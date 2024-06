Resumen de noticias de la guerra de Israel contra Hamas y la situación en Gaza del 14 de junio

"Estamos a punto de morir de hambre": familias del norte de Gaza cuentan a CNN cómo sobreviven solo a base de pan

Familias de Gaza que sobreviven a base de pan y, a veces, de plantas silvestres describen a CNN cómo el enclave está a punto de sucumbir a la desnutrición generalizada y a la propagación de enfermedades.

Ismail Zaida, padre de dos hijos, del barrio de Sheikh Radwan, en el norte de Gaza, dijo que su familia ha estado sobreviviendo a base de pimiento rojo y pan, sin verduras ni otras "necesidades vitales".

"Estamos a punto de morir de hambre en el norte de Gaza. No encontramos nada que comer". dijo Zaida.

Los alimentos para comprar se han vuelto inalcanzables en medio de la escalada de precios y, aunque en el norte de Gaza se utiliza harina para las panaderías que funcionan, sus hijos "no pueden comer solo pan".

"No vemos carne, pescado, aves ni alimentos sanos. Los precios se han vuelto increíblemente altos y no tenemos dinero, y ni siquiera podemos recibir dinero de nuestros familiares en el sur de Gaza." Hay cantidades limitadas de verduras, pero se venden a precios "increíbles", con una cebolla a 20 shekels, unos US$ 6, y limones a 40 shekels el kilo, unos US$ 10. "Nadie puede comprar a esos precios", afirma Zaida.

Durante los primeros meses de la guerra en Gaza, Zaida recordó que los residentes podían depender de plantas silvestres, como la verdolaga, el hibisco e incluso la hierba para comer, pero durante el verano es demasiado seco sin lluvias para que crezca ninguna de estas plantas.

Otro residente del mismo barrio, Jihad Abu Watfa, dijo que la gente sólo depende de la harina para comer.

Watfa habla de la propagación de enfermedades, entre las que ahora predomina la ictericia. "Esta enfermedad causa amarilleamiento del cuerpo y debilidad debido a la desnutrición, la falta de alimentos y la dependencia de comida poco sana", dijo. La basura se amontona en las calles del norte de Gaza y las condiciones insalubres y la proliferación de mosquitos favorecen aún más la propagación de enfermedades.

El director del hospital Kamal Adwan, en el norte de Gaza, Hussam Abu Safia, dijo a los periodistas que más de 200 niños presentan síntomas de desnutrición, pero eso es sólo a partir de un recuento de las últimas dos semanas. "El norte de la Franja de Gaza se enfrenta a un desastre humanitario y se cierne el espectro de la hambruna", afirmó. Hay escasez de suministros médicos, medicinas y combustible en todas las instalaciones médicas de Gaza, dijo, e hizo un llamamiento a "todas las organizaciones internacionales de ayuda para que se tomen en serio la amenaza de hambruna."

Un periodista de la CNN entrevistó a una familia que perdió a su hijo de 12 años, que necesitaba una dieta especial debido a una enfermedad.

"Solía llevarle alimentos de los que dependía, comida para niños y leche... el cierre de los pasos fronterizos afectó a su salud", declaró Randa Hijazi.

El martes, el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió de que "una proporción significativa de la población de Gaza se enfrenta ahora a condiciones catastróficas de hambre y similares a la hambruna".

Hasta la fecha, más de 8.000 jóvenes han sido diagnosticados y tratados por desnutrición aguda, entre ellos 1.600 niños con la forma más peligrosa de esta enfermedad, dijo Ghebreyesus.

"A pesar de los informes sobre el aumento de la entrega de alimentos, actualmente no hay pruebas de que quienes más lo necesitan estén recibiendo alimentos en cantidad y calidad suficientes", afirmó Tedros.