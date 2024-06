Lamine Yamal hace historia como el jugador más joven en participar en una Eurocopa

Victoria contundente de España sobre Croacia en la Euro 2024 2:02

(CNN) -- ¿Qué hacías a los 16 años? El español Lamine Yamal hizo historia este sábado al convertirse en el jugador más joven en participar en una Eurocopa masculina cuando apareció en el campo para jugar contra Croacia en la Eurocopa 2024.

Con 16 años y 338 días, Yamal superó el récord anterior establecido por el polaco Kacper Kozłowski, que tenía 17 años y 246 días cuando jugó contra España en la Eurocopa 2020.

Yamal batió su récord contra Croacia con una asistencia en la primera parte, en la que centró el balón al área para que Dani Carvajal rematara a gol en el decisivo 3-0 del Grupo B.

Yamal ya ostenta los récords de ser el jugador más joven en jugar con el Barcelona y el más joven en ser titular en un partido de Liga en el siglo XXI.

En su primera temporada en el primer equipo del Barça, Yamal disputó 37 partidos de Liga y 10 de Liga de Campeones, y terminó la campaña con siete goles y 10 asistencias en todas las competiciones.

Considerado por muchos como uno de los jugadores jóvenes más prometedores del fútbol, tanto los blaugrana como España tienen grandes esperanzas de que el adolescente pueda ayudarles a conducirles a la conquista de trofeos en un futuro próximo.

Pero Yamal ya ha demostrado esta temporada, sobre todo con algunas actuaciones destacadas en la Liga de Campeones, que no teme a los grandes escenarios.

"Creo que es muy maduro y que ya puede marcar la diferencia para nosotros", declaró recientemente a la prensa Xavi, ex entrenador del Barça, refiriéndose a Yamal. "Tenemos que cuidarle, pero creo que está preparado y no me da miedo confiar en la juventud".