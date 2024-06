CEO de Boeing admite que la empresa está "lejos de ser perfecta" después de una avalancha de fallas de seguridad

FAA no permitirá que Boeing aumente producción del 737 Max 1:20

(CNN) -- El CEO de Boeing, Dave Calhoun, planea disculparse por las recientes fallas de seguridad de Boeing en un testimonio ante el Senado este martes y admitir problemas con su sistema de seguridad, pero rechazará las afirmaciones de algunos denunciantes de que la compañía creó los problemas al tomar represalias contra quienes expusieron los problemas de seguridad.

“Se habló mucho de la cultura de Boeing. Escuchamos esas preocupaciones alto y claro”, dirá en comentarios preparados y publicados por Boeing este lunes por la tarde. “Nuestra cultura está lejos de ser perfecta, pero estamos tomando medidas y progresando. Entendemos la gravedad y estamos comprometidos a seguir adelante”.

La observación de estar “lejos de ser perfecta” se queda muy corta. Boeing estuvo bajo un intenso escrutinio con numerosas investigaciones federales y audiencias en el Congreso desde que a un vuelo del Boeing 737 Max de Alaska Air del 5 de enero se le rompió el tapón de la puerta, y dejó un gran vacío tanto en el avión como en la reputación de Boeing.

La audiencia de este martes ante el subcomité permanente de investigaciones del Senado es la última audiencia del Congreso este año sobre cuestiones de seguridad en Boeing, pero es la primera vez que Calhoun testifica en sus más de cuatro años al frente de la compañía en problemas. En una audiencia del 17 de abril, el ingeniero de Boeing, Sam Salehpour, testificó que Boeing lanza aviones defectuosos porque él y otros que se quejaban enfrentaban presiones para dejar de hacerlo.

"Tengo serias preocupaciones sobre la seguridad de los aviones 787 y 777, y estoy dispuesto a asumir riesgos profesionales para hablar de ellos", dijo Salehpour en su declaración inicial. Dijo que cuando expresó sus preocupaciones: “Me ignoraron. Me dijeron que no creara retrasos. Francamente, me dijeron que me callara”.

publicidad

Calhoun niega en sus comentarios planificados que ese sea el caso actualmente en Boeing.

"Estamos comprometidos a garantizar que cada empleado se sienta capacitado para hablar si hay un problema", dirá, según los comentarios preparados. “También contamos con políticas estrictas para prohibir las represalias contra los empleados que se presentan. Nuestro trabajo es escuchar, independientemente de cómo obtengamos comentarios, y manejarlos con la seriedad que merece”.

Los comentarios preparados por Calhoun comienzan con una disculpa a los familiares de las víctimas de dos accidentes fatales del 737 Max. Algunos de esos familiares planean asistir a la audiencia, que será el primer testimonio de Calhoun desde que se convirtió en CEO de Boeing en enero de 2020.

"Lamentamos profundamente sus pérdidas", dirá en sus comentarios iniciales. “Nada es más importante que la seguridad de las personas que suben a bordo de nuestros aviones. Todos los días buscamos honrar la memoria de los perdidos”.

También pidió disculpas a los pasajeros del vuelo de Alaska Air en enero.

"Lamentamos profundamente el impacto que tuvo el accidente del vuelo 1282 de Alaska Airlines en el equipo de Alaska Airlines y sus pasajeros, y estamos agradecidos a los pilotos y la tripulación por aterrizar el avión de manera segura", dirá. "Estamos agradecidos de que no hubo víctimas mortales".

Esta bien podría ser la única vez que Calhoun testifique en el Capitolio. Anunció planes de jubilarse antes de finales de este año. Su sucesor aún no ha sido elegido.