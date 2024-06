Reseña de “Intensamente 2”: emociones tan familiares que parecen déjà vu

Ansiedad, la nueva emoción en "Inside Out 2" de Pixar 1:21

(CNN Español) -- Nueve años después del estreno de su primera entrega, Disney y Pixar presentan “Intensamente 2”. Esta secuela se abre paso tras algunas películas por parte del legendario estudio de animación que decepcionaron en la taquilla, pero ¿tienen Riley y sus emociones lo necesario para poder intrigar a la audiencia y hacer que asistan a cines este verano?

La continuación nos presenta una vez más a Riley junto con sus emociones Alegría, Tristeza, Furia, Temor y Desagrado, ahora enfrentándose a la pubertad y todas las situaciones a las que una niña de su edad se puede enfrentar de forma social. En la historia, llegar a la pubertad no solo presenta un cambio físico para Riley, sino la introducción de nuevas emociones en el cuartel general.

Ansiedad, Envidia, Ennui (aburrimiento en francés) y Vergüenza son una sorpresa inesperada que harán la vida de Riley complicada y crearán una coexistencia difícil para las emociones originales, en especial la dinámica entre Ansiedad y Alegría, que tienen como objetivo el bienestar de Riley cueste lo que cueste. Ansiedad es una emoción con la cual la gente, ya sean adolescentes o adultos, podrán relacionarse: después de todo, en el día el día, sea de forma social o laboral, la ansiedad se hace presente sin que menos lo esperamos.

“Intensamente 2” no necesariamente va dirigido para niños solamente, ya que la película presenta temas que adultos podrán apreciar, y una representación visual y humor que podrán entretener a los más pequeños. Estos elementos tratarán de abarcar a audiencia de todas las edades.

A pesar de emociones desconocidas y observar cómo Riley explora una nueva etapa en su vida, “Intensamente 2” no presenta nada nuevo en cuanto a los puntos narrativos que la historia siguió en la primera entrega. En vez de proponer una nueva historia que presente nuevos retos auténticos, la historia sigue un conflicto bastante similar que consiste en una travesía para recuperar algo perdido y regresar antes de que un desastre de proporcionar mayores ocurra.

La secuela no carece de risas, una animación espectacular por la cual Pixar es mundialmente famosa, y momentos conmovedores que puedes llegar a generar lágrimas en la sala de cine. Pero una falta de narrativa innovadora genera una sensación de déjà vu o familiaridad que incita a comparar momentos claves de este filme con los de la primera película.

Afortunadamente, para audiencias que consigan ver el doblaje latino de la película, podrán apreciar el trabajo deslumbrante de la veterana actriz de voz Cristina Hernández (Bombón en “Las Chicas Superpoderosas”), quien retoma una vez más al personaje de Alegría. Desde los momentos más energéticos del personaje hasta los más emotivos en la película, Hernández demuestra que su talento como actriz de voz es algo que debería ser considerado como estándar para cualquier proyecto multimedia que sea doblado en cualquier idioma, además de que su voz y actuación se vuelve una de las razones principales para ver “Intensamente 2”.

El verano boreal es una época perfecta para ir al cine, no solo para buscar entretenimiento, pero para mantenerse fresco con un sistema de aire acondicionado. Tal vez “Intensamente 2” sea el incentivo número uno para llenar las salas de cine y no solo el aire fresco, pero una historia repetitiva con la cual Disney y Pixar se sintieron seguros al contar —puesto que seguía una fórmula que resultó en éxito la primera vez— tiene la posibilidad de no convencer a la audiencia y simplemente podrán quedarse en casa para ver la primera entrega desde la comodidad de su sala... o esperar esta secuela en streaming.