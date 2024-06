ANÁLISIS | Biden y Trump libran un furioso duelo antes del debate presidencial

Así será el debate presidencial entre Biden y Trump 1:27

(CNN) -- Las tensiones entre Joe Biden y Donald Trump sobre el tema racial y el futuro de la Corte Suprema de Justicia se intensifican a medida que se preparan para el debate presidencial más importante de los últimos años.

Este fin de semana, la campaña para 2024 dejó de centrarse en los tribunales para centrarse en campos de batalla más convencionales: la recaudación de fondos, los bloques de votantes y los estados indecisos que decidirán las elecciones.

Las campañas de Biden y Trump se disputaron los votos de los estadounidenses de raza negra, una tradicional base de poder demócrata en la que el expresidente está intentando abrirse camino a pesar de su manchada historia personal en materia racial. Esto se produce mientras los republicanos abrazan a su posible candidato a pesar de su condena penal y apuestan por darle vuelta al resultado de las elecciones de 2020, apostando todo por Trump en su intento de recuperar la Casa Blanca y el Senado y mantener la Cámara de Representantes.

El presidente Biden, que el sábado voló directamente desde su segundo viaje a Europa en una semana a una ostentosa recaudación de fondos en Hollywood, Los Ángeles, argumentó allí que una de las partes "más aterradoras" de un segundo mandato de Trump sería la posibilidad de que su rival pudiera nombrar más jueces conservadores de línea dura para el Tribunal Supremo. El expresidente Barack Obama, que se unió a su exvicepresidente en el evento, lamentó mientras tanto el hecho de que los republicanos se dispongan a postular a un candidato que fue "condenado por un jurado de sus pares por 34 cargos".

Los candidatos se posicionan para el primer debate presidencial

La campaña se intensifica de cara al primer debate presidencial de 2024, en CNN el 27 de junio, un momento potencialmente decisivo de una campaña que podría ver, por segunda vez en la historia, a un expresidente derrotar al presidente en ejercicio que a su vez lo derrotó. El enfrentamiento de Atlanta tendrá lugar con Biden, de 81 años, sometido a una presión extrema para demostrar que está preparado para otro mandato de cuatro años, en medio de la preocupación generalizada de los votantes por su avanzada edad y tras las incesantes burlas de Trump sobre la agudeza mental y el estado físico del presidente, visiblemente envejecido.

La constante ridiculización de las facultades de Biden por parte del expresidente puede, sin embargo, estar reduciendo las expectativas sobre la actuación de Biden, aumentando la perspectiva de que una actuación enérgica del presidente podría tener un impacto similar al de su gran discurso sobre el Estado de la Unión de este año, que acalló temporalmente las preocupaciones sobre su edad.

publicidad

El comportamiento volátil del expresidente en los últimos días, incluso después de celebrar su cumpleaños 78 el pasado viernes, está llevando a la campaña de Biden a argumentar que el estado mental de Trump —así como su intento de aplastar la democracia estadounidense hace cuatro años— significa que no es apto para volver al cargo. La semana pasada, la campaña de Biden describió a Trump como "más desquiciado que nunca" después de que volviera al Capitolio por primera vez desde el atentado del 6 de enero de 2021 para ser abrazado por los legisladores republicanos de la Cámara de Representantes y el Senado.

El primer debate presidencial de esta campaña es inusualmente temprano, lo que significa que podría dar al presidente la oportunidad de sacudir una carrera por la Casa Blanca que ha sido en gran medida estable durante meses. Trump está obteniendo buenos resultados en los principales estados indecisos. Biden parece aferrarse a un estrecho camino a través del mapa electoral de todo el país hacia los 270 votos electorales necesarios para ganar la presidencia. El presidente se está viendo obstaculizado por el dolor que sienten muchos estadounidenses por los altos precios y los elevados tipos de interés que han dificultado el acceso a nuevas viviendas y préstamos para automóviles, lo que da a Trump una oportunidad para evocar la nostalgia de la economía anterior a la pandemia durante su mandato.

CNN anunció este sábado nuevos detalles para el debate, acordados por ambas campañas. El evento tendrá lugar en un estudio de televisión en lugar de ante una audiencia en directo. Incluirá dos pausas publicitarias, durante las cuales el personal de campaña no podrá interactuar con su candidato. Ambos han acordado subir a un podio uniforme, y sus posiciones se determinarán lanzando una moneda al aire. Los micrófonos estarán silenciados, salvo cuando sea el turno de un candidato.

Se espera que Biden se dirija a Camp David a finales de esta semana para un intenso entrenamiento de debate en el que participará su ex secretario general de la Casa Blanca, Ron Klain, que lleva décadas instruyendo a los candidatos demócratas antes de los debates. Trump celebró un foro político con un grupo de asesores y los senadores Marco Rubio de Florida y Eric Schmitt de Missouri cuando estuvo en Washington la semana pasada. Sus asesores insistieron en que el expresidente no se dedicaría necesariamente a la preparación tradicional de los debates, sino que se basaría en entrevistas y mítines para perfeccionar su enfoque. Sin embargo, las entrevistas de Trump, la mayoría con medios conservadores, suelen estar llenas de preguntas blandas. Y se saltó todos los debates de las primarias del Partido Republicano, por lo que podría no estar totalmente preparado cuando Biden se meta en su parrilla.

Trump busca fracturar el apoyo de Biden entre los votantes negros

En una carrera que girará en torno a un puñado de estados indecisos que podrían decidirse por apenas miles de votos, cualquier trozo que cualquiera de los candidatos pueda arrebatar al otro de su electorado principal podría ser crucial. Por eso Trump pasó el sábado en Michigan, tratando de aprovechar los signos de la disminución del entusiasmo por Biden entre los votantes negros. El expresidente dio a conocer su coalición "Estadounidenses negros por Trump", que cuenta con el apoyo de destacados republicanos negros, entre ellos el senador por Carolina del Sur Tim Scott y el representante por Florida Byron Donalds. En una entrevista el viernes con Semafor, Trump declaró: "No soy racista". Y añadió: "Tengo tantos amigos negros que si fuera racista, no serían amigos, lo sabrían mejor que nadie, y rápido", dijo.

En un discurso pronunciado el sábado en una iglesia de mayoría negra de Detroit, Trump afirmó falsamente que a los trabajadores negros les iba mucho mejor en su primer mandato que bajo el de Biden, en un intento de aprovechar la piedra angular de su campaña —la inmigración— para hacer un llamamiento a las minorías que, según él, están perdiendo sus puestos de trabajo a manos de los inmigrantes indocumentados. También está destacando el papel de Biden como senador en la aprobación de un proyecto de ley contra el crimen en la década de 1990 que dio lugar a altas tasas de encarcelamiento entre los ciudadanos negros. Según las encuestas a pie de urna de CNN en 2020, Trump ganó a aproximadamente 1 de cada 10 votantes negros. Pero una reciente encuesta del New York Times/Siena College encontró que el expresidente ganó más del 20% de los votantes negros en los estados disputados. Si logra reducir la ventaja de Biden entre ese grupo demográfico clave en ciudades como Filadelfia, Detroit y Milwaukee, Trump podría mejorar sus posibilidades de ganar Pensilvania, Michigan y Wisconsin, estados que constituyen el mejor camino de Biden para conservar la Casa Blanca.

La campaña de Biden contraatacó a la apelación de Trump a un electorado de confianza que ayudó a aupar a Biden a la presidencia, destacando las controversias, incluida la petición de Trump de la pena de muerte contra cinco jóvenes que fueron condenados injustamente por un asalto y violación en Central Park en los años 80 y su campaña racista sobre el lugar de nacimiento de Obama. "Seguro que no hemos olvidado que Trump se arrima repetidamente a los supremacistas blancos y demoniza a las comunidades negras en su beneficio político, porque eso es exactamente lo que hará si gana un segundo mandato", dijo Jasmine Harris, directora de medios negros de la campaña de Biden. Obama también arremetió contra el posible candidato republicano cuando el presentador Jimmy Kimmel le preguntó en el acto de recaudación de fondos celebrado en Los Ángeles qué opinaba de las afirmaciones de Trump de que había hecho más por los negros que ningún otro presidente en la historia. El ex comandante en jefe respondió: "Una cosa que hizo, por ejemplo, fue hacer que se sintieran aún mejor con el primer presidente negro".

Biden critica la "desajustada" mayoría del Tribunal Supremo

Los actos políticos de recaudación de fondos suelen ser a puerta cerrada. Pero la campaña de Biden parecía dispuesta a mostrar al presidente en un ambiente informal con Obama y estrellas como Julia Roberts y George Clooney. El presidente se detuvo en Washington sólo para repostar el Air Force One de camino a casa desde la cumbre del G7 en Italia antes del evento, que se produjo días después de que su hijo superviviente, Hunter Biden, fuera declarado culpable de cargos de posesión de armas tras un juicio en Delaware.

La campaña del presidente difundió este domingo un video de la recaudación de fondos en el que Biden se refería a la polémica en torno a las banderas izadas por la esposa del juez Samuel Alito, que los críticos han advertido que son políticamente provocadoras. "Si es reelegido, va a nombrar otras dos banderas ondeando al revés", dijo Biden.

Cuando Kimmel le preguntó si consideraba esta la parte más aterradora de un segundo mandato de Trump, Biden respondió: "Es una de las partes más aterradoras". El presidente añadió: "El Tribunal Supremo nunca ha estado tan desubicado como hoy, quiero decir nunca".

Durante años, antes de que la mayoría conservadora del Tribunal Supremo construida por Trump anulara el derecho constitucional al aborto, los republicanos pusieron el destino del máximo tribunal del país en el centro de sus campañas electorales presidenciales. Biden dio este fin de semana la indicación más clara de que los demócratas están ahora desesperados por jugar en el mismo terreno.