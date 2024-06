Exempleados demandan a SpaceX de Elon Musk por despidos injustificados tras denunciar supuesta discriminación de género y acoso

El ultimátum de Elon Musk a los empleados de Twitter 0:47

Nueva York (CNN) -- SpaceX y su CEO, Elon Musk, fueron demandados este miércoles por exempleados que afirman que fueron despedidos de manera injustificada por plantear preocupaciones sobre discriminación de género y acoso sexual en la empresa de cohetes.

La demanda, presentada en un tribunal estatal de California por ocho empleados que fueron despedidos en 2022, afirma que Musk quiere ser "el líder de un mundo mejor de viajes espaciales, pero dirige su empresa en la oscuridad: trata a las mujeres como objetos sexuales que son evaluadas por su talla de sujetador, bombardea el lugar de trabajo con bromas sexuales lascivas y ofrece a quienes desafían el ambiente la reprimenda de que, si no les gusta, pueden buscar empleo en otro lugar".

Los ocho exempleados participaron en la redacción de una carta abierta en 2022 en la que se criticaba a Musk y se instaba a los ejecutivos de SpaceX a hacer más inclusiva la cultura de la empresa. En la carta, firmada por al menos otros 400 empleados, se pedía a la dirección de SpaceX que dejara claro que las declaraciones de Musk —en particular en Twitter— no reflejaban las opiniones ni los valores de la empresa y se afirmaba que la política de SpaceX, denominada "No Asshole" (que podría traducirse como "no a los patanes"), se aplicaba de forma desigual.

Tras la publicación de la carta, los ocho empleados fueron despedidos. La demanda de este miércoles afirma que "Musk ordenó personalmente los despidos de los demandantes".

SpaceX no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios sobre la demanda. SpaceX no suele responder a las consultas de las organizaciones de noticias. En respuesta a la carta de 2022, la directora de operaciones de SpaceX, Gwynne Shotwell, dijo previamente que aplicaría las normas de "tolerancia cero" de SpaceX contra el acoso de los empleados, pero The New York Times reportó que la directiva dijo que los empleados fueron despedidos por hacer que otros miembros del personal se sintieran "incómodos".

publicidad

SpaceX se enfrentó previamente a quejas similares presentadas ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales (NLRB, por sus siglas en inglés) por el despido de los empleados implicados en la carta. Esas quejas afirmaban que las desvinculaciones equivalían a despidos de empleados por participar en "actividades concertadas protegidas".

Uno de los exempleados que presentó una queja ante la NLRB y es demandante en la demanda de este miércoles, Tom Moline, dijo previamente a CNN que la dirección de SpaceX utilizó una filosofía de "el fin justifica los medios" para hacer la vista gorda ante los continuos malos tratos, acoso y abuso denunciados por mis colegas, muchos de los cuales fueron directamente alentados e inspirados por las palabras y acciones del CEO".

A principios de 2024, SpaceX respondió a una demanda consolidada de la NLRB con su propia demanda, al afirmar que la estructura de la propia NLRB es "inconstitucional".

La demanda de este miércoles detalla las declaraciones de Musk y las acciones de otros trabajadores que los empleados despedidos afirman que contribuyeron a un ambiente de trabajo hostil y a una "cultura omnipresentemente sexista" en SpaceX.