Biden dice que la Corte Suprema está "desequilibrada" y lanza una dura advertencia sobre lo que significaría un segundo mandato de Trump

(CNN) -- El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, criticó este sábado a la Corte Suprema por estar "desequilibrada" en una recaudación de fondos repleta de estrellas en Los Ángeles, en la que se unió al expresidente Barack Obama para lanzar una dura advetencia sobre un segundo mandato de Donald Trump.

Biden argumentó específicamente que los próximos cuatro años podrían ver vacantes en la Corte Suprema, lo que potencialmente llevaría al nombramiento de jueces más conservadores si Trump es reelegido.

"La idea de que si es reelegido va a nombrar a dos más ondeando banderas al revés", dijo Biden en una aparente referencia a una bandera que una vez ondeó fuera de la casa del juez Samuel Alito. A la pregunta del presentador de televisión Jimmy Kimmel sobre si consideraba esta la parte más aterradora de un segundo mandato de Trump, Biden respondió: "Es una de las partes más aterradoras".

"La Corte Suprema nunca ha estado tan desequilibrada como hoy, quiero decir nunca", dijo el presidente, al hablar de la sentencia que anuló Roe contra Wade y de cómo el juez Clarence Thomas dijo que otras sentencias podrían ser reconsideradas, incluida la anticoncepción. Alguien del público intervino y dijo: "incluidos los derechos de los homosexuales", a lo que Biden respondió: "No bajo mi mandato".

Sobre un posible segundo mandato de Trump, Biden destacó que "las instituciones importan".

"Lo que (Trump) hizo el 6 de enero, y ahora está diciendo literalmente que si no gana habrá un baño de sangre... es indignante. Lo que está diciendo es indignante".

Los comentarios de Biden se produjeron en el escenario del Peacock Theater, en el centro de Los Ángeles, donde mantuvo una conversación de unos 35 minutos con el Obama y Kimmel.

"No solo tenemos que votar en contra de algo en estas elecciones", dijo Obama. "Tenemos que preocuparnos por alguien. Y hay toda una agenda que debería preocuparnos. Pero podemos enorgullecernos de afirmar el extraordinario trabajo que ha hecho Joe. Queremos asegurarnos de que nos basamos en eso y se lo transmitimos al próximo presidente".

Obama apela a los "valores fundamentales"

Obama lamentó cómo algunos en el país han "normalizado comportamientos que solían ser descalificadores", en referencia a la reciente condena de Trump en su juicio penal por el juicio de pago por silencio.

"Tenemos el espectáculo del candidato de uno de los dos grandes partidos sentado ante un tribunal y condenado por un jurado de sus pares por 34 cargos", dijo Obama entre aplausos. "A su fundación no se le permite operar porque estaba involucrada en negocios sucios. ... Su organización está siendo procesada por no pagar impuestos", dijo Obama.

Biden intervino: "No pagó ninguno".

Obama instó a "aquellos que tienen una predisposición conservadora" –que pueden no estar de acuerdo con los demócratas– a considerar los "valores fundamentales" que dieron forma al país, como la "honestidad básica".

"Hay ciertas normas y valores que deberíamos defender", dijo Obama. "Joe Biden ha defendido esos valores y sigue haciéndolo y el otro no, y eso en sí mismo no es algo que podamos ignorar o fingir que es una diferencia que no existe".

En otra advertencia sobre Trump, Biden dijo que "las instituciones importan. Lo que hizo el 6 de enero, y ahora está diciendo literalmente que si no gana habrá un baño de sangre. Es indignante, lo que está diciendo es indignante".

Kimmel preguntó a Obama qué le parecía que Trump dijera que ha hecho más por los negros que ningún otro presidente en la historia. Obama respondió "Una cosa que hizo, por ejemplo, fue hacer que se sintieran aún mejor sobre el primer presidente negro".

Las bromas vuelan en un acto repleto de estrellas

La aparición conjunta se produjo al final de un evento de recaudación de fondos repleto de estrellas en el que, según la campaña de Biden, se recaudaron US$ 28 millones, un récord para los demócratas.

La campaña de Biden intenta aumentar su cofre de guerra financiera en medio de señales de que Trump está reduciendo la brecha de dinero. Biden ha aventajado a Trump en la recaudación de fondos durante la mayor parte del año, pero el expresidente ha visto una afluencia significativa de dinero en efectivo en su camino desde que se aseguró la nominación republicana en marzo. Trump recaudó más que Biden por primera vez en abril.

George Clooney y Julia Roberts abrieron el programa de la noche. Barbra Streisand presentó a la primera dama, Jill Biden, mientras que Jason Bateman, Jack Black, Kathryn Hahn y Sheryl Lee Ralph también amenizaron la velada.

Cuando Kimmel preguntó a Biden sobre la "amnesia Trump", Biden dijo: "Todo lo que tienes que hacer es recordar cómo era" durante los cuatro años de su presidencia. Señaló que Trump recomendaba a la gente inyectarse lejía para curar el covid-19. Cuando Kimmel bromeó y dijo que "a mí me funcionó", Biden respondió: "A él le funcionó. Le tiñó el pelo", en aparente referencia a Trump.

Mientras hablaba de un posible segundo mandato de Trump, Kimmel preguntó a Biden: "¿Qué cosas puede hacer un presidente a, digamos, un presentador de un programa de entrevistas que se ha estado burlando de él cada noche?".

"¿Has oído hablar de Delta Force?" Biden bromeó antes de adoptar un tono más serio: "La idea de que haya amenazado con represalias. Estamos en los Estados Unidos de América. ¿Alguna vez pensaste que alguna vez oirías algo así? Retribución, eso es lo que va a hacer, va a vengarse de la gente", dijo.

Kimmel también señaló que Biden dijo que quería restaurar el alma del país. "Parece que podríamos necesitar un exorcismo. ¿Por eso visitó al papa?".

"Sí", dijo Biden.