¿Preocupado por tus habilidades como padre? Los hay mucho peores que tú

(CNN) -- Tanto si eres padre primerizo como si ya tienes experiencia, la ansiedad de criar a tus hijos puede surgir en cualquier momento y lugar.

¿Y si no estoy hecho para esto? ¿Y si no sirvo para esto de ser "padre"? ¿Y si mis hijos necesitan algo que yo no puedo darles?

Estos miedos son normales, y la perfección es un mito. Así que intenta poner las cosas en perspectiva y recuerda que hay padres mucho peores que tú, sugiere la escritora de comedias Glenn Boozan en su nuevo libro, "There Are Dads Way Worse Than You: Unimpeachable Evidence of Your Excellence as a Father". El libro, ilustrado por Priscilla Witte, es una lectura de 10 a 15 minutos que los padres y sus seres queridos pueden leer entre tarea y tarea.

Estos padres problemáticos incluyen a Thanos, el villano de Marvel que empujó a su hija por un acantilado, y a Jack Torrance de "El resplandor" de Stephen King, que aterroriza a su mujer y a su hijo mientras su cordura se deteriora. (Está bien, son ficticios, pero aun así, tú no eres ellos).

El libro es la continuación natural de su homólogo centrado en la maternidad, publicado en 2022. Su inspiración para una versión sobre la paternidad le vino de tener un "padre realmente estupendo" que, en los años 80, cuando Boozan estaba creciendo, se quedaba en casa mientras su madre era el sostén de la familia, dijo. "Siempre estoy muy orgullosa de decir que mi padre fue una parte extremadamente presente y activa de mi infancia".

Los padres que Boozan entrevistó durante la elaboración de su libro solían compartir preocupaciones sobre si podrían proporcionar suficientes recursos a sus familias, ser lo bastante fuertes para ellas, protegerlas o enseñarles todas las habilidades que la sociedad suele asociar con la masculinidad, dijo.

"Además, todos los padres con los que hablé decían: 'Me preocupa tratarlos demasiado fuerte y que resulten lastimados'", explica Boozan.

Otro temor común era "ser el villano en la vida de sus hijos", añadió.

Boozan dijo que espera que su libro alivie, al menos temporalmente, estas intensas presiones que sienten muchos padres, especialmente en la era moderna, en la que los padres intentan ser perfectos.

"Quiero que los padres, en esos momentos de terror, miedo y pánico, respiren hondo y se digan a sí mismos: 'Oh, ya sabes, podría ser peor'. Quiero que los padres sean más amables consigo mismos", dice Boozan. Y "como guionista de comedia, soy parcial, pero soy una gran defensora de la risa como medicina. Y creo que tomarse un respiro de una situación estresante para reírse puede ser un salvavidas".

Aquí tienes todo sobre otros cuatro "malos" padres que podrían hacerte sentir mejor sobre tu paternidad este Día del Padre.

Walter ‘Heisenberg’ White

"¿Y si, en una barbacoa, tus habilidades de 'Papá Asador' son verdes? Siempre y cuando lo que estés cocinando no sea metanfetamina", escribió Boozan.

La intención original de Walter White era mantener a su familia en caso de que finalmente muriera de cáncer, pero eso cambió cuando el éxito se le subió a la cabeza. Como si vivir una doble vida para ser un capo de la metanfetamina no fuera suficientemente malo, White también emborrachó a su hijo adolescente, dejó a su hija pequeña sola en el asiento delantero de un camión de bomberos y puso en peligro la seguridad de su familia. Y la lista continúa.

"Al final de la serie, las cosas que ha hecho para proteger a su familia son las mismas que la han puesto en peligro", dice Boozan.

Wayne Szalinski

"Los días en que sientes 'culpa de papá' por las cosas que hiciste", escribió Boozan, "al menos nunca has tenido que decir: '¿Cariño? Encogí a los niños'".

Boozan eligió incluir a Wayne Szalinski como ejemplo divertido de un padre que comete un único error enorme que tenía intenciones inocentes pero que tuvo consecuencias desastrosas, dijo.

Darth Vader

"¡Uy! ¿Olvidó la hora del baño? ¿Echar a perder la merienda? Mejor que un cauterizante ataque de sable láser", escribió Boozan, en referencia a una famosa escena de la película de 1980 “Star Wars: Episode V — The Empire Strikes Back".

"Cortarle la mano a tu hijo es un error de padre bastante loco", dijo Boozan. "Por eso era tan importante que la portada del libro fuera Darth Vader, porque todo el mundo dice: 'Oh, entiendo exactamente de qué va a tratar este libro'".

El rey Midas

"¿Papá pobre? ¿Papá rico? ¿Intermedio? A nadie le va a importar", escribió Boozan. "Midas tenía el toque de oro y mira lo que pasó allí".

El mito de Midas es otro caso de preocupación por los recursos que sale mal. Al esforzarse por alcanzar el éxito, se vuelve demasiado codicioso y accidentalmente convierte a su hija en oro al abrazarla.

"Es un gran ejemplo de un padre adicto al trabajo que cree que acumular riquezas para dárselas a su hijo es la forma de ser un buen padre", dice Boozan. "Es un cuento con moraleja".

"Pide ayuda"

El libro de Boozan también aborda una lección difícil, pero tranquilizadora, que la mayoría de los padres experimentan: que la responsabilidad y la calidad de la crianza de los hijos no sólo consiste en protegerlos del peligro y de la angustia, sino también en ayudarles a crecer a partir de esos ritos de paso necesarios.

"Lo mejor que hizo mi padre... fue ser un padre tranquilo", afirma Boozan. "Me dejaba explorar y descubrir cosas por mi cuenta, fomentaba mi curiosidad y me dejaba jugar con cerillas, correr por la casa y saltar en el sofá. Y si me hacía daño, aprendía a no hacérmelo".

"No era un padre helicóptero", añade Boozan. "Y creo que eso me animó a abrirme y a crecer como niño".

Boozan también hizo hincapié en la importancia de que los padres tengan una relación sana y abierta con su propia salud emocional y mental, que también puede influir en el bienestar del niño.

"Nunca nos avergonzó por compartir nuestras emociones y... no había masculinidad tóxica en mi casa", dijo. "Si lo necesitas, pide ayuda, ya sea emocional o de otro tipo. Si el padre está bien, tiene energía para ayudar a su hijo".

Eso sí que es un buen padre.