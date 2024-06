¿Quién es quién en la segunda temporada de "House of the Dragon" y quiénes son los nuevos personajes?

"House of the Dragon" invita a sus fans a elegir bando 0:55

(CNN Español) -- Mientras que la primera temporada de "House of the Dragon" se centra en presentar a los personajes de la historia que tiene lugar 200 años antes de "Game of Thrones", los adelantos de la segunda entrega muestran la preparación hacia una guerra civil que ocupará un lugar central en la trama.

Una vez más, la batalla por el trono enfrentará a la reina Rhaenyra (Emma D'Arcy), su tío-esposo Daemon (Matt Smith) y sus diversas fuerzas contra la amiga de la infancia de Rhaenyra, Alicent (Olivia Cooke) y sus hijos (que resultan ser los medios hermanos de Rhaenyra), uno de los cuales, Aegon (Tom Glynn-Carney), reclama el manto de su difunto padre.

Los seguidores de la precuela de "Game of Thrones" podrán ver una nueva entrega en que "la estrategia a menudo queda relegada a un segundo plano frente a la venganza y la emoción", dice Brian Lowry, de CNN, en su reseña de la nueva temporada.

"Westeros está al borde de una sangrienta guerra civil con los Consejos Verde y Negro que luchan por el rey Aegon y la reina Rhaenyra, respectivamente", según una descripción publicada en marzo.

Además de Smith, Cooke, D'Arcy, Glynn-Carney, podremos ver de regreso a los actores Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Ewan Mitchell, Sonoya Mizuno y Rhys Ifans. A ellos se unirán una gran cantidad de nuevos miembros, incluidos Abubakar Salim que dará vida a Alyn of Hull, Gayle Rankin como Alys Rivers y Freddie Fox será Ser Gwayne Hightower, entre otros.

Te contamos quién es quién en la segunda temporada de "House of the Dragon" que se estrena el 16 de junio en Latinoamérica en la plataforma de streaming Max (propiedad de la empresa matriz de CNN, Warner Bros. Discovery).

Daemon Targaryen

Daemon Targaryen, interpretado por el actor británico Matt Smith, regresa a la segunda temporada como esposo de la reina Rhaenyra y un combatiente clave en la guerra de sucesión por el Trono de Hierro ante la familia Hightower.

Daemon, quien es hermano menor del difunto padre de Rhaenyra el rey Viserys I, tuvo dos hijas con su primera esposa Laena Velaryon: Baela (Bethany Antonia) y Rhaena (Phoebe Campbell), que tendrán un papel importante en futuras batallas de la serie.

Tras la muerte de Laena, Daemon se casó con su sobrina Rhaenyra "en un esfuerzo por fortalecer su casa y la pretensión de la reina al Trono de Hierro", según un perfil del personaje publicado por HBO. Fruto de su matrimonio, Daemon y Rhaenyra tuvieron dos hijos, Aegon y Viserys.

Daemon es el jinete del dragón Caraxes, aunque en el final de la primera temporada lo vemos llamando con un canto al legendario y enorme dragón Vermithor, aunque aún no sabemos qué dragón montará en la segunda entrega.

Alicent Hightower

Olivia Cooke da vida a Alicent Hightower, hija de Otto Hightower, quien fue la mano del rey Viserys I. Alicent estuvo casada con Viserys I desde la muerte de la primera esposa de este, hasta su fallecimiento. Juntos tienen varios hijos, entre ellos el varón Aegon Targaryen a quien coronaron en la primera temporada a espaldas de Rhaenyra.

En sus últimos momentos juntos, Alicent creyó oír al rey susurrar que su hijo Aegon era el heredero elegido, y no Rhaenyra. Convencida de ello, y bajo el consejo de su padre, la reina Alicent se alía con su llamado "Consejo Verde" para coronar a Aegon como próximo rey de Westeros.

En la segunda temporada, sin embargo, veremos cómo Alicent le pide cautela a Aegon en medio de una guerra complicada en la que los sentimientos se interponen: "Alicent ama a nuestro enemigo, eso la convierte en una tonta", dice Aemond más adelante en el tráiler de la segunda entrega de la serie. A pesar de que ella "mantiene una férrea lealtad a su casa y a su familia", el vínculo de su amistad con Rhaenyra podría amenazar la lucha de "los verdes" por el Trono de Hierro.

Reina Rhaenyra Targaryen

Rhaenyra Targaryen, interpretada por la actriz británica Emma D’Arcy, es la primogénita del rey Viserys. Tras la muerte de su padre, quien la nombró heredera, tendrá que defender su derecho al Trono de Hierro.

La primera temporada de "House of the Dragon" termina cuando Rhaenyra se entera que el dragón de Aemond mató a su hijo Lucerys, que tiene el apellido de Ser Laenor Velaryon, con quien se casó en un matrimonio arreglado. Este final podría darle un giro a su espíritu mediador en la segunda temporada, según dijo D'Arcy en una entrevista con Entertainment Weekly. "Creo que ya no tiene ancho de banda para suprimir y reprimir su naturaleza... Me entusiasma descubrir qué ocurre cuando Rhaenyra navega menos y actúa más según sus instintos y deseos", agregó la actriz.

Rhaenyra, a diferencia de Alicent, es un alma libre con carácter fuerte. El estrecho vínculo que compartió con su protector, Ser Harwin Strong, durante la primera temporada hizo que se especulara sobre quién era el verdadero padre de sus hijos. Rhaenyra siempre ha mantenido que Laenor era el padre, quien fingió su muerte en un plan elaborado por la propia Rhaenyra y Daemon para que él pudiera irse del continente y ser libre sin las ataduras de la realeza, que lo obligaron a ocultar su identidad sexual.

Para reforzar el derecho de su familia, dice el perfil de HBO de su personaje, Rhaenyra se casó con su tío Daemon. Juntos tienen dos hijos, Aegon y Viserys.

Aegon II Targaryen

Aegon II Targaryen (Tom Glynn-Carney) es el primogénito del rey Viserys I Targaryen y la reina Alicent Hightower. Tras la muerte de su padre, Aegon juró como rey, con el apoyo de su madre y su abuelo, Otto.

En la segunda temporada veremos en Aegon a "un gobernante débil y errático propenso a acciones y decisiones que corren el riesgo de socavar su causa", dice Brian Lowry en su reseña de la segunda parte de la serie, en medio de la batalla entre verdes y negros por el trono.

Aegon está casado con su hermana menor Helaena, con la que tiene dos hijos, Jaehaera y Jaehaerys.

Aemond Targaryen

Aemond, interpretado por Ewan Mitchell, es el segundo hijo del rey Viserys y Alicent Hightower. El también hermano de Aegon es conocido por tener un "carácter serio y un ardiente temperamento", según el perfil del personaje.

Es el dragón de Aemond el que mata a Lucerys Velaryon, hijo de Rhaenyra. Este episodio cierra la primera temporada y es el que desencadena oficialmente la guerra conocida como "Danza de los Dragones".

Rhaenys Targaryen

Nieta del rey Jaehaerys I Targaryen, la princesa Rhaenys alguna vez fue una posible contendiente al Trono de Hierro. Sin embargo, los nobles de Westeros pasaron por alto sus pretensiones en favor de su primo hermano varón, Viserys. Más adelante se casó con el poderoso Lord Corlys Velaryon y tuvo dos hijos, Laena y Laenor.

Durante la coronación de Aegon, Rhaenys, que es una poderosa jinete, escapó en su dragón Meleys. Fue ella quien compartió la noticia del fallecimiento de Viserys con Rhaenyra y Daemon. En la actualidad forma parte del bando de "los negros", es decir, apoya el reclamo de Rhaenyra al trono y será clave en las batallas de la segunda temporada.

Rhaenys es interpretada por Eve Best y será parte del elenco que regresa para esta segunda temporada de House of the Dragon.

Con información de Brian Lowry y Lisa Respers France