Un nuevo tren-cama de alta velocidad conecta Hong Kong con Beijing y Shanghai

Un nuevo tren-cama de alta velocidad con destino a la estación de Kowloon Oeste de Hong Kong sale de la estación ferroviaria de Beijing Oeste el 15 de junio de 2024. (Crédito: Lyu Biao/VCG/Getty Images)

Hong Kong (CNN) -- ¿Te gustaría rematar tu viaje a Hong Kong con un fin de semana largo en Beijing o Shanghai? Un nuevo servicio de trenes-cama de alta velocidad hace que esa posibilidad sea más fácil que nunca.

El 15 de junio entraron en servicio dos nuevas rutas nocturnas que conectan la ciudad con Beijing y Shanghai.

Ambos trenes salen de la estación de Hong Kong West Kowloon por la tarde y llegan a Beijing a las 6.53 y a Shanghai a las 6.45, con lo que los trayectos duran unas 12,5 y 11 horas respectivamente. Los viajes de ida y vuelta salen de Beijing y Shanghai hacia las 20:00 horas y llegan a Hong Kong a las 8:47 y 7:29 horas. Estas rutas funcionan cuatro días a la semana y salen de las tres estaciones todas las tardes de viernes a lunes.

"Será más cómodo y rápido, reduciendo el tiempo de viaje aproximadamente a la mitad, y cubrirá un abanico más amplio de destinos, incluidas ciudades de gran atracción turística", declaró John Lee, jefe del Ejecutivo de Hong Kong, en un comunicado de prensa, en referencia a las anteriores rutas de tren nocturno que conectaban Hong Kong con las dos mayores ciudades de China.

Estos servicios ferroviarios interurbanos, Beijing-Kowloon y Shanghai-Kowloon, se pusieron en marcha en 1997. El viaje en tren a la capital china duraba unas 24 horas, mientras que el trayecto a Shanghai era de unas 19 horas.

Los servicios se suspendieron durante la pandemia de 2020 y han sido sustituidos por las nuevas opciones de alta velocidad que se pusieron en marcha el 15 de junio.

Pero aunque los nuevos viajes reducen a casi la mitad el tiempo de viaje nocturno, los servicios nocturnos de alta velocidad tardan algo más que los trenes bala diurnos que ya están en servicio y conectan Hong Kong con las dos ciudades de China continental.

En la actualidad, la compañía ferroviaria opera una conexión diaria de alta velocidad con Beijing, que dura unas 8,5 horas, y otra con Shanghai, de unas 7,5 horas.

Entonces, ¿por qué molestarse en hacer el trayecto más largo? Puede que los nuevos trenes-cama no sean la forma más rápida de desplazarse entre Hong Kong y Beijing o Shanghai, pero son una gran opción para los viajeros de negocios que necesitan llegar bien descansados antes del horario habitual de oficina, así como para los turistas de ocio que no quieren perder un día entero en el tren o desean ahorrar dinero en alojamiento.

El interior de los trenes-cama

Cada uno de los trenes eléctricos de unidades múltiples (EMU) utilizados en las rutas cuenta con 16 vagones, 13 de los cuales son coches cama, dos coches con asientos de segunda clase y un coche comedor.

Hay tres tipos de asientos para elegir: segunda clase (sin cama), coche cama y coche cama de lujo.

Un coche cama estándar consta de dos literas, en las que pueden dormir cuatro pasajeros. La versión de lujo, sólo disponible por ahora en la ruta Hong Kong-Shanghai, cuenta con una litera, un armario y un sofá.

Los precios oscilan entre 937 y 1.506 HKD (entre US$ 120 y US$ 193) para la ruta Hong Kong-Beijing y entre 682 y 2.128 HKD (entre US$ 88 y US$ 273) para la ruta Hong Kong-Shanghai.

Los pasajeros que deseen reservar un asiento pueden hacerlo en el sitio oficial de venta de billetes de China Railway 12306.cn. Hay que tener en cuenta que para los trenes que salen de Hong Kong, hay que buscar "hkwestkowloon".

Los viajeros internacionales también pueden reservar a través de plataformas de venta de billetes como Trip.com o comprarlos directamente en la estación de West Kowloon.

Un puesto de control de inmigración conjunto dentro de la estación de West Kowloon permite a los pasajeros evitar controles adicionales al cruzar la frontera de entrada y salida de Hong Kong. Sin embargo, los viajeros necesitan un visado para China o un documento de viaje válido para viajar en tren. (Aunque forma parte de China, Hong Kong se rige por un marco jurídico independiente).

El polémico tren de alta velocidad de Hong Kong

Inaugurado en 2018, el ferrocarril de alta velocidad de Hong Kong, de 26 kilómetros, forma parte del enlace ferroviario exprés más grande Guangzhou-Shenzhen-Hong Kong.

Con un coste de construcción de más de US$ 10.700 millones, la sección de Hong Kong conecta la ciudad con la red ferroviaria nacional de alta velocidad de China, de 25.000 kilómetros.

Pero el proyecto, que marcó la primera vez que las leyes de China continental tenían jurisdicción dentro del territorio de Hong Kong, suscitó mucha controversia, incluso mucho antes de su inauguración.

El elevado precio, la limitada velocidad de viaje (el tramo de Hong Kong tiene una velocidad máxima de 200 kilómetros/hora, muy inferior a los 300 kilómetros/hora habituales debido a su corta distancia) y las implicaciones políticas ensombrecieron el nuevo ferrocarril.

Polémicas aparte, la introducción del Enlace Ferroviario Exprés proporcionó una forma alternativa de viajar a las principales ciudades chinas a través de Hong Kong, y evitar los notorios retrasos de los vuelos chinos.

La estación de Hong Kong ofrece ahora viajes directos a 78 destinos de toda China y unos 70.600 pasajeros utilizan la red a diario, según cifras oficiales.