Instructor universitario estadounidense relata a la radio pública de Iowa cómo sobrevivió a un apuñalamiento en China

Se ve a las víctimas de un ataque con arma blanca tiradas en el suelo en el parque Beishan, Jilin, China, el 10 de junio de 2024. medios de comunicación social

(CNN) -- Un instructor universitario estadounidense relató el horror de sobrevivir a un ataque con arma blanca en China , ofreciendo el primer relato personal de un incidente que recibió una cobertura mediática limitada en el país.

David Zabner es uno de los cuatro instructores de Cornell College atacados este lunes mientras visitaban un concurrido parque público en la ciudad de Jilin, en el noreste de China, donde enseñaban en un programa asociado con una universidad local.

La Policía de Jilin dijo que “llegaron rápidamente al lugar” y “detuvieron rápidamente” a un hombre de 55 años. El sospechoso, identificado por su apellido Cui, “chocó con un extranjero mientras caminaba” y luego apuñaló a la víctima, según un comunicado policial. Otros tres extranjeros y un chino que intentaron intervenir también fueron apuñalados por el sospechoso, dijo la Policía.

El comunicado no abordó el motivo del ataque del sospechoso y dijo que la investigación estaba en curso. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China dijo que la Policía cree que el apuñalamiento fue un "incidente aislado", según una evaluación preliminar.

"La Policía nos dijo que estaba desempleado y que tenía mala suerte, y que alguien de nuestro grupo chocó con el hombre", dijo Zabner a Iowa Public Radio News desde su habitación del hospital. “Y decidió responder de la forma en que respondió”.

Zabner dijo que se dio cuenta por primera vez de que algo andaba mal cuando escuchó un grito mientras descendía una colina en el parque Beishan, un popular espacio verde en el centro de la ciudad de Jilin.

“Me di vuelta y encontré a un hombre blandiéndome un cuchillo. No me di cuenta inmediatamente de lo que estaba pasando. Pensé que mis compañeros de trabajo habían sido presionados y él, por alguna razón, estaba tratando de presionarme a mí”, dijo Zabner.

“Y luego me miré el hombro y me di cuenta: 'Estoy sangrando'. Me han apuñalado'”.

Zabner fue apuñalado en el brazo a 6 pulgadas por debajo del hombro y los paramédicos llegaron aproximadamente 20 minutos después, dijo a Iowa Public Radio News.

La Policía china dijo que las cinco víctimas fueron trasladadas inmediatamente al hospital y que no sufrieron heridas que pusieran en peligro sus vidas.

En imágenes y fotografías en línea que supuestamente muestran las consecuencias del ataque, Zabner estaba acostado de costado y usando su teléfono entre otros dos instructores heridos, con la parte posterior de su camisa empapada en sangre.

Los videos y fotografías aparecieron en las redes sociales chinas este lunes, pero los censores los borraron rápidamente, junto con cualquier discusión sobre el apuñalamiento.

El ataque se produce en un momento delicado para China, que ha estado tratando de atraer visitantes extranjeros luego de tres años de estrictos controles fronterizos de Covid-19. También se produce en medio de esfuerzos para impulsar los intercambios educativos con Estados Unidos mientras los dos países intentan estabilizar su tensa relación.

Tras un silencio inicial, los medios estatales chinos informaron brevemente sobre las declaraciones proporcionadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores y la policía de Jilin, aunque se apegaron estrictamente a la versión oficial.

En las redes sociales, algunos usuarios expresaron su preocupación por el impacto potencial del ataque en la imagen global de China y la voluntad de los extranjeros de visitar el país. Otros parecieron cuestionar la versión oficial y culparon del incidente a la “propaganda antioccidental” y a la “antiextranjera”, así como al ascenso del nacionalismo.

Tres de los instructores son ciudadanos estadounidenses y el otro es un no ciudadano residente en Iowa, según el Departamento de Estado de Estados Unidos.

El embajador de Estados Unidos, Nicholas Burns, dijo este lunes que estaba "enojado y profundamente preocupado" por el apuñalamiento.

“Un funcionario consular de Estados Unidos visitó hoy a los cuatro en el hospital de Jilin, donde están recibiendo tratamiento. Estamos haciendo todo lo posible para ayudarlos (y) esperamos su recuperación total”, dijo en una publicación en X.

Este fue el segundo viaje de Zabner a China con Cornell College, que se ha asociado con la Universidad de Beihua en Jilin desde 2018. Zabner se unió al programa en noviembre de 2019 para impartir cursos de informática en la Universidad de Beihua, según Iowa Public Radio News.

"Estaba muy emocionado de poder verlo en el verano", dijo a la estación de radio.

El hermano de Zabner, el representante estatal de Iowa Adam Zabner, dijo a CNN que su hermano estaba “bien” y “ha sido cosido y parece estar recuperándose”, después de hablar con él el martes.

"Estoy muy agradecido de que mi hermano esté bien y haya sobrevivido a este ataque", dijo a CNN. “La esperanza de mi familia es que mi hermano regrese a casa lo antes posible y que esté sano”.