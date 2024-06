Guatemala, la última prueba de Scaloni para definir la lista de la selección argentina para la Copa América 2024

Argentina's forward Lionel Messi (L) and head coach Lionel Scaloni (2R) participate in a training session ahead of the Copa America football tournament at Florida Blue Training Center in Fort Lauderdale, Florida, on June 5, 2024. Argentina will play against Canada on the first day of the 2024 Copa America tournament on June 20. (Photo by Chris ARJOON / AFP) (Photo by CHRIS ARJOON/AFP via Getty Images)

(CNN Español) -- Argentina juega su último partido amistoso previo a la defensa del título de la Copa América cuya edición 2024 será en Estados Unidos desde el 20 de junio al 14 de julio. Los dirigidos por Lionel Scaloni enfrentan a Guatemala este viernes en el FedExField en Maryland con un once inicial que puede asemejarse a lo que el técnico piensa como el equipo titular a muy pocos días del debut ante Canadá.

Pero antes de pensar en los once titulares, Scaloni tiene que definir los 26 nombres de la lista de convocados y si bien el entrenador argentino reconoció en la conferencia de prensa previo al encuentro amistoso que ya la tiene prácticamente definida en su cabeza, también admitió que por cualquier inconveniente que pueda surgir durante el encuentro, la va a entregar después de los 90 minutos. "Nos parecía lógico tener a los chicos acá y tomar la decisión después del partido", sostuvo.

Lo que también tiene claro es que Lionel Messi será titular. "El otro día estaba estipulado que juegue unos minutos y en base a cómo esté veremos la cantidad, si puede jugar todo el partido, mejor". El capitán de la selección sumó el domingo 34 minutos en el amistoso ante Ecuador cuando reemplazó en el segundo tiempo a Ángel Di María. Messi no juega como titular con la camiseta albiceleste desde el 21 de noviembre cuando por Eliminatorias, Argentina derrotó 1 a 0 a Brasil en el estadio Maracaná. El jugador de Inter de Miami viene de jugar 10 de los últimos 12 encuentros del equipo de la Florida tras una lesión que lo marginó de los amistosos de la selección del mes de marzo, mostrando un gran estado de forma física y futbolística.

La situación de Germán Pezzella y Guido Rodríguez

El defensor Germán Pezzella y el volante Guido Rodríguez que integraron el equipo campeón del mundo en el Mundial de Qatar 2022 eran dos de los jugadores que sembraban dudas en el cuerpo técnico debido a su estado físico. Pezzella tuvo una microfisura en un pie en el mes de mayo y su inclusión o no dependía de su evolución. Guido Rodríguez en cambio no pudo realizar todos los entrenamientos junto al grupo por una gripe y eso hacía peligrar su participación en la Copa América. Recién el martes, ambos jugadores pudieron entrenar a la par del grupo, más de una semana después del comienzo de los entrenamientos. Si bien Scaloni no los confirmó, en la conferencia reconoció que respondieron bien en la práctica y que la idea es darles minutos de juego en el amistoso ante Guatemala. "Si están bien, estarían adentro", reconoció el entrenador.

Seis jugadores para tres lugares

Cuando Lionel Scaloni entregó la lista de 29 convocados se sabía que tres jugadores iban a quedar afuera. Así fue como se formaron tres parejas de jugadores que competían entre sí cada uno por un lugar. De estos seis que buscaban un lugar parece que para empezar Marcos Acuña se impuso a Valentín Barco en ese duelo imaginario. Se dudaba desde lo físico del jugador de Sevilla ya que tuvo una temporada con lesiones que sole le permitieron jugar 21 partidos en la liga de España. El entrenador lo puso de entrada ante Ecuador y eso parece un guiño para saber qué pasará en la Copa. Otro de los espacios en disputa era entre Lucas Martínez Quarta y Leonardo Balerdi. Los dos defensores buscaban ocupar el puesto vacante que dejó el campeón del mundo Juan Foyth, que no fue convocado por Scaloni. Y finalmente Ángel Correa y Valentín Carboni eran los protagonistas de la última pareja en disputa. El juvenil fue una de las sorpresas en la lista, pero aún queda en duda si tiene lo suficiente para ganarse un boleto a la Copa América.

Guatemala, el próximo rival

El equipo dirigido por Luis Fernando Tena viene de una victoria 3 a 0 frente a las Islas Vírgenes Británicas por las Eliminatorias de la Concacaf. Tras dos partidos jugados, Guatemala marcha primero en su grupo junto a Jamaica a falta de dos partidos y se ilusiona con llegar al Mundial de 2026. En esta edición de la Copa del Mundo que se realizará en Estados Unidos, México y Canadá hay que recordar que los tres anfitriones ya están clasificados automáticamente y que quedan otros tres lugares de clasificación directa para los equipos de la Concacaf. De terminar entre los dos primeros en esta instancia, avanzará junto a otros once equipos a la última fase. Los doce equipos se dividirán en tres grupos de cuatro y el mejor de cada grupo se clasificará para la Copa del Mundo.

Pero antes de pensar en el Mundial deberá enfrentar este viernes a la Argentina de Messi, que quiere lograr un triunfo antes de comenzar a defender su título en la Copa América el próximo jueves ante Canadá, en Atlanta.