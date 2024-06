¿Estás pensando en comprar una casa? Estas ciudades de EE.UU. están entre las más "prohibitivas" del mundo

Los precios de las casas en EE.UU. se enfrían más rápido en determinadas áreas 1:56

(CNN) -- Cualquiera que haya seguido de cerca el mercado de la vivienda en las dos últimas décadas sabrá que en muchos países, entre ellos Estados Unidos, cada vez es más difícil comprar una casa.

Pero un nuevo informe resume el sentimiento de muchos compradores potenciales de vivienda al crear una categoría que califica a algunas grandes ciudades de "imposiblemente prohibitivas".

Las ciudades estadounidenses de la costa oeste y Hawai ocupan cinco de los 10 lugares más inasequibles, según el informe anual Demographic International Housing Affordability, que lleva 20 años haciendo un seguimiento de los precios de la vivienda.

Como era de esperar, las ciudades más caras de Estados Unidos para comprar una vivienda se encuentran en California, donde San José, Los Ángeles, San Francisco y San Diego figuran entre las 10 primeras.

La capital hawaiana, Honolulu, también merece una mención en el sexto puesto de los 94 principales mercados analizados en ocho países.

Australia es el único país, además de Estados Unidos, que domina la lista de "imposiblemente prohibitivas", encabezada por Sídney y las ciudades meridionales de Melbourne (Victoria) y Adelaida (Australia Meridional).

Pero a la cabeza de la clasificación mundial se encuentra Hong Kong, el compacto centro financiero asiático conocido por sus minúsculos apartamentos y sus altísimos alquileres. Es el único mercado chino incluido en el informe.

Hong Kong, una ciudad habitual en las listas de "las más caras del mundo", tiene la tasa de propiedad de vivienda más baja de todas las ciudades encuestadas, con sólo el 51%, frente a su rival asiático Singapur, donde la propiedad de la vivienda alcanza el 89% debido al compromiso del gobierno con la vivienda pública desde hace décadas.

Puede que Hong Kong sea la ciudad menos asequible del mundo, pero a los posibles compradores de vivienda les animará saber que ya no es tan prohibitiva como antes.

Los precios de la vivienda bajaron durante la pandemia de 2020, cuando el gobierno cerró las fronteras de la ciudad e impuso una política de "cero covid", lo que se suma a las nuevas leyes de seguridad nacional que han tenido un efecto escalofriante en la ciudad.

¿Por qué comprar vivienda es tan caro?

El informe mide la asequibilidad mediante la relación precio-ingresos del precio medio de la vivienda dividido por la renta familiar media bruta.

Vincula el aumento del trabajo desde casa durante la pandemia a un "choque de demanda" de viviendas fuera de los centros urbanos, que tienen más espacio exterior. Pero también culpa de la subida de los precios de la vivienda a las políticas de uso del suelo, incluida la "contención urbana", un tipo de planificación diseñada para frenar la expansión urbana.

"La clase media está asediada principalmente por la escalada del coste del suelo. Como el suelo se ha racionado en un esfuerzo por frenar la expansión urbana, el exceso de demanda sobre la oferta ha hecho subir los precios", dice el informe.

Los precios subieron aún más cuando los inversores se lanzaron al mercado para obtener beneficios.

Una solución, según el autor del informe, es mirar a Nueva Zelandia.

En un artículo de opinión publicado en el Financial Post de Canadá, Wendell Cox, investigador del Frontier Centre for Public Policy, abogó por que Canadá, en particular, siguiera el ejemplo de Nueva Zelandia y liberara más tierras para su desarrollo inmediato.

Tanto Vancouver como Toronto figuran en la lista de ciudades "imposiblemente prohibitivas".

Cox señala una política, "Going for Housing Growth" (Apostar por el crecimiento de la vivienda), introducida por el gobierno de coalición de Nueva Zelandia, que obliga a las autoridades locales a zonificar inmediatamente para 30 años el crecimiento de la vivienda.

"Toronto y Vancouver demuestran que el coste de domar la expansión es inaceptablemente alto: precios de la vivienda inflados, alquileres más altos y, para un número cada vez mayor de personas, pobreza", escribió Cox.

Para quienes no puedan esperar a un cambio de política o a que baje la demanda, el informe también identifica las ciudades más asequibles de las 94 encuestadas en todo el mundo.

Se trata de Pittsburgh, Rochester y San Luis en Estados Unidos; Edmonton y Calgary en Canadá; Blackpool, Lancashire y Glasgow en el Reino Unido; y Perth y Brisbane en Australia.

El informe ha sido elaborado por investigadores del Centro de Demografía y Política de la Universidad Chapman de California y el Centro Fronterizo de Políticas Públicas, un grupo de reflexión independiente sobre políticas públicas de Canadá.

Las 10 ciudades más inasequibles

1. Hong Kong

2. Sídney

3. Vancouver

4. San José

5. Los Ángeles

6. Honolulu

7. Melbourne

8. San Francisco/Adelaida

9. San Diego

10. Toronto