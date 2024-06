Última hora de la guerra entre Israel y Hamas y situación en Gaza, en vivo: noticias y más

Benny Gantz dice que Israel sabe cuántos rehenes siguen vivos en Gaza

Benny Gantz, que renunció al gabinete de guerra de Israel la semana pasada, dice que Israel sabe cuántos rehenes siguen vivos en Gaza.

En una entrevista el jueves con el Canal 11, la primera desde que dejó el gobierno, le preguntaron: "¿Sabe Israel cuántos rehenes están vivos?".

"Conocemos [un] número aproximado", respondió.

Gantz también dijo que el gobierno conocía el destino de la familia Bibas, que estaba entre los rehenes el 7 de octubre. Cuando se le preguntó cuándo lo sabría el público, dijo: "A su debido tiempo".

El ejército israelí publicó un video que pretendía mostrar a la familia viva dentro de Gaza el 7 de octubre. Yarden Bibas fue llevado cautivo junto con su esposa Shiri y sus dos hijos, Ariel y Kfir.

Hamas, por su parte, dijo que habían muerto en un ataque aéreo israelí en noviembre.

Hablando de su paso como miembro del gabinete de guerra de Israel, Gantz dijo: "Cuando ocurrió el 7 de octubre, todos estábamos en la misma página y trabajábamos en sincronía. Pero con el tiempo las cosas han cambiado. Las decisiones se han retrasado debido a la presión de [el Ministro de Finanzas israelí] Smotrich y otros. No es que simplemente me di por vencido, sino que traté de advertir y corregir el camino. Una vez que me di cuenta de que eso era imposible, me fui".

Gantz predijo que "la batalla en el sur va a ser larga. Estaremos en esto durante años. Israel tiene que tomar un nuevo camino. [Los] desafíos son enormes. Sólo podremos enfrentarlos si Israel elige un nuevo liderazgo".

En cuanto a la futura gobernanza de Gaza, Gantz dijo: "No puede ser Hamas ni puede ser Israel. Deberían ser locales los que Israel pueda desarrollar y valorar hasta que algún día puedan gobernar. Israel seguirá controlando militarmente algunos territorios en Gaza, pero no gobernará Gaza".

Gantz reiteró su demanda de un renovado enfoque en la frontera norte.

"Necesitamos desplegar tropas del sur al norte. No podemos perder un año más en el norte. Necesitamos devolver a los residentes del norte a sus hogares. Será una guerra dura. Si podemos evitarla, deberíamos hacerlo. Pero si no, iremos a la guerra".

Dijo que el Jefe del Estado Mayor de las FDI, Herzi Halevi, y el Ministro de Defensa, Yoav Gallant, "eventualmente" dimitirían debido a las fallas de inteligencia que condujeron al 7 de octubre.

"Estos hombres son un activo para Israel, pero aún deben asumir su responsabilidad", dijo Gantz.