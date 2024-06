Fiscalía pide 12 años de prisión contra expresidente Mauricio Funes por presunto lavado de dinero

Fiscal general de El Salvador: Funes corrompió al Estado 9:07

(CNN Español) -- La Fiscalía General de El Salvador pidió este martes a un tribunal de sentencia de San Salvador que condene a 12 años de cárcel al expresidente Mauricio Funes (2009-2014) por su presunta responsabilidad en el delito de casos especiales de lavado de dinero.

Además del tiempo en prisión, la Fiscalía solicitó que el exmandatario pague más de US$ 66.000 en concepto de responsabilidad civil por el caso.

Según los fiscales, Funes recibió una avioneta Beechcraft King Air 90, de una empresa guatemalteca, a cambio de favorecerla con la adjudicación de un contrato de construcción de un puente por más de US$ 8 millones. La Fiscalía asegura que la empresa no contaba con maquinaria y no cumplía con los requisitos para participar en la licitación.

Según la Fiscalía, la obra debió comenzarse en el año 2013, pero "nunca se hizo nada".

"La revisión técnica y económica que realizó el Ministerio de Obras Públicas (MOP) a la empresa había determinado que dicha sociedad no contaba con la capacidad para realizarla. Sin embargo, el avión continuó en uso y goce de los imputados", explicó en un comunicado la Fiscalía.

El MOP caducó el contrato por "incumplimiento en la ejecución", según los fiscales.

El exmandatario, de acuerdo con la acusación, utilizó la aeronave entre marzo de 2013 y octubre de 2014 en diferentes viajes a Guatemala, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Estados Unidos.

Por este caso, en agosto de 2022, la Fiscalía logró que el exasesor de la presidencia del Centro Internacional de Ferias y Convenciones (CIFCO) bajo la administración Funes, Miguel Menéndez Avelar, “Mecafé”, fuera condenado a ocho años de carcel.

Según las autoridades, Menéndez también se benefició de la misma avioneta junto al expresidente. Durante su juicio, se declaró inocente de las acusaciones.

Funes rechazó los señalamientos este miércoles desde Nicaragua, donde vive desde 2016 tras recibir asilo político. En julio de 2019, el gobierno de Daniel Ortega le otorgó la nacionalidad nicaragüense.

“Dicen que la avioneta fue el pago de un soborno por una obra que nunca se adjudicó a la empresa propietaria de la avioneta. ¿Entonces, dónde está el soborno?”, escribió en un mensaje en la red social X, antes Twitter.

Funes no se ha presentado a ninguno de los juicios en su contra en El Salvador y tampoco ha nombrado defensores. El proceso penal en su contra ha continuado a raíz de las reformas aprobadas por la Asamblea Legislativa en noviembre de 2022 para que los procesos judiciales no se detuvieran cuando los acusados no estén presentes y con el fin de evitar la impunidad.

En julio de 2023, un tribunal de El Salvador condenó a seis años de prisión al expresidente por evadir impuestos. Mientras que en mayo de ese mismo año, otro tribunal lo condenó, en ausencia, a 14 años de prisión por los delitos de agrupaciones ilícitas (ocho años) e incumplimiento de deberes (seis años).

Funes aún enfrenta otros procesos penales en El Salvador por hechos relacionados con supuesta corrupción durante su gobierno. En todos se ha declarado inocente.