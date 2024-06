Ejército de EE.UU. considera desmantelar temporalmente un muelle frente a la costa de Gaza por segunda vez debido a las duras condiciones del mar

Esta fotografía muestra un camión que transporta ayuda humanitaria a través del muelle Trident frente a la Franja de Gaza el 19 de mayo. Crédito_ Central del Ejército de EE. UU./Handout/Reuters.

(CNN) -- El ejército estadounidense considera desmantelar temporalmente el muelle humanitario que construyó frente a la costa de Gaza y trasladarlo de regreso a Israel este viernes en medio de preocupaciones de que el mar embravecido pueda volver a romperlo pocos días después de que reanudó las operaciones de entrega de ayuda, dijeron varios funcionarios estadounidenses.

Sería la segunda vez en cuestión de semanas que el frágil sistema de muelle y calzada, conocido como Joint Logistics over the Shore o JLOTS, tuviera que ser trasladado de regreso al puerto israelí de Ashdod. No se espera que se tome una decisión final hasta este viernes, dijeron las autoridades.

A principios de este mes, el muelle se rompió y sufrió daños debido al mar embravecido y tuvo que ser remolcado a Ashdod para reparaciones que duraron más de una semana. Fue trasladado de regreso a Gaza la semana pasada y reanudó sus operaciones este sábado, pero tuvo que hacer una nueva pausa debido al fuerte oleaje del lunes y martes.

Hasta la fecha, el muelle se utilizó para transportar miles de toneladas de ayuda a Gaza, dijeron funcionarios. Pero la capacidad del muelle para operar eficazmente depende en gran medida de las condiciones favorables del mar, informó anteriormente CNN, y los funcionarios dijeron este jueves que los pronósticos actuales indican que las aguas estarán agitadas el viernes y durante el fin de semana.

Los funcionarios le dijeron a CNN que las condiciones del mar en el Mediterráneo oriental solo empeorarán a medida que se acerquen el otoño y el invierno, lo que genera dudas sobre la vida útil realista del muelle.

Mientras tanto, las operaciones de distribución de ayuda del Programa Mundial de Alimentos en el muelle estuvieron suspendidas durante días y la ayuda se estuvo acumulando en el área de preparación en la playa de Gaza, dijeron funcionarios esta semana.

La directora del PMA, Cindy McCain, anunció este domingo que la organización suspendió su trabajo allí después de la operación de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en Gaza que rescató a cuatro rehenes retenidos por Hamas y dejó centenares de civiles palestinos muertos, y generó desinformación de que el muelle fue utilizado como parte de esa operación. El Pentágono reconoció que había alguna actividad militar israelí “cerca” del área de preparación del muelle, pero negó que el muelle fuera utilizado en la operación.

"En este momento estamos en pausa porque me preocupa la seguridad de nuestra gente después de los incidentes de ayer", dijo a CBS este domingo.

Las operaciones permanecerán en pausa a la espera de una evaluación de riesgos, que está en curso. Una fuente familiarizada dijo que la ONU ya desarrollaba una evaluación de riesgos más amplia en Gaza, luego, después de lo que sucedió este sábado con las operaciones de las FDI cerca del muelle, decidieron agregar una evaluación de riesgos específica sobre las operaciones del muelle. Una vez completada la evaluación, se pasará al Departamento de Seguridad y al coordinador humanitario para tomar una decisión sobre si se reanudan las operaciones en el muelle.

Los funcionarios humanitarios dicen que si bien cualquier asistencia que llegue a Gaza es útil, el muelle no es una forma sostenible de hacerlo. Durante meses, el Gobierno israelí se negó a abrir cruces terrestres adicionales para recibir ayuda hacia Gaza, y sólo lo hizo después de una inmensa presión por parte del Gobierno estadounidense en los últimos meses. Incluso con aperturas adicionales, todavía hay obstáculos importantes para la distribución dentro de Gaza y los funcionarios humanitarios le dijeron a CNN que todavía no existe un método eficaz de eliminación de conflictos para proteger a los trabajadores humanitarios.

“Una distracción muy costosa”, dijo un funcionario de ayuda humanitaria sobre el muelle.