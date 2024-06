Reforma pensional en Colombia: representante sindical de Colpensiones dice que la entidad no está preparada si se aprueba

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, se dirige al Parlamento español en el Congreso de los Diputados en Madrid el 3 de mayo de 2023. (Crédito: OSCAR DEL POZO/AFP/Getty Images)

(CNN Español) -- Colpensiones, la entidad estatal que gestiona el sistema pensional del país, no está preparada para gestionar el aumento de personas inscritas en caso de aprobarse la reforma que promueve el presidente de Colombia, Gustavo Petro, afirmó este miércoles el presidente del Sindicato de Trabajadores de Colpensiones, William Rodríguez, en una audiencia en la Cámara de Representantes.

“Nosotros manejamos 100% información digital. No manejamos ningún expediente físico, pero actualmente el gestor documental no funciona y cuando recibamos 23 millones de trabajadores más, como tal, vamos a colapsar, no vamos a tener la capacidad de resolver las solicitudes y vamos a estar otra vez, como en algún momento lo estuvimos, en estado de cosas inconstitucionales”, dijo Rodríguez, representante del Sindicato de Trabajadores de la Administradora Colombiana de Pensiones (Sintracolpen).

La reforma pensional se debate esta semana en la Cámara de Representantes y la iniciativa, de 98 artículos, debe votarse antes del 20 de junio para no terminar archivada, informó el Congreso de la República de Colombia.

Durante su comparecencia, Rodríguez señaló que, para atender a los 17 millones de trabajadores que se sumarían al sistema si se aprobase la reforma, la planta de personal debería crecer “por lo menos dos veces”.

“Para poder crecer, para poder atender los 17 millones de trabajadores que con la reforma laboral vamos a tener, más los seis millones actuales, cerca de 24 millones de trabajadores, necesitamos crecer en la planta de personal por lo menos dos veces. Por lo menos. Pero actualmente tenemos como tal falencias en los procesos de selección. Entran personas que teóricamente, entre comillas, hacen el proceso de selección, llegan a los cargos, y cuando les pregunta a las personas, haga como tal actividad, no saben nada o no tienen conocimiento”, afirmó el presidente de Sintracolpen.

publicidad

Rodríguez comentó que a los trabajadores de Colpensiones les preocupa que la entidad “se convierta en un fortín político de algún partido” y recordó que en sus manos está “la vida de alguna de las familias de Colombia”.

CNN hace esfuerzos para contactar a Jaime Dussán, presidente de Colpensiones, para conocer su postura ante los comentarios de Rodríguez.

La reforma pensional de Gustavo Petro está basada en un nuevo esquema que, según el presidente, busca “eliminar la competencia entre los sistemas de pensión actuales”.

Los que cuestionan la propuesta presidencial argumentan, entre otros puntos, que las medidas planteadas no son sostenibles porque implican recursos con los que el país, a su juicio, no contará.