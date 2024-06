Opinión: El último escándalo de racismo en el fútbol europeo

Un mural en Manchester, Inglaterra, en 2021 expresa el apoyo a tres futbolistas ingleses -Marcus Rashford, Jadon Sancho y Bukayo Saka- que fueron objeto de insultos racistas en Internet después de que fallaran los penaltis en la final de la Eurocopa 2020, lo que provocó la derrota de su equipo ante Italia.

(CNN) -- Este domingo, Inglaterra se enfrentará a Serbia en su primer partido de la Eurocopa 2024, organizada por Alemania. La Policía británica aseguró a los miembros de la selección inglesa, de diversidad racial, que cualquier abuso racista en línea que reciban durante el torneo se tomará muy en serio.

Pero hay una historia de fondo crucial de hace unos años.

Tras perder la final de la Eurocopa 2020 contra Italia en la tanda de penaltis en julio de 2021, tres de las estrellas negras de la selección inglesa -Marcus Rashford, Jadon Sancho y Bukayo Saka- fueron objeto de un torrente de insultos viles y racistas en Internet.

La indignación fue generalizada. Varias personas que habían publicado mensajes llenos de odio fueron detenidas y se produjo una oleada nacional de simpatía y apoyo a los tres jóvenes jugadores. El Príncipe Guillermo, Presidente de la Asociación Inglesa de Fútbol (FA), declaró sentirse "asqueado" por lo ocurrido.

Desde entonces, la FA, la UEFA y la FIFA, el organismo internacional que gobierna el fútbol, intensificaron visiblemente su lucha contra el racismo. Han puesto en marcha estrategias centradas en prevenir, erradicar y castigar los abusos racistas, no sólo sobre el terreno de juego y en las gradas, sino también en las redes sociales.

Aunque los terribles incidentes siguieron empañando el llamado deporte rey dentro y fuera del país, a la luz de estos esfuerzos de alto nivel para combatir la discriminación, se podría perdonar que se pensara, con optimismo, que la marea estaba cambiando.

Se podría concluir, por ejemplo, que la decisión judicial de este lunes en España de imponer penas de prisión a tres aficionados del Valencia por proferir insultos racistas es una prueba de la nueva línea más dura del fútbol europeo contra el racismo. Los infractores fueron condenados en España a 8 meses de cárcel y a dos años de prohibición de acceso a los estadios tras proferir insultos racistas contra Vinícius Júnior, del Real Madrid, el año pasado.

Todo esto me lleva de nuevo a Saka, el único futbolista del trío de víctimas de la reacción violenta posterior a la Eurocopa 2020 que ha sido incluido en el equipo de este año.

Saka podría haber esperado razonablemente que podría subirse al avión rumbo a Alemania para el partido de este domingo contra Serbia con la seguridad de que no volverían a acosarle, o al menos, ni remotamente en la misma medida. Porque todo el mundo lo entiende, ¿verdad? Oficialmente, hay tolerancia cero para el racismo en el fútbol. Eso significa que los jugadores negros y morenos de toda Europa deberían sentirse por fin protegidos, incluso respetados, ¿no?

Saka sabe que habrá observadores de la UEFA en todos los partidos de la Eurocopa 2024 y que estarán atentos a los incidentes racistas. El equipo de redes sociales de la federación rastreará las plataformas online en busca de mensajes ofensivos, presionará para que sean eliminados y denunciará a los autores a la policía, que ha prometido emprender acciones legales siempre que sea posible.

Pero el racismo vuelve a ser noticia en el mundo del fútbol inglés, recordándonos una de las lecciones más importantes de la vida: nunca des por sentado el progreso. Y esta vez el presunto culpable es una entidad que los organismos de supervisión del deporte parecen haber pasado por alto en sus campañas contra la discriminación: la prensa convencional.

Hace varios días, en el estadio de Wembley, Inglaterra perdió 1-0 un partido amistoso, no competitivo, contra Islandia, ante los abucheos de los disgustados aficionados locales. Saka, que acababa de recuperarse de una lesión, fue sustituido en el minuto 65 del partido.

Sin embargo, a la mañana siguiente, fue la imagen de Saka la que varios medios de comunicación convencionales seleccionaron para ilustrar la derrota, acompañada de titulares sensacionales, entre ellos uno que rezaba "Hielo negro."

Algunos observadores críticos señalaron que en las atareadas redacciones los periodistas a veces toman decisiones irreflexivas. Yo creo que esto fue más que eso. Lo veo como un intento por parte de profesionales que deberían saberlo mejor de hacer que un jugador negro cargue con la culpa de una actuación decepcionante de todo el equipo".

Ian Wright, comentarista y ex jugador, lo denunció inmediatamente en X , escribiendo: "Todos podemos ver lo que está pasando y a quién se está poniendo como cara de la derrota". Sir Lewis Hamilton compartió un post de Versus en su cuenta de Instagram en el que se leía: "Tenemos que responsabilizar a los medios de comunicación ingleses por vilipendiar sistemáticamente a los jugadores negros ... Esta discriminación racial endémica no tiene cabida en el fútbol, sin embargo, innumerables medios de noticias sugieren lo contrario."

Este lunes, Tony Burnett, director general de la organización benéfica contra la discriminación Kick It Out, publicó una carta abierta a la prensa, recordándoles los horrores de la Eurocopa 2020 y preguntando: "¿No han aprendido nada los medios de comunicación?"

Burnett tiene razón, por supuesto. Nadie en los medios británicos puede afirmar que no se da cuenta de lo dañino que puede ser el sesgo racial. Cuando seleccionas una imagen de un jugador negro para la página de deportes de un importante medio de comunicación tras la derrota de una selección nacional, contribuyes a establecer el tono de la reacción de todo el país.

Das permiso a los trolls de Internet, a los aficionados al fútbol y a los adolescentes que compiten en el parque para culpar siempre al jugador negro si las cosas van mal en un partido. Y para algunas personas -las que llevan el odio en el corazón- no hay un gran salto de hacer eso a culpar a los negros si las cosas van mal en el país. Por ejemplo, la facilidad con la que varios políticos conservadores han azuzado recientemente el odio con lo que muchos consideran silbidos racistas debería hacer reflexionar a cualquiera que tenga una tribuna pública.

Habría que ser extraordinariamente ingenuo para pensar que el racismo sistémico se ha erradicado en el Reino Unido, y aunque las recientes protestas y las escandalosas investigaciones sin duda han aumentado la concienciación y han ganado nuevos aliados para la causa antirracista, no debemos caer en la autocomplacencia. El fútbol, al igual que la sociedad, tiene una larga y vergonzosa historia de deshumanización de las personas por su raza o etnia. Aunque es crucial señalar las importantes deficiencias de las organizaciones nacionales e internacionales para librar al deporte de todas las formas de discriminación, como han hecho varias figuras clave, deberíamos apoyar sus esfuerzos por librar al deporte de todas las formas de discriminación. Deberíamos estar agradecidos por la heroica labor de organizaciones benéficas antirracistas como Show Racism the Red Card y Kick It Out, que luchan contra el racismo en el fútbol y fuera de él mediante campañas y programas educativos.

Pero, sobre todo, debemos asumir la responsabilidad personal de nuestros actos y no olvidar nunca que el racismo está listo para asomar su fea cabeza a la menor provocación. Es tan importante como siempre ser conscientes de lo que decimos, de lo que publicamos y compartimos en Internet y de las imágenes que decidimos publicar.

Espero que la selección inglesa se alce con la victoria en la Eurocopa 2024. Si no lo consigue, espero que ningún jugador, sea cual sea su color de piel, se convierta en chivo expiatorio y cargue con el peso de la decepción de toda una nación. Al fin y al cabo, el fútbol es sólo un juego. Pero los mejores elementos de este deporte están intentando luchar contra el odio, y cada uno de nosotros debe ponerse de su lado.

Nota del editor: Keith Magee es investigador principal y profesor visitante de justicia cultural en el Instituto de Innovación y Propósito Público del University College de Londres. Es catedrático y profesor de prácticas en justicia social en la Facultad de Derecho de la Universidad de Newcastle y autor de "Prophetic Justice: Raza, religión y política". Las opiniones expresadas en este comentario son suyas. Lea más opiniones en CNN.