de la propuesta, y dijo que creía que las "lagunas" son "salvables". Aun así, el alto diplomático estadounidense dejó clara su exasperación tanto por los cambios propuestos por Hamas como por el tiempo que tardó en responder: 12 días. No entró en detalles concretos sobre los cambios, pero siguió echando la culpa exclusiva del estancamiento del acuerdo, y de la prolongación del sufrimiento de los palestinos de Gaza, al grupo terrorista designado por Estados Unidos, y no a Israel.

"Israel aceptó la propuesta tal como estaba", reiteró, a pesar de las repetidas declaraciones públicas del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, que parecían poner en duda su aprobación de la propuesta.

"Hamas podría haber respondido con una sola palabra: sí", dijo.

"En algún momento de una negociación, y esto ha ido y venido durante mucho tiempo, se llega a un punto en el que si una de las partes sigue cambiando sus exigencias, incluso planteando exigencias e insistiendo en cambios para cosas que ya había aceptado, hay que cuestionarse si están procediendo de buena fe o no", dijo Blinken en referencia a Hamas.

"Es hora de que se acabe el regateo y comience un alto el fuego. Así de sencillo", añadió.

El asesor de Seguridad Nacional de EE.UU., Jake Sullivan, describió el miércoles "muchos" de los cambios propuestos por Hamas como "menores y no imprevistos", pero dijo que "otros difieren más sustancialmente de lo esbozado en la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU".

Esa resolución, aprobada el lunes por el organismo de la ONU, establecía las tres fases para el alto el fuego y la liberación de rehenes. En la primera fase, habría "un alto el fuego inmediato, total y completo" con la liberación de los rehenes y "la retirada de las fuerzas israelíes de las zonas pobladas de Gaza". En la segunda fase, "previo acuerdo de las partes", se produciría "un fin permanente de las hostilidades, a cambio de la liberación de todos los demás rehenes que aún permanecen en Gaza, y una retirada total de las fuerzas israelíes de Gaza". La tercera fase contemplaría "el inicio de un importante plan plurianual de reconstrucción de Gaza y la devolución de los cuerpos de los rehenes fallecidos que aún permanezcan en Gaza".

Una fuente diplomática declaró a CNN que la respuesta de Hamas "contenía enmiendas a la propuesta israelí, incluido un calendario para un alto el fuego permanente y la retirada completa de los soldados israelíes de Gaza".

Un alto funcionario del gobierno estadounidense dijo a CNN que "los postes de la portería se están moviendo" en la respuesta de Hamas, y el grupo "está presionando ahora para ser aún más específico que antes".

El funcionario había dicho previamente a CNN que lo que estaba sobre la mesa era "bastante escaso una vez superada esa primera fase".

"Las peticiones de Hamas socavarían en última instancia la naturaleza escalonada de la propuesta sobre la que descansa el acuerdo", dijo el alto funcionario del gobierno el miércoles. "Será difícil conseguir que Israel acepte la automaticidad de que el alto el fuego se convierta en permanente".

Aunque gran parte del viaje de Blinken a Egipto, Israel, Jordania y Qatar se ha centrado en aumentar la presión sobre Hamas para que acepte la propuesta de alto el fuego inmediato, también se ha centrado en desarrollar planes para cuando se implemente el alto el fuego.

Es "crucial" pasar de un "alto el fuego inmediato" en Gaza "a un final duradero" de la guerra, dijo Blinken el miércoles en algunos de sus comentarios más directos hasta ahora pidiendo el fin del conflicto de ocho meses de duración.

"En las próximas semanas presentaremos propuestas sobre los elementos clave del plan para el 'día después', incluidas ideas concretas sobre cómo gestionar la gobernanza, la seguridad y la reconstrucción", declaró el jefe de la diplomacia estadounidense, sin dar más detalles.

No obstante, el avance en cualquiera de estos aspectos está supeditado al fin de los combates en Gaza, que han cobrado la vida de más de 37.000 palestinos y han dejado el enclave sumido en lo que los responsables de ayuda humanitaria han descrito como una catástrofe humanitaria "sin precedentes".

"En los próximos días, vamos a seguir presionando de forma urgente con nuestros socios, con Qatar y con Egipto, para intentar cerrar este acuerdo", declaró Blinken el miércoles al concluir su octava ronda de negociaciones diplomáticas desde el ataque de Hamas del 7 de octubre.

Hamas presentó el martes a los mediadores su respuesta a la propuesta de alto el fuego y liberación de rehenes en varias fases. Según un alto funcionario del Departamento de Estado, Blinken, que se encontraba en Ammán en ese momento, envió a dos de los altos cargos que viajaban con él a recoger la respuesta de Hamas del jefe de los servicios de inteligencia de Egipto, Abbas Kamel, que también se encontraba en la capital jordana.

Izzat al-Rishq, miembro del buró político de Hamas, describió su respuesta como "responsable, seria y positiva".

-- Becky Anderson, Hamdi Alkhshali y Benjamin Brown de CNN contribuyeron con este reportaje.