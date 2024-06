CNN verifica: Trump afirma falsamente que casi todos los nuevos empleos creados durante el Gobierno de Biden fueron a migrantes

Trump eleva su retórica contra inmigrantes 3:31

(CNN) -- El expresidente Donald Trump, que ha prometido llevar a cabo deportaciones masivas si es elegido para un segundo mandato en noviembre, continuó con su retórica llena de ira sobre la inmigración ilegal en un mitin de campaña en Nevada a principios de junio.



"Prácticamente el 100% de los nuevos puestos de trabajo bajo Biden también han ido a parar a extranjeros ilegales", dijo Trump.

CNN verifica: La afirmación de Trump de que casi todos los nuevos empleos durante el mandato de Biden han ido a parar a inmigrantes, estén o no autorizados a trabajar legalmente en Estados Unidos, es falsa. El número de trabajadores nacidos en EE.UU. aumentó alrededor de un 3,5% entre mayo de 2021, justo después de la toma de posesión de Biden, y el mes pasado, aunque disminuyó un 0,2% durante el año pasado, según la Oficina de Estadísticas Laborales.

Es cierto que el número de trabajadores nacidos en el extranjero ha aumentado a un ritmo mucho más rápido, un 20%, que el de los trabajadores nacidos en el país durante la presidencia de Biden, pero eso no significa que los nacidos en el país no estén consiguiendo empleo.

Además, muchos economistas atribuyen a la afluencia de trabajadores inmigrantes una de las principales razones por las que el mercado laboral estadounidense se ha mantenido fuerte, y las tasas de desempleo tanto de los inmigrantes como de los trabajadores nacidos en EE.UU. siguen siendo bajas en términos históricos.

En primer lugar, dos advertencias: no sabemos cómo define Trump a los inmigrantes ilegales, en concreto si está incluyendo a personas que pueden haber entrado ilegalmente en el país pero que ahora tienen permiso de trabajo. La Oficina de Estadísticas Laborales recopila datos sobre trabajadores nacidos en el extranjero, que define como personas que han nacido fuera de EE.UU. y cuyos padres no son ciudadanos estadounidenses. La categoría abarca a los inmigrantes admitidos legalmente, incluidos los que se han nacionalizado, los inmigrantes indocumentados, los refugiados y los residentes temporales, como estudiantes y trabajadores temporales, pero los datos no especifican los grupos en los que se clasifica a la gente.

publicidad

Volviendo a la afirmación: uno de los principales temas de las campañas presidenciales de Trump ha sido que los inmigrantes indocumentados están destruyendo a Estados Unidos.

Esto es lo que muestran los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales: unos 130,4 millones de personas nacidas en el país tenían empleo en mayo. Eso supone un aumento de casi 4,5 millones desde mayo de 2021, poco después de que Biden asumiera el cargo, aunque ha bajado en casi 300.000 desde mayo de 2023. (Los datos no están ajustados estacionalmente, por lo que debemos fijarnos en el mismo mes de cada año para una comparación precisa. En enero de 2021, unos 123 millones de personas nacidas en el país tenían empleo).

Aproximadamente 30,9 millones de personas nacidas en el extranjero tenían trabajo en mayo, 5,1 millones más que en mayo de 2021 y 637.000 más que en mayo de 2023. (En enero de 2021, 25,3 millones de nacidos en el extranjero tenían empleo).

No hay datos exhaustivos sobre cuántos inmigrantes sin permiso de trabajo están empleados, pero los economistas de Standard Chartered Bank analizaron en mayo qué parte del reciente crecimiento del empleo correspondía a inmigrantes como solicitantes de asilo, personas en libertad condicional por motivos humanitarios y refugiados que recibieron autorización para trabajar legalmente en EE UU. Aunque ninguno de estos grupos trabaja ilegalmente en EE.UU., como mencionó Trump en su discurso, el análisis ofrece una perspectiva útil sobre cuántos empleos pueden haber conseguido estos inmigrantes en los últimos años.

Standard Chartered calcula que alrededor de la mitad de los nuevos puestos de trabajo en el año fiscal 2024, que comenzó el 1 de octubre, fueron para estos inmigrantes. Por término medio, más de 170.000 de estos inmigrantes al mes recibieron documentos de autorización inicial de empleo de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de EE.UU. en el año fiscal en curso, según el análisis de Standard Chartered. De media, alrededor del 64% de la población nacida en el extranjero trabaja, lo que se traduciría en unos 109.000 solicitantes de asilo, personas con permiso humanitario y refugiados que encuentran trabajo cada mes.

La economía ha añadido unos 230.000 empleos al mes este año fiscal, por lo que estos trabajadores inmigrantes representarían algo menos de la mitad de ese aumento, según el análisis, realizado por Steve Englander, jefe de Estrategia Macroeconómica para Norteamérica, y Dan Pan, economista, del Standard Chartered Bank.

En el año fiscal 2023, es probable que estos inmigrantes ocupen más de 800.000 de los 3,1 millones de puestos de trabajo añadidos, es decir, más del 25%, según las estimaciones del análisis. El reciente aumento de la inmigración explica el incremento de la proporción de trabajadores inmigrantes en el actual ejercicio fiscal, según los analistas.

Los analistas señalan que podrían estar subestimando el número de esos inmigrantes que consiguieron empleo porque a menudo están "muy motivados" para trabajar, ya que tienen un acceso limitado a las prestaciones públicas.

Trump podría haber dicho justamente, como han sugerido algunos comentaristas de derecha, que el número de trabajadores nacidos en el país ha disminuido en el último año, mientras que el número de trabajadores nacidos en el extranjero ha aumentado. Pero eso no es cierto si se tiene en cuenta todo el mandato de Biden.

Además, algunos economistas afirman que es mejor fijarse en el porcentaje de personas que trabajan que en el número, porque el primero tiene en cuenta los cambios demográficos y de población, como el envejecimiento de los Baby Boomers.

Un 59,3% de los nacidos en el país trabajaban el mes pasado, frente al 57,7% de mayo de 2021, y un 64% de los nacidos en el extranjero tenían trabajo el mes pasado, frente al 60,2% de mayo de 2021. La economía aún se estaba recuperando del shock de la pandemia de covid-19 a principios del mandato de Biden. Ambos grupos tenían tasas de empleo aún más bajas en enero de 2021.

Aun así, la proporción de hombres nacidos en el extranjero con empleo ha sido superior a la de hombres nacidos en el país con trabajo desde que la Oficina de Estadísticas Laborales empezó a llevar la cuenta en 2007.

En general, la proporción de hombres que trabajan ha ido disminuyendo durante décadas, una tendencia que ha desconcertado a los economistas laborales y ha dado lugar a muchas teorías sobre las causas, como el declive de los empleos en fábricas, el aumento de la tecnología y la globalización y el incremento del número de hombres con condenas penales. Todo ello puede dificultar que los hombres, sobre todo los menos cualificados o con menos estudios, encuentren trabajo.

"Los hombres nacidos en el extranjero vienen a este país y quieren trabajar", afirma Wendy Edelberg, directora del Proyecto Hamilton de la Brookings Institution. "Llevamos décadas viendo cómo disminuyen las tasas de participación en la población activa entre los hombres nacidos en el país".