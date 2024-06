Pastor principal de la megaiglesia del área de Dallas admite haber tenido un comportamiento sexual inapropiado en el pasado con una "jovencita" luego de ser acusado de abusar de una menor de 12 años en la década de 1980

Robert Morris es el pastor principal de la Iglesia Gateway, una iglesia con sede en Dallas-Fort Worth, Texas, que tiene más de 100.000asistentes activos. (Crédito: GatewayPeople.com)

(CNN) -- El pastor Robert Morris, líder de una megaiglesia del área de Dallas, admitió haber tenido "un comportamiento sexual inapropiado con una joven" cuando tenía poco más de 20 años, según una declaración obtenida por WFAA, afiliada de CNN.

La admisión se produce después de que la acusadora, Cindy Clemishire, dijera que empezó a abusar de ella cuando tenía 12 años. En una entrevista con WFAA, Clemishire dijo que el abuso comenzó en la Navidad de 1982 y continuó hasta 1987, cuando se lo contó a sus padres. Ella compartió por primera vez su historia con The Wartburg Watch, un blog de vigilancia de la iglesia, que informó su caso el viernes.

Morris, pastor principal de la Iglesia Gateway, lo admitió en una declaración a WFAA.

"Cuando tenía unos 20 años, tuve un comportamiento sexual inapropiado con una joven en una casa en la que me alojaba. Eran besos y caricias y no relaciones sexuales, pero estaba mal. Este comportamiento ocurrió en varias ocasiones durante los años siguientes.

"En marzo de 1987, esta situación salió a la luz, la confesé y me arrepentí. Me sometí a los Ancianos de la Iglesia Shady Grove y al padre de la joven. Ellos me pidieron que saliera del ministerio y recibiera consejería y ministerio de libertad, lo cual hice. Desde entonces, he caminado en pureza y responsabilidad en esta área", añadió diciendo que él y su esposa se reunieron con la sobreviviente y su familia en 1989.

"Les pedí perdón, y me perdonaron amablemente", dijo.

CNN se ha puesto en contacto con Morris y con la iglesia Gateway para obtener comentarios.

Clemishire dijo a WFAA que aunque su familia le perdonó, nunca apoyaron que Morris volviera al ministerio.

"Creo que los líderes pueden quedar atrapados y pensar que es nuestra responsabilidad proteger a Dios y no lo es. Nuestra responsabilidad es proteger a la gente", añadió. "Dios es más grande que todo eso".

CNN se ha puesto en contacto con Clemishire y su abogado.

En una declaración a WFAA, la Iglesia Gateway dijo: "El pastor Robert ha sido abierto y franco acerca de un fracaso moral que tuvo hace más de 35 años, cuando tenía 20 años y antes de que él comenzara la Iglesia Gateway. Ha compartido públicamente desde el púlpito los pasos bíblicos adecuados que tomó en su largo proceso de restauración".

"El proceso de restauración de dos años fue administrado de cerca por los Ancianos de la Iglesia Shady Grove e incluyó su salida del ministerio durante ese período mientras recibía asesoramiento profesional y asesoramiento del ministerio de la libertad", continúa la declaración.

"Desde la resolución del asunto de hace 35 años, no ha habido otras faltas morales", añadió.

Clemishire dijo a WFAA: "Mi esperanza y mi oración es que todo esto sea bueno. Para la iglesia, para la gloria de Dios y para que otras víctimas encuentren la libertad".

Según el sitio web de la iglesia, se decidió en 2022 que el hijo de Robert Morris, James Morris, asumirá las funciones de pastor principal en 2025, y que Morris permaneciera como orador principal los fines de semana.

En 2016, Morris formó parte del Consejo Asesor Ejecutivo Evangélico del entonces candidato presidencial Donald Trump, según anunció la campaña en un comunicado de prensa. Durante su presidencia en 2020, el presidente Trump también celebró una mesa redonda en la megaiglesia del área de Dallas, donde Morris dirigió una oración antes del evento.

Se desconoce si Morris forma parte de la campaña de Trump para 2024. CNN se ha puesto en contacto con la campaña para obtener comentarios.