Quién es Hunter Biden, condenado en caso de posesión de un arma

(CNN Español) -- Un jurado condenó esta semana a Hunter Biden por tres cargos federales en un caso de armas, concluyendo que violó las leyes destinadas a impedir que los drogadictos posean armas de fuego. Es la primera vez que un miembro de la familia inmediata de un presidente es declarado culpable de un delito durante el mandato, aunque sus crímenes son anteriores al período de Joe Biden en la Casa Blanca.

Hunter Biden, de 54 años, es hijo del presidente con su primera mujer, Neilia Hunter Biden, quien murió junto a su hija Naomi en un accidente automovilístico en 1972, en el que tanto Hunter como el otro hijo de la pareja, Beau, resultaron gravemente heridos. Más de cuatro décadas después, en 2015, Beau murió de cáncer cerebral.

Actualmente es padre de tres hijas adultas que tuvo con su primera esposa y un hijo de un año con su actual esposa.

La lucha de Hunter Biden contra las adicciones

Según su autobiografía, titulada "Beautiful Things", Biden revela su asombrosa caída en la adicción al crack y cómo su padre fue quien lo animó. En las memorias se detallan las luchas de toda la vida del joven Biden contra las drogas y el alcohol y cuenta que su primer trago fue a los 8 años, bebiendo una copa de champán en un evento familiar.

Con todo, lo más revelador del libro está en la descripción sobre los años de apoyo, la tristeza y la impotencia de su padre en la batalla de su único hijo vivo contra las adicciones. Uno de los relatos incluye una borrachera particularmente mala, en momentos en los que Joe Biden era vicepresidente de Estados Unidos.

"Parecía horrorizado por lo que vio", dice Biden en "Beautiful Things". "'Sé que no estás bien, Hunter', dijo, estudiándome y escaneando el apartamento. 'Necesitas ayuda', añadió". La conversación terminó en un viaje a rehabilitación y un período de sobriedad, justo a tiempo. "Papá me salvó (...) Nunca me dejó olvidar que no todo estaba perdido".

Biden nunca intentó ocultar los problemas con las drogas de su hijo, y estás quedaron particularmente claras durante la campaña presidencial: "Mi hijo, como mucha gente, como mucha gente que conoces en casa, tenía un problema de drogas", dijo Joe Biden. "Lo superó, lo arregló, trabajó en ello y estoy orgulloso de él".

El caso Burisma

Durante dicha campaña, Hunter Biden estuvo en el foco de Donald Trump por sus vínculos con Burisma Holdings, una compañía de gas natural en Ucrania en la que conformaba la junta directiva y ganaba un salario de cinco cifras al mes. Es otro de los pasajes de su autobiografía, en la que explica su versión de los hechos.

Aunque asegura no haber hecho nada malo allí, Biden admite que si le ofrecieran el puesto nuevamente diría "no", aunque sólo fuera para evitar el escrutinio. Además, admitió que el dinero que ganó allí alimentó su adicción. Los fondos adicionales significaban recursos adicionales para las drogas, que consumía con regularidad, definiéndose a sí mismo en este y otros períodos de su vida como un “adicto en funcionamiento”.

Los cargos en los que lo encontraron culpable

Hunter Biden fue hallado culpable de comprar y poseer ilegalmente un arma mientras abusaba o era adicto a las drogas, una violación de la ley federal. De los tres cargos de la acusación resuelta esta semana, los dos primeros estaban relacionados con la compra de un arma en sí.

Cuando una persona compra un arma, debe completar un formulario en la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés) y afirmar que está legalmente autorizada a comprar el arma. Hunter Biden fue acusado de mentir en esos formularios.

Esas preguntas incluyen: ¿Ha sido condenado por un delito grave? ¿Es usted un fugitivo? ¿Está en el país en situación ilegal? Y, lo que es más importante en este caso, ¿es usted "consumidor ilegal o adicto" a drogas ilícitas?. Hunter Biden supuestamente marcó la casilla que decía "No".

El tercer cargo se refiere a la posesión del arma. También va contra la ley federal poseer un arma si uno abusa de las drogas. Hunter Biden tuvo el arma durante 11 días en octubre de 2018, antes de que su novia la arrojara a un contenedor porque estaba preocupada por su salud mental, según la acusación y los textos hechos públicos en recientes presentaciones judiciales.

"Las armas presentan un peligro si caen en las manos equivocadas, y ese es el ímpetu detrás de estas leyes", dijo a CNN Nabeel Kibria, un abogado defensor residente en Washington que ha manejado cientos de casos de armas. "Las pruebas parecen estar bastante en contra de Hunter... pero ¿quién determina quién es un adicto? ¿Cuáles son las reglas claras que deben seguirse?

Con información de , Brian Stelter,