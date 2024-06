“House of the Dragon” se renueva para su tercera temporada

Gobierno de México rechaza publicidad de la Casa del Dragón en Chapultepec 1:08

(CNN) -- La Danza de los Dragones de la Casa Targaryen continuará con otra temporada.

HBO anunció este jueves que la serie precuela de “Game of Thrones”, “House of the Dragon”, regresará para una tercera temporada, según un comunicado de prensa. (HBO, al igual que CNN, es propiedad de Warner Bros. Discovery).

El anuncio se produce antes del debut de la segunda temporada del programa, que será este domingo.

“Estamos asombrados por el esfuerzo del tamaño de un dragón que todo el equipo puso en la creación de una espectacular temporada 2 (...). No podríamos estar más emocionados de continuar la historia de la Casa Targaryen y ver a este equipo brillar nuevamente para la temporada 3”, dijo la encargada de programación de HBO Francesca Orsi en un comunicado este jueves.

“House of the Dragon” está basada en el libro de 2018 “Fire & Blood” del autor George R.R. Martin, que se desarrolla 200 años antes de los eventos de “Game of Thrones” y cuenta la historia de la guerra civil de la Casa Targaryen.

publicidad

La serie de televisión debutó en 2022 y atrajo a millones de espectadores en su primera temporada. En particular, el episodio final de la temporada 1 obtuvo 9,3 millones de espectadores, lo que marcó “la mayor noche para el final de una serie de HBO desde 'Game of Thrones'” en mayo de 2019, de acuerdo con información de la cadena.

“House of the Dragon” está protagonizada por Emma D'Arcy, Olivia Cooke, Matt Smith, Eve Best, Steven Toussaint, Rhys Ifans, Fabien Frankel y Tom Glynn-Carney, entre muchos otros, en el extenso elenco de la serie.

La temporada 2 de “House of the Dragon” estará disponible para verla en Max este domingo a las 9 p.m. ET.