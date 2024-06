Boeing ocultó a los reguladores componentes cuestionables que quizá se instalaron en los aviones 737 Max, según un nuevo denunciante

Empleado denuncia que Boeing instaló partes rotas en aviones 737 Max 1:01

Washington (CNN) -- Un empleado actual de Boeing afirma que la compañía intentó ocultar a los reguladores piezas rotas o que no cumplían las especificaciones de los aviones 737 Max y les perdió la pista, según una investigación de una subcomisión del Senado hecha pública este martes.



Boeing intentó ocultar las piezas que no cumplían las especificaciones a los reguladores de la Administración Federal de Aviación (FAA, por sus siglas en inglés) escondiéndolas y falsificando registros, afirma Sam Mohawk, el nuevo denunciante que trabaja para la unidad de control de calidad de Boeing en Renton, Washington.

Boeing no pudo dar cuenta de muchas de las piezas que trasladó para eludir a los reguladores, y probablemente acabaron instalándose en algunos aviones, dijo Mohawk.

Boeing dijo que recibió el informe de los investigadores del Congreso el lunes por la noche.

"Estamos revisando las acusaciones", decía el comunicado de la compañía. "Instamos continuamente a los empleados a informar de todas las preocupaciones, ya que nuestra prioridad es garantizar la seguridad de nuestros aviones y de los pasajeros".

El CEO de Boeing, Dave Calhoun, se enfrentará el martes en su primera audiencia en el Congreso a las nuevas denuncias, además de a otras acusaciones de los denunciantes sobre los fallos de seguridad de Boeing. El CEO saliente de Boeing tiene previsto disculparse por los recientes fallos de seguridad de Boeing en su testimonio.

publicidad

Según el testimonio preparado y compartido con CNN, Calhoun admitirá problemas con la cultura de la empresa, pero rebatirá las afirmaciones de que la empresa tomó represalias contra quienes sacaron a la luz problemas de seguridad.

"Se ha hablado mucho de la cultura de Boeing. Hemos escuchado esas preocupaciones alto y claro", dirá en unas declaraciones preparadas y publicadas por Boeing el lunes por la tarde. "Nuestra cultura está lejos de ser perfecta, pero estamos tomando medidas y haciendo progresos. Entendemos la gravedad, y estamos comprometidos a seguir adelante".

El comentario "está lejos de ser perfecta" se queda groseramente corto. Boeing ha estado sometida a un intenso escrutinio con numerosas investigaciones federales y audiencias en el Congreso desde que el 5 de enero un Boeing 737 Max de Alaska Air sufrió un incidente con el tapón de una puerta, dejando un enorme agujero tanto en el avión como en la reputación de Boeing.

Más allá de la mala publicidad de la audiencia del Senado, la FAA ha ordenado a Boeing que mejore sus problemas de seguridad antes de poder reanudar la producción normal, lo que ha causado problemas a las compañías aéreas que no pueden conseguir los aviones que encargaron. Y eso, a su vez, ha significado tarifas más altas para los pasajeros, que han visto puesta a prueba su fe en los aviones de la compañía.

Anteponer los beneficios sobre la seguridad

En unas declaraciones preparadas y publicadas este martes por el senador Richard Blumenthal, el demócrata de Connecticut que preside la comisión, el senador acusa a Calhoun de anteponer los beneficios a la seguridad de los aviones, de dirigir una empresa en la que quienes planteaban problemas de seguridad sufrían regularmente represalias, a pesar de que los directivos afirmaran lo contrario.

"Se trata de una cultura que sigue dando prioridad a los beneficios, sobrepasa los límites y no tiene en cuenta a sus trabajadores", dice el discurso de apertura publicado por Blumenthal. "Una cultura en la que quienes alzan la voz son silenciados y marginados mientras la culpa se traslada a la planta. Una cultura que permite tomar represalias contra quienes no se someten a los resultados. Una cultura que necesita desesperadamente ser reparada".

Blumenthal dijo este martes a CNN que su comisión ha escuchado a una docena de denunciantes en Boeing, entre ellos Mohawk.

"Sus acusaciones son extraordinariamente graves", dijo Blumenthal. "Su relato de las represalias contra él es particularmente escalofriante; la presión que se ejerció sobre él para que guardara silencio. Tienen un programa llamado 'Levanta la voz' bien, le dijeron que se callara".

Blumenthal dijo que él y otros habían esperado que Calhoun cambiara la cultura y las prácticas en Boeing para mejor cuando tomó las riendas como CEO en enero de 2020, 10 meses después de una inmovilización de 20 meses del 737 Max que siguió a dos accidentes fatales.

"Pero entonces, el pasado mes de enero, la fachada de lo que habían sido las promesas de Boeing al mundo, literalmente reventó", dirá Blumenthal, según su testimonio preparado, una referencia a la explosión del tapón del fuselaje. "Y una vez que ese abismo quedó al descubierto, nos enteramos de que prácticamente no había fondo para el vacío que había debajo".

Un extenso documento de investigación preparado por los ayudantes de la comisión muestra que el panel está armado con relatos de denunciantes desde dentro de Boeing. Algunos de los denunciantes que figuran en el documento han compartido sus relatos públicamente o con CNN.

Entre ellos se encuentra la afirmación de Mohawk de que en junio de 2023, cuando la FAA notificó a Boeing que inspeccionaría su planta de Renton, la empresa dijo a los empleados que trasladaran la mayoría de las 60 piezas no conformes a otro lugar para ocultarlas de los inspectores. Muchas de ellas se regresaron, pero otras se perdieron, alega Mohawk.

También afirma que en agosto de 2023 Boeing dijo a los empleados que borraran los registros sobre piezas dudosas, lo que le llevó a quejarse, pero Boeing no tomó ninguna medida.

Los ayudantes escribieron en un memorándum que los denunciantes "pintan una imagen preocupante de una empresa que prioriza la velocidad de fabricación y el recorte de costos por encima de garantizar la calidad y la seguridad de las aeronaves".

"Estas prioridades fuera de lugar parecen contribuir a una cultura de la seguridad que no valora ni aborda suficientemente las causas profundas de las preocupaciones de los empleados y no disuade suficientemente de las represalias a los empleados que denuncian", dice el memorándum.

La audiencia del martes de la subcomisión permanente de investigaciones del Senado se titula "La cultura de seguridad rota de Boeing". Se trata de la audiencia más reciente celebrada este año en el Congreso sobre cuestiones de seguridad en Boeing, pero es la primera vez que Calhoun testifica en los más de cuatro años que lleva dirigiendo la problemática empresa. El CEO estará acompañado por Howard McKenzie, ingeniero jefe de Boeing.

La cadena de montaje del Boeing 737 Max en una foto de archivo de 2021. Crédito: Jason Redmond/Reuters

En una audiencia celebrada el 17 de abril, el ingeniero de Boeing Sam Salehpour declaró que Boeing fabrica aviones defectuosos porque él y otras personas que se quejaron al respecto fueron presionados para no hablar.

"Tengo serias dudas sobre la seguridad de los aviones 787 y 777, y estoy dispuesto a asumir riesgos profesionales por hablar de ellas", dijo Salehpour en su declaración inicial. Dijo que cuando planteó sus preocupaciones, "se me ignoró, me dijeron que no provocara retrasos. Me dijeron, francamente, que me callara".

Las declaraciones preparadas por Calhoun niegan las afirmaciones de los denunciantes y de Blumenthal sobre represalias contra quienes plantean problemas de seguridad.

"Nos comprometemos a que todos los empleados se sientan autorizados a denunciar cualquier problema", dirá, según las declaraciones preparadas. "También tenemos políticas estrictas que prohíben las represalias contra los empleados que denuncian. Nuestro trabajo es escuchar, independientemente de cómo obtengamos las opiniones, y tratarlas con la seriedad que se merecen".

¿Cambiará algo?

A pesar de la atención que se espera que suscite la audiencia, es poco probable que produzca cambios significativos en la empresa, según Richard Aboulafia, socio director de AeroDynamic Consultancy, una empresa de asesoramiento aeroespacial.

"Nada ha producido cambios (en Boeing), salvo la frustración de un puñado de clientes de aerolíneas", dijo Aboulafia. "No estoy seguro de lo que cambiará como consecuencia de esto. Él (Calhoun) tiene que irse. Ha mostrado un fuerte deseo de redoblar en lo malo".

Una investigación preliminar del incidente de Alaska Air ha descubierto que el avión salió de una fábrica de Boeing dos meses antes del incidente sin los cuatro pernos necesarios para mantener el tapón de la puerta en su sitio.

Y Boeing aún no ha presentado la documentación necesaria para identificar quién instaló en la fábrica el tapón de la puerta sin los pernos. La empresa ha sido duramente criticada por miembros del Congreso y reguladores de la seguridad y probablemente se enfrentará a más críticas este martes.

Calhoun ya se ha reunido con miembros del Congreso desde el incidente de Alaska Air, aunque a puerta cerrada. También ha hecho numerosas declaraciones públicas a los empleados de Boeing y a los inversores desde el incidente de Alaska Air.

"Nosotros causamos el problema, y lo entendemos", dijo a los inversores en enero durante una llamada telefónica después de informar de su quinta pérdida anual consecutiva. "Sean cuales sean las conclusiones (de las investigaciones), Boeing es responsable de lo ocurrido. Sea cual sea la causa específica del accidente, un suceso como éste no debe ocurrir en un avión que salga de una de nuestras fábricas. Debemos mejorar".

Disculpas a las familias y los pasajeros

El discurso de Calhoun comienza con una disculpa a los familiares de las víctimas de los dos accidentes mortales del 737 Max. Algunos de esos familiares tienen previsto asistir a la audiencia. Entre ellos, 346 personas murieron en los accidentes de 2018 y 2019 en Indonesia y Etiopía, lo que llevó a una inmovilización en tierra de 20 meses del avión para corregir un defecto de diseño que causó los accidentes.

"Lamentamos profundamente sus pérdidas", dirá en sus comentarios iniciales. "Nada es más importante que la seguridad de las personas que suben a bordo de nuestros aviones. Cada día tratamos de honrar la memoria de los fallecidos".

También tiene previsto pedir disculpas de nuevo a los pasajeros y a la tripulación del vuelo de Alaska Air de enero.

"Lamentamos profundamente el impacto que el accidente del vuelo 1282 de Alaska Airlines tuvo en el equipo de Alaska Airlines y en sus pasajeros, y estamos agradecidos a los pilotos y a la tripulación por aterrizar el avión de forma segura", dirá. "Agradecemos que no haya habido víctimas mortales".

Pero los expertos dicen que fue pura suerte que nadie muriera en el incidente de Alaska Air.

Esta podría muy bien ser la única vez que Calhoun testifique en el Capitolio. El CEO anunció previamente que se jubilará antes de finales de año. Aún no se ha elegido a su sucesor.

Más allá de la audiencia del martes, y de las numerosas investigaciones federales a las que se enfrenta, la compañía aún podría enfrentarse a responsabilidades penales derivadas del proceso de certificación original del 737 Max. En enero de 2021 Boeing aceptó un periodo de prueba, que aplazaba cualquier procesamiento por esos cargos y que la habría eximido de responsabilidad penal en los accidentes.

Pero el incidente del 5 de enero a bordo del vuelo de Alaska Air se produjo pocos días antes de que finalizara el periodo de prueba. En mayo, el Departamento de Justicia notificó a Boeing que ahora podía ser objeto de acciones penales. Boeing ha negado que el incidente de Alaska Air violara el acuerdo de enjuiciamiento diferido y está impugnando ante los tribunales cualquier posible responsabilidad penal. Los familiares que tienen previsto asistir a la audiencia del martes afirman que quieren que Boeing sea procesada penalmente.

Blumenthal declaró el martes a CNN que se reservará su opinión sobre si Boeing es culpable de conducta delictiva, pero que "creo que hay cada vez más pruebas, quizá abrumadoras ahora, de que se debe perseguir el enjuiciamiento".