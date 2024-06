Violencia en México: matan al presidente municipal electo en Guerrero

(Crédito: Salvador Villalva Flores vía Facebook)

(CNN Español) -- La Fiscalía General del estado de Guerrero (FGE) investiga el homicidio de Salvador Villalva Flores, presidente electo del municipio de Copala, según informó ese órgano en un comunicado este lunes.

El crimen ocurrió este lunes por la mañana sobre la carretera federal Acapulco-Pinotepa Nacional en San Pedro las Playas, agregó la Fiscalía. CNN ha pedido a la Fiscalía de Guerrero más detalles de cómo ocurrió el ataque.

Villalva Flores, del partido México avanza, viajó a la Ciudad de México para acudir a una reunión el viernes en la Secretaría de Marina y había prometido mediante una publicación en sus redes que a su regreso pondría una fecha para celebrar el triunfo electoral en el que resultó presidente municipal.

"Agentes de la Policía Investigadora Ministerial (PIM) y de los Servicios Periciales, acudieron al lugar de los hechos y llevaron a cabo los actos de investigación correspondientes", dice la Fiscalía de Guerrero en su comunicado.

La gobernadora de Guerrero se al hecho en X. “Expreso mi más sentido pésame y me solidarizo con familiares, amigos y simpatizantes del alcalde electo. He solicitado a la FGE realizar con prontitud y eficiencia las investigaciones necesarias, para garantizar el acceso a la justicia y la no impunidad en este reprobable hecho”, escribió.

La temporada electoral en México que finalizo el 2 de junio quedó opacada por la violencia con decenas de aspirantes, precandidatos y/o candidatos asesinados desde octubre de 2023.