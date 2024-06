Las 5 cosas que debes saber este 18 de junio: La guerra por el agua entre México y EE.UU.

Primera alerta de tormenta tropical para el sur de Texas y México. De aliados en la Guerra Fría a socios en la actualidad: así han sido las persistentes relaciones entre Cuba y Rusia. Don Omar anuncia que tiene cáncer. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

Las tensiones aumentan en una disputa fronteriza entre Estados Unidos y México. Pero este conflicto no tiene que ver con la migración, sino con el agua. En virtud de un tratado de 80 años de antigüedad, Estados Unidos y México comparten las aguas del río Colorado y del río Grande, respectivamente. Sin embargo, debido a la grave sequía y a las altas temperaturas, México se ha retrasado mucho en el suministro, lo que pone en grave peligro la capacidad del país para cumplir sus obligaciones.

La idea de un frente antiestadounidense entre Rusia, China, Corea del Norte e Irán preocupa desde hace tiempo a los expertos en política exterior de Washington. La preocupación de que los enemigos de Estados Unidos estén ayudando al esfuerzo bélico de Rusia seguramente aumentará con el inminente viaje de Putin a Corea del Norte, que, según el Kremlin, tendrá una lista "muy agitada" de acontecimientos , incluido un encuentro con el tiránico líder del aislado Estado estalinista, Kim Jong Un.

La temporada de huracanes en el Atlántico está a punto de ponerse en marcha con dos posibles amenazas tropicales esta semana, una de las cuales generará lluvias torrenciales e inundaciones graves en partes de México, Centroamérica y Estados Unidos.

CNN verifica: La afirmación de Trump de que casi todos los nuevos empleos durante el mandato de Biden han ido a parar a inmigrantes, estén o no autorizados a trabajar legalmente en Estados Unidos, es falsa. El número de trabajadores nacidos en EE.UU. aumentó alrededor de un 3,5% entre mayo de 2021, justo después de la toma de posesión de Biden, y el mes pasado, aunque disminuyó un 0,2% durante el año pasado, según la Oficina de Estadísticas Laborales.

Fue una de las relaciones diplomáticas más famosas del siglo XX, vidriera de la Guerra Fría y de la competencia entre grandes potencias, y persiste con fuerza en la actualidad: Cuba y Rusia mantienen una cercanía política desde el restablecimiento de las relaciones, en 1959, justo después de la Revolución cubana, que es central para el mundo.

CEO de Boeing admite que la empresa está "lejos de ser perfecta" después de una avalancha de fallas de seguridad

El CEO de Boeing planea disculparse por las recientes fallas de seguridad de Boeing en un testimonio ante el Senado este martes y admitir problemas con su sistema de seguridad, pero rechazará las afirmaciones de algunos denunciantes de que la compañía creó los problemas al tomar represalias contra quienes expusieron los problemas de seguridad.

Don Omar anuncia que tiene cáncer

El cantante de música urbana Don Omar reveló que padece cáncer y que se encuentra bajo el tratamiento médico correspondiente.

Este padre se quitó la vida tras perder sus ahorros a manos de bandas criminales internacionales. No es el único

Dennis fue una de las innumerables víctimas de una gigantesca operación delictiva mundial dirigida principalmente por bandas chinas que han creado una industria de estafas multimillonarias en el Sudeste Asiático.

Los Boston Celtics logran su histórico título 18 al vencer a los Dallas Mavericks y se convierte en el equipo con más títulos de la NBA

Los Celtics de Boston volvieron a encabezar en solitario la lista de equipos con más títulos de la NBA, y su formidable dúo formado por Jayson Tatum y Jaylen Brown apareció a lo grande para lograrlo.

Neymar y otros futbolistas top que no estarán en la Copa América 2024

Varias estrellas del fútbol de América no formarán parte de la Copa América 2024 que comienza esta semana. Las razones varían entre lesiones y decisiones técnicas. ¿Cuál de ellos crees que le haga más falta a su selección?

6.000 hectáreas

En Los Ángeles, el incendio Post Fire quemó ya más de 6.000 hectáreas de un parque estatal y obligó a la evacuación de cientos de personas.

“Acá está el magisterio colombiano exigiendo al Congreso de la República el hundimiento o retiro del proyecto de ley estatutaria de la educación”

Nelson Alarcón, integrante de la dirigencia de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) y expresidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación (Fecode), explica por qué los profesores en Colombia protestan contra proyecto de ley educativa del Gobierno.

Así crearon los increíbles dragones de "House of the Dragon"

Los dragones del universo "Game of Thrones" han regresado a la pantalla en la segunda temporada de la precuela dedicada a la familia Targaryen. Con los avances en efectos especiales y CGI, los antepasados de los tres hijos escupe fuego de Daenerys son más feroces y realistas que nunca. ¿Qué hace tan especiales a las bestias en "House of the Dragon"? ¿Por qué son seres tan importantes en las ficciones de fantasía?