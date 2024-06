Inundaciones destructivas anegan las calles y hogares del sur de Florida. La amenaza aún no terminó

Así se ve Miami por las fuertes lluvias torrenciales que azotaron partes de Florida 1:19

(CNN) -- Las fuertes lluvias podrían inundar el sur de Florida por tercer día consecutivo este jueves, amenazando con inundaciones más destructivas después de que las tormentas del miércoles transformaran las carreteras en canales y se filtraran en las casas, y aún habrá más a finales de esta semana.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, declaró una emergencia para los condados de Broward, Collier, Lee, Miami-Dade y Sarasota después de que peligrosas inundaciones inmovilizaran las operaciones de infraestructura crítica el miércoles, incluidas las principales carreteras interestatales, carreteras, escuelas y aeropuertos.

Las advertencias de inundaciones están vigentes para ciudades como Fort Lauderdale, Miami y Nápoles hasta este jueves por la mañana, donde el miércoles cayeron entre 101 a 330 milímetros de lluvia en toda la región. Es posible que se produzcan precipitaciones adicionales de hasta 50 milímetros en el área.

Las alertas de inundaciones están vigentes hasta este viernes por la noche en todo el sur de Florida, donde se esperan más rondas de fuertes lluvias.

Las graves inundaciones en Hallandale Beach sumergieron los automóviles hasta el parabrisas en algunos lugares, lo que obligó a algunos conductores a abandonar sus vehículos atascados y caminar hacia un lugar seguro.

Una familia perdió a su hijo pequeño durante la tormenta del miércoles, pero luego se reunieron con la ayuda de la Policía que encontró al niño, dijeron funcionarios de Hallandale Beach.

La residente Kait Madrigal pasó cinco horas atrapada en su automóvil el miércoles después de que repentinamente se vio rodeada por las inundaciones cuando se dirigía al trabajo cerca de Hollywood, Florida, le dijo a CNN. Pudo estacionarse en la acera para llegar a un terreno más alto, pero comenzó a entrar en pánico cuando el agua subió y los autos comenzaron a detenerse a su alrededor.

“Si hubiera abierto la puerta de mi auto, habría entrado una tonelada de agua. No habría tenido mucha suerte”, dijo la joven de 25 años.

Después de horas de lluvia incesante, Madrigal vadeó el agua y pudo encontrar una posible ruta de salida. Temiendo quedar atrapada toda la noche, condujo y pudo llegar a casa sana y salva, dijo.

Varios funcionarios locales advirtieron contra el intento de conducir a través de aguas turbias e instan a los habitantes del sur de Florida, cansados ​​por la tormenta, a quedarse en casa. La mayoría de los ahogamientos relacionados con inundaciones ocurren cuando los automóviles, sin saberlo, se sumergen en aguas profundas, dijo el Departamento de Seguridad Vial de Florida.

Fort Lauderdale, donde el alcalde declaró el estado de emergencia local, recibió el miércoles más de un mes de lluvia con 243 milímetros, eclipsando su promedio de lluvia de junio de 242 milímetros.

El Aeropuerto Internacional de Miami y el Aeropuerto Internacional de Fort Lauderdale-Hollywood lideraron el país con la mayor cantidad de vuelos cancelados o retrasados este ​miércoles, con más de 1.200 interrupciones. Se espera que los problemas con los viajes aéreos continúen hasta el final de la semana laboral.

En el condado de Broward, las fuertes tormentas llevaron a los funcionarios escolares a posponer la demolición del edificio de la escuela secundaria Marjory Stoneman Douglas, donde un hombre armado mató a 17 personas en 2018.

Muchos residentes del sur de Florida acababan de terminar de reparar sus casas después de las catastróficas inundaciones de abril de 2023 , solo para encontrar el agua tocando sus puertas el miércoles.

Anna Rysedorph, residente del vecindario de Edgewood en el condado de Broward, se preparó para lo peor mientras el agua rodeaba sus tobillos en su casa.

“Metí a los perros y ya estaba todo empacado. Prácticamente tengo todo en los contenedores y estamos listos para comenzar”, dijo Anna Rysedorph, residente de Edgewood, a WSVN, afiliada de CNN, este miércoles. "Mi marido dice: 'Que no cunda el pánico, que no cunda el pánico', pero ya sabes, no me van a pillar desprevenida".

El riesgo de inundaciones crece día a día

Es posible que se produzcan inundaciones considerables en el sur de la península de Florida este jueves y viernes a medida que una amplia franja de tormentas pase sobre el estado.

Las alertas de inundaciones están vigentes para más de 8 millones de personas en toda la región hasta este jueves por la noche, y algunas alertas en el área metropolitana de Miami se prolongan hasta este viernes.

Es probable que algunas partes del estado vean precipitaciones totales de tres dígitos cuando todo esté dicho y hecho. Lo más probable es que haya totales de 254 milímetros o más en la costa suroeste del golfo del estado, desde Sarasota hasta el Parque Nacional Everglades.

El riesgo de inundaciones aumentará a lo largo de la semana a medida que las tormentas desencadenen aguaceros torrenciales sobre la misma zona todos los días, empapando el suelo y abrumando los cursos de agua.

Si bien el estado no es ajeno a las lluvias torrenciales, las fuertes lluvias se están volviendo aún más intensas a medida que el mundo se calienta debido a la contaminación por combustibles fósiles. Los aguaceros diarios también están siendo alimentados por una ola de humedad tropical desde partes del Caribe que se canaliza directamente hacia el sur de Florida a lo largo de un frente que cubre el estado.

Si hay un lado positivo, es que la lluvia será beneficiosa para las zonas que sufren sequía. La mitad de Florida está experimentando condiciones anormales de sequedad o sequía, y la peor sequía se centra en el centro de las lluvias más intensas, según el US Drought Monitor.

Cómo un gigantesco remolino de humedad trae problemas tropicales

La fuerte humedad que alimenta las tormentas de esta semana generalmente se acumula sobre partes del mar Caribe y el sur del Golfo de México en este punto de la temporada en el giro centroamericano: un área grande y desorganizada de aguaceros y tormentas eléctricas que rota sobre América Central y las aguas de sus alrededores.

El amplio alcance de este giro y la profunda humedad pueden ayudar a que se formen sistemas tropicales en partes del Caribe, el Golfo de México e incluso en el extremo oriental del Pacífico cuando se alinean otros factores necesarios, incluidos los vientos favorables en los niveles superiores y el agua cálida del océano.

El giro suele desarrollarse por primera vez a finales de la primavera y principios del verano, que es una de las razones por las que la mayoría de los sistemas tropicales de junio se forman en el Golfo de México o frente a la costa este de Estados Unidos.

A pesar de la abundancia de agua tibia en el Caribe y el Golfo de México, los vientos en los niveles superiores, conocidos como cizalladura del viento, son demasiado turbulentos en este momento para que se formen sistemas tropicales en estas áreas, según Jon Rizzo, meteorólogo del Servicio Meteorológico Nacional en Key West, Florida.

Lo que está haciendo el giro es intensificar el clima húmedo en toda la costa del golfo, como lo que Florida sufrirá esta semana.

“La mera presencia del giro centroamericano formándose nos dice que el verano está aquí y la temporada de lluvias está a punto de comenzar”, dijo a CNN.

Junio, julio, agosto y septiembre son generalmente los meses más húmedos del año en gran parte de Florida. Los frecuentes aumentos repentinos de humedad tropical profunda y el impacto directo de los sistemas tropicales hacen que los totales de lluvia se disparen durante esta parte del año.

--Sara Smart y Jamiel Lynch de CNN contribuyeron a este informe.