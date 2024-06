El director general de Sanidad de EE.UU. exige una etiqueta de advertencia en las aplicaciones de redes sociales

Brasil abre investigación contra Elon Musk 2:10

(CNN) -- El Dr. Vivek Murthy, director general de Sanidad de EE.UU., afirmó que la amenaza que las redes sociales suponen para los niños requiere una actuación urgente y exigió al Congreso que ponga una etiqueta en las aplicaciones, como hace con los cigarrillos y el alcohol.

"La crisis de salud mental entre los jóvenes es una emergencia, y las redes sociales se han convertido en un factor importante", afirmó Murthy en un artículo de opinión publicado este lunes en el New York Times.

Murthy citó varios estudios, incluido un estudio de la Asociación Médica Estadounidense de 2019 publicado en JAMA que mostró que los adolescentes que pasan tres horas al día en las redes sociales duplican su riesgo de depresión. Los adolescentes pasan casi cinco horas al día en aplicaciones de medios sociales, según una encuesta de Gallup.

Pero Murthy no puede actuar unilateralmente para poner una etiqueta de advertencia en las apps: ese requisito tendría que venir del Congreso, ante el que Murthy abogó por aprobar un proyecto de ley.

"Es hora de exigir una etiqueta de advertencia del director general de Sanidad en las plataformas de medios sociales, indicando que los medios sociales están asociados con daños significativos para la salud mental de los adolescentes", dijo Murthy. "Una etiqueta de advertencia del director general de Sanidad, que requiere la acción del Congreso, recordaría regularmente a padres y adolescentes que no se ha demostrado que los medios sociales sean seguros".

publicidad

Etiquetas similares en el tabaco, instituidas por primera vez en 1965, condujeron a un descenso constante del consumo de cigarrillos en Estados Unidos durante las últimas décadas.

El Congreso lleva mucho tiempo reprendiendo a las empresas de redes sociales, alegando que perjudican a los niños. Los directores ejecutivos de las empresas tecnológicas han sido interrogados a menudo en el Capitolio, sobre todo Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, que pidió disculpas públicamente a las familias cuyos hijos se suicidaron a causa de la intimidación y el acoso en línea. Pero el Congreso ha tomado pocas medidas para frenar el uso de las redes sociales por parte de los niños.

Murthy argumentó que ha llegado el momento de que el Congreso se ponga serio a la hora de frenar el uso de las redes sociales por parte de los niños.

"Las empresas no sólo no han demostrado que sus plataformas no sean seguras para los niños, sino que cada vez hay más pruebas de que son perjudiciales", dijo Murthy en una entrevista en el programa "Today" de la NBC. "Eso me preocupa profundamente, no sólo como cirujano general, sino también como padre. Una etiqueta de advertencia podría ayudar a los padres a entender estos riesgos - muchos padres no saben que esos riesgos existen".

Una batalla creciente

Murthy lleva años advirtiendo de los perjuicios de las redes sociales para el bienestar de los niños. Pero la declaración de emergencia del lunes y su llamamiento al Congreso representan su más urgente llamada a la acción sobre el tema hasta la fecha.

Soldados rusos se jactan de sus avances en Ucrania en redes sociales 2:52

En mayo de 2023, Murthy emitió un aviso en el que afirmaba que no hay pruebas suficientes para determinar si las redes sociales son suficientemente seguras para la salud mental de niños y adolescentes, y afirmaba que el uso de las redes sociales presenta "un profundo riesgo de daño" para los niños.

Sugiere a los padres que restrinjan el uso de las redes sociales por parte de sus hijos, afirmando que los 13 años es una edad demasiado temprana para participar en aplicaciones sociales. Pero estas advertencias están diseñadas para llamar la atención sobre cuestiones urgentes de salud pública, no para exigir que se tomen medidas.

"Estamos en medio de una crisis de salud mental juvenil, y me preocupa que las redes sociales estén contribuyendo al daño que los niños están experimentando", dijo Murthy a CNN en mayo de 2023. "Durante demasiado tiempo, hemos colocado toda la carga de la gestión de las redes sociales sobre los hombros de los padres y los niños, a pesar del hecho de que estas plataformas están diseñadas por algunos de los ingenieros y diseñadores más talentosos del mundo para maximizar la cantidad de tiempo que nuestros hijos pasan en ellas."

En el podcast "Chasing Life" de CNN con el Dr. Sanjay Gupta en junio de 2023, Murthy esbozó algunas medidas que los padres pueden tomar para frenar el uso que sus hijos hacen de las redes sociales, entre ellas asociarse con otros padres para asegurarse de que los niños carecen de la excusa de "soy el único que no tiene redes sociales".

Se necesitan más medidas

Una etiqueta de advertencia, si el Congreso aprueba una ley que la exija, sería insuficiente para solucionar el problema, reconoció Murthy.

Periodista de EE.UU. cumple un año bajo arresto en Rusia 1:19

Sugirió que las escuelas se conviertan en entornos libres de teléfonos para los niños, al igual que la hora de la cena y otros acontecimientos familiares. Murthy instó a los padres a restringir el uso de las redes sociales por parte de los niños hasta que terminen la enseñanza secundaria.

Varios estados han trabajado para aprobar leyes que aumenten la edad a la que los niños pueden empezar a utilizar las aplicaciones sociales o algunas de sus características más absorbentes, como los algoritmos que empujan a la gente a interactuar con más contenido dentro de la aplicación. Los proyectos de ley han sido mayoritariamente bipartidistas.

El gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, firmó en marzo un proyecto de ley que prohibiría a los menores de 14 años obtener sus propias cuentas en las redes sociales, y los menores de 16 necesitarían el consentimiento paterno para tener cuentas. La gobernadora demócrata de Nueva York, Kathy Hochul, dijo que firmaría la legislación aprobada por la legislatura estatal que prohibiría a las redes sociales el uso de algoritmos en los feeds de los niños, y el proyecto de ley también impediría a las empresas tecnológicas compartir información de niños menores de 18 años.

"Esto es mucho más fácil de decir que de hacer, y por eso los padres deberían trabajar juntos con otras familias para establecer normas compartidas, para que ningún padre tenga que luchar solo o sentirse culpable cuando sus hijos adolescentes digan que son los únicos que tienen que soportar límites", escribió Murthy.

Con información de Jamie Gumbrecht.