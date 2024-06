“Inside Out 2” sacude la apagada taquilla del verano

Recrean el cuartel general de “Inside Out 2" 1:19

(CNN) -- Sin duda fue un fin de semana lleno de alegría para Disney. La última película animada del estudio, “Inside Out 2”, sacudió la descolorida taquilla del verano, y se convirtió en la primera película de 2024 en alcanzar los US$ 100 millones en ventas en Estados Unidos durante su primer fin de semana.

Encaminada a tener a un fin de semana de US$ 155 millones según estimaciones de Comscore, la película marca el estreno de taquilla más lucrativo desde "Barbie" de julio pasado, que recaudó US$ 162 millones. Según Comscore y Disney, “Inside Out 2” también se aseguró el segundo puesto como estreno de tres días de animación estadounidense con mayor recaudación de todos los tiempos, ya que quedó a menos de US$ 30 millones por detrás de “The Incredibles 2” de 2018. También superó a “Dune: Part 2” como el estreno más taquillero de 2024 hasta el momento.

“Este desempeño estuvo muy por encima de nuestras expectativas”, dijo Daniel Loria, director editorial de Box Office Pro, que recopila datos de ventas y horarios de exhibición de miles de salas de cine en todo Estados Unidos. "Imaginábamos que podría (...) tal vez igualar los US$ 120 millones del primer fin de semana de 'Toy Story 4', pero este resultado es absolutamente extraordinario".

Los expertos de la industria coinciden en que este fin de semana fue un punto de inflexión tanto para Disney como para la taquilla nacional en general. El verano boreal tuvo un comienzo tibio luego de una participación devastadoramente baja el fin de semana del Día de los Caídos, que tradicionalmente da inicio a la temporada.

Shawn Robbins, fundador y propietario de Box Office Theory, calificó este fin de semana de estreno como una “vuelta de victoria bien merecida para Disney, Pixar y los cines”.

"Disney todavía se encuentra en las primeras fases de su reorientación de la priorización teatral", dijo. "El tiempo dirá qué originales (la propiedad intelectual) pueden lograr en el futuro y con qué consistencia pueden generar este tipo de actuaciones nuevamente, pero este es un rebote importante para la empresa matriz y para Pixar después de una serie de resultados deficientes en ambos lados".

Además de los retrasos en la producción que afectaron a los estudios como resultado de las huelgas de varios meses del Writers Guild y SAG-AFTRA el año pasado, la reciente película Marvel de Disney no brilló.

Se espera que “Deadpool & Wolverine”, el único estreno propiedad de Marvel este verano, revitalice el entusiasmo de la audiencia después de que “The Marvels” decepcionara el noviembre pasado con un fin de semana de estreno de US$ 47 millones. La tercera entrega con clasificación R que presenta al antihéroe llegará a los cines el 26 de julio.

"La historia del verano siempre se reduce a cómo Pixar ('Inside Out 2') y Marvel ('Deadpool & Wolverine') se recuperan", dijo Loria.

Los totales de taquilla estadounidense desde principios de mayo todavía están por debajo de aproximadamente un 28% en comparación con esta misma época del año pasado, según datos de Comscore. Pero el analista senior Paul Dergarabedian dijo que "Inside Out 2" marca un "gran punto de inflexión" para los cines, y añadió que sólo se necesitan "una o dos películas con un rendimiento superior al promedio para cambiar toda la narrativa".

“Esta es la mejor noticia posible para Pixar, las salas de cine y, de hecho, los estudios rivales cuyas próximas películas de verano (incluida la familiar 'Despicable Me 4') disfrutarán de los vientos de cola provocados por la cantidad de interés y el aumento del tráfico peatonal en los multicines”, señaló Dergarabedian.