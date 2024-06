Aunque el precio de los alimentos bajó, el costo de salir a cenar sigue en aumento en EE.UU.

La inflación se desaceleró en mayo en EE.UU. 1:10

(CNN) -- Los precios de los alimentos se mantuvieron estables en mayo en Estados Unidos, después de haber bajado el mes anterior. Pero los precios de los menús, una fuente de frustración para los consumidores preocupados por su presupuesto, continúan al alza, incluso cuando los restaurantes se jactan de ofrecer comidas con descuento.

Los precios de los menús aumentaron un 0,4% en los restaurantes de abril a mayo, ajustados por las variaciones estacionales, según los datos de inflación publicados este miércoles por la Oficina de Estadísticas Laborales de EE.UU. En ese tiempo, los precios subieron un 0,2% en los lugares de servicio limitado, que incluyen locales de comida rápida e informal.

La diferencia entre los aumentos de los alimentos y la inflación de los precios del menú fue más pronunciada durante todo el año. Los precios de los comestibles aumentaron 1% en los últimos 12 meses hasta mayo. En ese periodo, los precios del menú en los restaurantes de servicio completo aumentaron un 3,5%. En los restaurantes de servicio limitado, que incluyen comida rápida y locales informales rápidos, los precios aumentaron un 4,5%.

Los aumentos, particularmente en los precios de la comida rápida, provocaron que los clientes reduzcan sus gastos, se quejen en Internet y erosionen la reputación de accesibilidad del sector. Las cadenas de restaurantes aumentan los precios del menú todos los años, pero desde la pandemia los aumentos se produjeron de forma rápida y furiosa. Los ejecutivos señalaron que durante un tiempo los precios más altos no asustaron a la gente. Pero los clientes finalmente colapsaron, y dejaron que las cadenas cambiaran de rumbo y, en ocasiones, se pusieran a la defensiva.

El presidente de McDonald's EE.UU., Joe Erlinger, dijo recientemente en una carta abierta que los precios aumentaron aproximadamente un 21% en cinco años. Eso es un poco menos que la inflación general, no el 100% como, dijo, la gente podría pensar, gracias a un análisis de FinanceBuzz, que recientemente descubrió que los precios de McDonald's aumentaron un 100% desde 2014. Aún así, reconoció que en algunos lugares, las comidas Big Mac pueden costar mucho más. En TikTok, las quejas sobre los hash browns de McDonald's a US$ 3 y los combos a US$ 16 dólares se volvieron virales.

publicidad

Cadenas como Burger King, KFC y Starbucks también comenzaron a promocionar paquetes de menús y ofertas en un intento de atraer a los clientes de regreso. Los acuerdos, sin embargo, son temporales y están diseñados para impulsar las ventas en un entorno competitivo. No cambian los planes de los operadores de cadenas de restaurantes de seguir subiendo los precios.

¿Qué pasa en los supermercados?

Los precios de los alimentos, por otro lado, se moderaron, una reversión de meses de aumentos que comenzaron con la pandemia y fueron exacerbados por la guerra en Ucrania, el clima extremo y las empresas que aprovecharon la oportunidad para aumentar los precios, entre otros factores. En febrero, los precios generales de los alimentos se mantuvieron estables por primera vez desde abril de 2023.

Algunos artículos incluso se abarataron a lo largo del año.

Los precios de las manzanas se desplomaron un 13,2%, en gran parte gracias a una cosecha abundante en el otoño. También en el pasillo de productos agrícolas, las patatas disminuyeron un 3,2%.

El jamón cayó un 5,4% y el queso un 3,4% (el pan subió un 1%, por lo que su sándwich no es una ganga). El café cayó un 2,5% y la leche un 2,1%. El arroz disminuyó un 2% y el pescado y el marisco en conjunto cayeron un 1%.

Otros artículos se volvieron más caros este año, particularmente en el pasillo de la carne, debido, en parte, a un suministro limitado de ganado y a los mortales incendios forestales en Texas. La carne asada cruda aumentó un 6% y la carne molida cruda aumentó un 4,9%.

Las salchichas aumentaron un 7,3% y el tocino un 6,9%. La carne de ave aumentó un 1,2%. Los huevos, que el año pasado registraron enormes aumentos, subieron un 3%.

Si bien los precios de los alimentos aumentaron en general durante el año, se mantuvieron estables de abril a mayo. En ese tiempo, el tocino subió un 1,7%, el pan subió un 1,1% y la carne molida cruda y el pollo aumentaron cada uno un 1%. Otros precios cayeron: la leche cayó un 1,3% y el arroz un 1,2%. En conjunto, las hortalizas frescas cayeron un 0,4%, al igual que los huevos.