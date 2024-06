Cuándo se estrenan los episodios de la segunda temporada de "House of the Dragon": fecha y hora

"House of the Dragon" invita a sus fans a elegir bando 0:55

(CNN Español) -- La segunda temporada de "House of the Dragon", serie precuela de “Game of Thrones”, comenzará este domingo y podrá verse en la plataforma MAX; tendrá 8 episodios que se estrenarán cada semana.

Aquí te decimos cuándo se estrenará cada episodio:

Episodio 1: 16 de junio

Episodio 2: 23 de junio

Episodio 3: 30 de junio

Episodio 4: 7 de julio

Episodio 5: 14 de julio

Episodio 6: 21 de julio

Episodio 7: 28 de julio

Episodio 8: 4 de agosto

De acuerdo con MAX, el horario del estreno del primer capítulo el próximo domingo será:

Estados Unidos: 9 pm ET

México: 7 pm

Colombia: 8 pm

Ecuador: 8 pm

Venezuela 9 pm

Argentina: 10 pm

España: 3 am (lunes)

MAX, antes HBO, que es propiedad de la empresa matriz de CNN, Warner Bros. Discovery, lanzó en mayo el tráiler oficial de la próxima temporada.

Dos adelantos previos de la nueva temporada destacaron la guerra civil que ocupa un lugar central en este próximo capítulo:"Westeros está al borde de una sangrienta guerra civil con los Consejos Verde y Negro que luchan por el rey Aegon y la reina Rhaenyra, respectivamente", se lee en una descripción.

Además, MAX anunció este jueves que La Danza de los Dragones de la Casa Targaryen continuará con una tercera temporada.

La serie de televisión debutó en 2022 y atrajo a millones de espectadores en su primera temporada. En particular, el episodio final de la temporada 1 obtuvo 9,3 millones de espectadores, lo que marcó “la mayor noche para el final de una serie de HBO desde 'Game of Thrones'” en mayo de 2019, de acuerdo con información de la cadena.

“House of the Dragon”, basada en la saga de libros “Fire & Blood” de George RR Martin, cuenta la historia de la Casa Targaryen y está ambientada 200 años antes de los acontecimientos de la popular serie “Game of Thrones”, que finalizó en 2019.

Con información de Alli Rosenbloom.